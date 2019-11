„Regret că n-am reuşit să terminăm mai repede faza PSD-istă, pentru că România cu PSD la guvernare a pierdut nenumărate oportunităţi. Oportunităţi şi în plan internaţional oportunităţi în plan intern dar şi importante oportunităţi economice ratate din cauza felului în care PSD a acţionat şi a guvernat. Au fost ani complicaţi pentru România şi cred că pot să spun în acest moment că am reuşit, în aceşti ani, cu toate că a guvernat PSD-ul aşa cum am mai zis, să ţin România pe linia clară Euroatlantică, am evitat crize profunde în România şi sincer mi-aş fi dorit să am ocazia să lucrez împreună cu un Guvern care să lucreze pentru români, care să ducă România înainte”, a declarat Klaus Iohannis.

El a mai spus că a făcut tot ce a putut face un preşedinte „în condiţii constituţionale”.

De ce nu acceptă Klaus Iohannis o dezbatere: Dăncilă a fost parte activă a mârlăniilor pesediste

Klaus Iohannis a declarat miercuri seara că nu participă la o dezbatere cu Viorica Dăncilă deoarece aceasta ”a fost parte activă a mârlăniilor pesediste şi a sprijinit activ încercările de acaparare a Justiţiei”. El a mai spus că marţi va organiza o dezbatere cu politologi şi formatori de opinie.

Citeşte continuarea...

Klaus Iohannis: În cinci ani am fost în trei vacanţe. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat

Klaus Iohannis a declarat miercuri că în ultimii cinci ani a fost plecat în trei vacanţe, dar chiar şi atunci a lucrat, fiindcă ”munca preşedintelui nu o poate face nimeni”. „Din păcate în ultimii doi ani nu am mai avut vacanţe, fiindcă am scăpat ţara de pesedişti”, a mai spus el.

Citeşte continuarea...

Iohannis, despre casele sale: Nu sunt şase, sunt cinci. Tema mi-a fost creată de PSD

Klaus Iohannis a declarat miercuri că Viorica Dăncilă ”este prost informată”, el neavând şase, ci cinci case şi că, în privinţa acestora nu îşi reproşează nimic. ”Le-am cumpărat într-un mod absolut legal şi cinstiţi”, a mai spus şeful statului, afirmând că tema caselor a fost creată de PSD

„Doamna Dăncilă este prost informată. Nu ştiu cine o informează pe doamna Dăncilă, eu nu am nicio problemă nici în civil, nici în penal. Nu sunt 6, sunt 5 case , între timp pentru că una a fost eliminată. Această chestiune a apărut când am venit eu în politică. În anul 2000 mi-a fost creată de PSD ca să fie folosită de aceştia în campanie electorală. Vă daţi seama câtă inventivitate din partea PSD, dacă din anul 2000, în fiecare campanie cu asta au ieşit. Cred că lumea s-a lămurit între timp”, a declarat Klaus Iohannis.

Citeşte continuarea...

Iohannis, despre desemnarea Vioricăi Dăncilă ca premier: Îmi pare rău. E o mega-dezamăgire

Klaus Iohannis a declarat, miercuri, după ce a fost întrebat de ce a numit-o pe Viorica Dăncilă în funcţia de premier, că îi pare rău şi că este ”o mega dezamăgire” evoluţia acesteia de la europarlamentar la premier antidemocratic.

”Nu am bănuit că este aşa. Mi s-a prezentat <o doamnă din PSD, care a fost 10 ani europarlamentar> şi am zis că acolo la Bruxelles a aflat cum e cu democraţia. Este o mega dezamăgire pentru mine această evoluţie înspre un premier antidemocratic care se face acum că nu este vinovată. Din acest punct de vedere, ca rezultat final, pot să spun că îmi pare rău, dar atunci, să ne amintim, a fost o majoritate puternică, PSD şi ALDE, care nu putea fi contestată”, a declarat Klaus Iohannis.

El a fost întrebat de ce a numit-o pe Viorica Dăncilă ca premier.

Iohannis: Vi se pare arogant dacă v-aş spune că nu aş întreba-o nimic pe Dăncilă?

Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că dacă ar fi în aceeaşi încăpere cu Viorica Dăncilă nu i-ar adresa nicio întrebare, iar dacă ar fi în faţa electoratului social-democrat l-ar îndemna să voteze Iohannis în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

”Vi se pare arogant dacă v-aş spune că nu aş întreba-o nimic?”, a răspuns Klaus Iohannis. El a fost întrebat de un jurnalist ce întrebare i-ar adresa Vioricăi Dăncilă dacă s-ar afla în aceeaşi încăpere.

Jurnalistul l-a mai întrebat pe şeful statului ce le-ar spune alegătorilor social-democraţi, dacă s-ar afla în faţa acestora.

”Dragă electorat pesedist, e bine aşa? Nu! Atunci alege Klaus Iohannis”, a răspuns zâmbind Iohannis.

Iohannis, întrebat dacă îi suflă cineva în cască: Mă bănuiţi câteodată că fără copiuţă nu merge?

Preşedintele Klaus Iohannis i-a întrebat, miercuri, pe jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă de la PNL, dacă îl bănuiesc ”câteodată că fără copiuţe nu merge”, fiind întrebat dacă are cască şi dacă îi suflă cineva răspunsurile.

„Mă bănuiţi câteodată că fără copiuţă nu merge? Nu, nu cred că mă bănuiţi de aşa ceva. Doamne fereşte”, le-a spus Klaus Iohannis.

El a fost întrebat dacă are cască în ureche şi dacă îi suflă cineva răspunsurile în timpul conferinţei de presă.

Şeful statului le-a demonstrat jurnaliştilor că nu are căşti în urechi şi a făcut un gest dorind să indice că toate răspunsurile sale sunt ale sale, nu ale consilierilor.