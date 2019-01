"Ieri am semnat decretele de revocare, care au fost şi publicate şi s-a văzut încă o dată că decretele mele se publică în aceeaşi zi, ca să ne amintiom de o discuţie. Nu am formulat încă un răspuns de refuz, fiindcă asta va fi, voi respinge. Echipa mea lucrează la această analiză, însă până la mijlocul săptămânii viitoare, voi da publicităţii inclusiv motivele pentru care voi refuza propunerile făcute de premier. Aceste argumente le veţi putea vedea în argumentaţia pe care o voi prezenta inclusiv public", a declarat Klaus Iohannis.

"Cu doamna premier intenţionez să discut ori de câte ori mă caută într-o discuţie care priveşte guvernul", a mai spus preşedintele.

Administraţia prezidenţială anunţa joi că preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului prin demisia lui Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Totodată, preşedintele a semnat decretul de vacantare a postului de ministru al Transporturilor, după demisia lui Lucian Şova.

Cele două ministere funcţionează cu miniştri demisionari de o lună. Premierul a anunţat, în urmă cu două zile, că preşedintele a informat-o că nu va accepta propunerile Lia Olguţa Vasilescu (la Ministerul Dezvoltării) şi Mihai Drăghici (la Transporturi).

O decizie a Curţii Constituţionale din 19 decembrie arată că şeful statului era obligat să emită de îndată decretele de constatare a vacantării celor două funcţii de ministru şi să răspundă motivat legat de numirile noilor miniştri.

Mircea Drăghici, despre respingere: Fără logică, din interes electoral

Mircea Drăghici, propunerea PSD la Ministerul Transporturilor respinsă de preşedinte consideră că decizia acestuia este fără logică şi nu se bazează pe vreo analiză.

"Păcat, domnule Preşedinte Iohannis! Am fi avut amândoi ocazia să intrăm în istorie! Dumneavoastră aţi fi dat un semn de normalitate şi aţi fi arătat că doriţi să colaboraţi, iar eu aş fi putut demonstra că sunt un bun partener în proiectele pentru ţară. Din păcate, aţi ales altceva! Aţi ales să refuzaţi, fără nicio raţiune, fără nicio logică, fără să faceţi o analiză! E păcat, domnule Preşedinte Iohannis, să veniţi după atât timp să spuneţi că echipa dumneavoastră nu a terminat analiza asupra numirilor. Dacă nu aţi terminat analiza asupra numirilor, cum aţi putut refuza?! Îmi permit să vă spun însă, unde aţi greşit prin acest refuz. Ambii, şi eu, şi dumneavoastră, eram cei mai îndreptăţiţi aleşi să unim Piteştiul de Sibiu printr-o autostradă! De asemenea, Olguţa Vasilescu şi cu mine am fi fost cei mai îndreptăţiţi aleşi să unim Piteştiul de Craiova printr-o autostradă, amândoi din poziţiile de ministru pentru care am fost propuşi," scrie Mircea Drăghici pe Facebook.

"Sunt convins că puteam astfel debloca cu celeritate investiţiile şi achiziţiile publice. Şi sunt doar câteva argumente pentru care refuzul nu poate fi unul de oportunitate. Şi dacă am terminat cu oportunitatea, să vorbim şi despre legalitate. Probabil că o să motivaţi că sunt un penal de rang înalt, aşa cum tot spuneţi şi despre ceilalţi colegi din PSD şi aşa cum s-au străduit procurori de pe lângă ÎCCJ să demonstreze pe repede-înainte în această perioadă. Aşa cum aţi arătat prin acţiunile şi declaraţiile din ultimul timp, domnule Preşedinte, nu binele României şi proiectele pentru ţară sunt prioritatea dumneavoastră. Ci, aşa cum v-aţi şi început declaraţia de astăzi, interesul dumneavoastră este pur politic şi electoral. Iar românii vor vedea cum sacrificaţi progresul ţării pentru miza personală a unui nou mandat," a încheiat Mircea Drăghici postarea.

Codrin Ştefănescu: Aşa i s-a năzărit lui Klaus Werner Iohannis

Secretarul general al PSD Codrin Ştefănescu a declarat, vineri, că două locuri sunt neocupate în Guvern, cel de Transporturi şi Dezvoltare, „pentru că aşa i s-a năzărit lui Klaus Werner Iohannis”, precizând că acest lucru va trebui explicat partenerilor europeni.

”La Transporturi şi Dezvoltare, nu o să avem cine să conducă. Partenerii noştri din Europa o să întrebe ”Dar cine o să conducă, cine îşi asumă?”. O să spunem ”Noi nu avem cine, pentru că la noi domnul Klaus Werner Iohannis nu vrea să numească.” Două locuri sunt goale pentru că aşa i s-a năzărit lui Klaus Werner Iohannis. Ne-am pricopsit cu o mare pacoste la Cotroceni”, a afirmat Codrin Ştefănescu, într-o intervenţie la Antena 3.

El a precizat că bugetul a fost blocat tot de şeful statului, deoarece nu a avut la timp avizul în CSAT.

”Ne-a vorbit că nu avem buget, când bugetul e blocat în CSAT. Bugetul este gata. Noi putem să îl depunem săptămâna viitoare şi să îl aprobăm în sesiune extraordinară. Noi nu o să îi permite lui Iohannis să îşi facă guvernul lui, că mâine-poimâine o să vină să spună ”Ia luaţi-l voi pe Cioloş la Transporturi, că mai scap şi de un contracadidat.”, adaugă Codrin Ştefănescu.

Florin Iordache: Este un demers de campanie

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat că încercarea lui Iohannis de blocare a activităţii Guvernului este doar ”un demers de campanie”.

”Este un demers de campanie al preşedintelui Iohannis să blocheze Guvernul,” apreciază Iordache, care anunţă că PSD va analiza care va fi reacţia la atitudinea preşedintelui.

”Nu ştiu încă cu suspendarea. Trebuie să analizăm şi noi ce facem, dar modul în care blochează şi se opune oricum, indiferent ce decizii ale CCR, indiferent de lege, nu este normal”, a adăugat Iordache.

Klaus Iohannis: Obiectivul meu personal e câştigarea unui nou mandat

Klaus Iohannis a explicat jurnaliştilor care sunt obiectivele pentru 2019: pentru România, o mai bună integrare europeană şi euro-atlantică, iar personal, câştigarea unui nou mandat la Cotroceni.

"Începem anul 2019, un an cu foarte multe provocări. Începem practic direct cu preşedinţia Consiliului UE, chiar săptămâna viitoare vom avea vizita CE, pentru a începe în forţă această preşedinţie. Sunt convins că vom face faţă cu bine. Avem deja în luna mai primele alegeri, sunt alegeri europarlamentare şi e foarte important să participăm la aceste alegeri. Cu cât mai mulţi alegători se prezintă, cu atât mai clar va fi rezultatul. La sfârşitul anului vom avea alegeri prezidenţiale şi reiterez că voi intra în competiţie pentru un nou mandat de preşedinte," a declarat Iohannis.

"Pe întreg anul 2019, obiectivele mari pe care le am, care sunt obiectivele României, sunt o mai bună şi profundă integrare europeană, consolidarea noastră în cadrul NATO şi poate reuşim să avem o întărire în acest an pe flancul vestic şi unul dintre obiectele foarte importante pentru mine este consolidarea statului de drept în România, asta însemnând şi continuare în forţă a luptei anticorupţie. Personal, obiectivul meu pentru alegeri e câştigarea unui nou mandat de preşedinte," a mai spus preşedintele.

"Nu mă tem niciodată de contracadidaţi. Alegerile sunt alegeri. Cine doreşte să obţină un mandat trebuie să se prezinte. Sunt optimist. Cred că orice cursă electorală are un parcurs pe care îl cunoaştem, dar în final important e ce doresc alegătorii şi la sfârşitul anului vor decide alegătorii".

Iohannis: Nu îl voi revoca pe procurorul general Augustin Lazăr

Preşedintele Klaus Iohannis anunţă că nu îl va revoca din funcţia de procurorul general pe Augustin Lazăr.

"Domnul ministru, probabil neavând altă treabă mai bună de făcut, mi-a mai trimis încă o dată documentele de revocare. Pot să vă răspund foarte simplu: nu îl voi revoca pe procurorul general Augustin Lazăr. Procurorul general face o treabă foarte bună acolo. Sunt mulţumit de activitatea domniei sale", apreciază şeful statului. ”Evaluarea ministrului Justiţiei nu satisface rigorile legii".

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declanşat procedura de revocare a lui Augustin Lazăr din funcţia de procuror general, în data de 24 octombrie. Momentul anunţului nu a fost lipsit de controverse, după ce ministrul a vorbit despre o rezoluţie de clasare care se afla în dosarul de candidatură a lui Lazăr şi care îl viza pe şeful statului Klaus Iohannis, cel care trebuia să semneze decretul de numire. A rămas neclar de ce era acea rezoluţie în dosar, dar s-a lămurit faptul că procurorul Lazăr care a dat acea decizie nu era Augustin, ci Cristian Lazăr, un alt magistrat din Parchetul General.