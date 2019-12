Ambasadorul a semnalat faptul că, în contextul în care vechile tratate din sfera controlului de arme, stabilitate strategică, sunt date la o parte una după alta, iar tratate noi nu sunt semnate, se poate vorbi despre o perioadă în care se revine la ”legea junglei”. ”Toată lumea este împotriva tuturor, ceea ce nu este bine pe planeta noastră supra-înarmată”, a spus Kuzmin. De altfel, preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri, la conferinţa anuală de la Moscova la care au fost invitaţi aproape 2000 de jurnalişti, că o cursă globală a înarmărilor este inevitabilă dacă SUA şi Rusia nu convin să prelungească Tratatul pentru reducerea armelor strategice (noul START).

Redăm integral fragmentul din interviul acordat Mediafax de Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, în care Valery Kuzmin, face referire la relaţiile româno-ruse şi la poziţia Rusiei cu privire la sistemul antibalistic de la Deveselu.

Reporter: Aş vrea să vorbesc cu dvs despre relaţiile româno-ruse. Recent, o delegaţie din partea Dumei de stat din Rusia a vizitat România. Cum sunt relaţiile dintre cele două ţări în acest moment?

Valery Kuzmin: Este o întrebare foarte bună. Sunt, de asemenea, bucuros că vă aflaţi aici şi să discutăm agenda relaţiilor bilaterale. Noi credem, nu numai în opinia mea, dar şi cea a delegaţiei Dumei de stat, care reprezintă un grup parlamentar de prietenie cu România, că vizita a fost un succes, mai ales având în vedere că aceste vizite nu au avut loc în ultimii ani, ca un prim pas de restabilire a canalelor de comunicare, de restabilire a dialogului parlamentar şi în general diplomaţia parlamentară, care joacă un rol important în relaţiile internaţionale.

În ceea ce priveşte starea relaţiilor într-un cadru mai larg, pot să vă spun că relaţiile noastre, din nefericire, timp de câţiva ani, de când sunt aici, pot fi descrise printr-o formulă inventată de unul dintre colegii mei cu care am lucrat în Orientul Mijlociu acum zeci de ani, la începutul carierei mele. El a spus că relaţiile puteau fi mai bune, din motive care cred că sunt foarte clare pentru dv. În plus, cu voinţa politică reciprocă, această situaţie ar putea fi îmbunătăţită.

Nu pot să spun, şi nimeni nu se aşteaptă ca toate diferenţele de poziţie dintre Moscova şi Bucureşti, să fie netezite cu uşurinţă şi îndepărtate. Nu. Dar cu voinţa politică reciprocă am putea însănătoşi relaţiile noastre, mai puţin încărcate cu retorici neprietenoase, fără a dăuna sau a încălca angajamente.

Spre exemplu, România este membră a NATO şi a UE. Şi de asemenea, relaţii mai pragmatice. În această privinţă, pot spune că pragmatismul găseşte propria cale, chiar şi în ciuda eforturilor politicienilor care uneori dau greş. Avem un argument convingător în acest sens. Pentru al treizecilea an, 2019, estimăm, chiar dacă cifrele nu sunt finale, că vom avea acelaşi nivel înalt al cifrei de afaceri bilaterale, de aproape 5 miliarde de dolari. Îmi cer scuze că încă ne exprimăm în dolari, dar cu rata de schimb puteţi face calculul în euro.

... Suntem foarte realişti în această privinţă şi înţelegem factori precum cei internaţionali sunt împotriva acestei voinţe de a îmbunătăţi relaţiile. Dar, acesta este obiectivul nostru strategic, dacă vreţi.

Reporter: Iar la nivelul instituţional de stat, vedeţi o îmbunătăţire?

Valery Kuzmin: Într-adevăr, la nivelul instituţional de stat este sursa acelei voinţe politice reciproce. Din partea Rusiei vă pot spune că o astfel de voinţă este disponibilă. Din partea României ar trebui să-i întrebaţi pe români, nu pe mine. Încercăm să mişcăm pas cu pas înainte. Inclusiv această vizită a delegaţiei parlamentare este un pas înainte, evident. Căutăm alte oportunităţi să discutăm pe larg, în detaliu şi aprofundat.

Pentru că atunci când nu este un dialog politic continuu, percepţiile a două părţi, poziţia, strategia şi obiectivele părţii opuse se dizolvă în “ceaţa” fake news, propaganda şi aşa mai departe. De aceea e necesar să continuăm dialogul. Vedeţi, chiar şi în Washington, domnul Lavrov, ministrul nostru de Externe, a fost primit aproape în aceeaşi zi în care s-a anunţat că preşedintele Trump va fi pus sub acuzare în Camera Reprezentanţilor a SUA.

Dialogul a devenit o necesitate vitală pentru lumea modernă. Suntem profund convinşi de asta. Din nefericire, trăim într-o perioadă în care vechile tratate din sfera controlului de arme, stabilitate strategică, sunt date la o parte una după alta, iar tratate noi nu sunt semnate.

Acestea nici nu sunt pregătite pentru a fi semnate. Drept rezultat, vechea arhitectură a stabilităţii globale se distruge gradual iar noua arhitectură nu apare. Astfel, marea parte a politicilor globale devin un fel de politică pe marginea prăpastiei, când există puteri bine înarmate, neavând tratate între ele pentru a face faţă oricărei crize provenită din neînţelegeri accidentale.

Se pare că ne întoarcem la legea junglei. Toată lumea este împotriva tuturor, ceea ce nu este bine pe planeta noastră supra-înarmată.

(...)

Reporter: La nivel naţional, în România, cum vede Rusia sistemul antibalistic Aegis care ţinteşte şi nave? A existat activitate militară în Marea Neagră şi vreau să vă întreb în contextul Regiunii de Securitate a Mării Negre. Au fost şi exerciţii militare efectuate de Armata Rusă acolo. Acest sistem ar putea fi interpretat.

Valery Kuzmin: Cred că subiectul Deveselu a fost explorat, discutat şi descris de atâtea ori că nu mai este o nevoie mare de a reveni la acesta. Pot să vă reamintesc, pe scurt, de atitudinea noastră asupra acestui fenomen. În 2002, nu în primăvara lui 2014, America, unilateral, a renunţat la Tratatul Rachetelor Anti-balistice.

Printre primii care au semnat tratatul au fost Uniunea Sovietică şi SUA, pentru a limita dezvoltarea sistemelor defensive cu rachete anti-balistice, astfel încât să echilibreze ameninţarea reciprocă a distrugerii finale şi ireversibile.

Asta a fost logica erei nucleare. Desigur, nu este foarte bine. Dar a funcţionat timp de decenii. La acea vreme, dacă nu vă supăraţi, eraţi tânăr, dar preşedintele Putin, deja era preşedinte, şi a stabilit o înţelegere foarte bună cu preşedintele SUA George Bush Jr. George Bush chiar a spus că s-a uitat în ochii preşedintelui Putin şi a văzut un suflet uman, ceea ce este o recunoaştere rară din partea unui şef de stat american, dacă ne uităm la preşedinţii moderni.

Toate obiecţiile noastre şi toate explicaţiile şi invitaţiile noastre de a găsi o formă de a păstra acele limitări au fost înlăturate cu o oarecare politeţe, dar cu fermitate. Răspunsul la plângerile şi explicaţiile noastre că nu putem rămâne impasibili în faţa dezvoltării sistemului global american de apărare împotriva rachetelor anti-balistice.

Uitaţi-vă la hartă. Acele puncte negre sunt baze militare americane. Una din două, sau un număr considerabil dintre ele, sunt localizate în jurul teritoriului Rusiei. Deasupra regiunii Arctica, SUA nu este departe. Este Canada iar imediat America. Nu se vede pe această hartă.

Preşedintele Putin a explicat când Deveselu a fost declarată operaţională în primăvara anului 2016, chiar şi înainte de sosirea mea în Bucureşti. Le-a spus americanilor că atunci trebuie să găsim un răspuns, o contra-măsură.

Ne-au spus „faceţi ce vreţi”. „Credeţi-ne”, le-au spus americanii diplomaţilor noştri şi strategilor militari, că „nu vă ţinteşte pe voi”.

Ok. Am dezvoltat arme de contraofensivă care au devenit publice acum aproape doi ani, în 2018, înainte de alegerile prezidenţiale. Includ arme hipersonice dar şi altele, prin care rachetele anti-balistice de modă veche devin caduce sau cel puţin ineficiente. Nu am declarat că vom dezvolta şi vom folosi pe deplin în Armată acele arme. Le-am spus americanilor să se oprească.

Acum, de curând, au recunoscut că reţeaua de rachete anti-balistice ţinteşte Rusia, în ciuda faptului că încercau să ne convingă că este împotriva statelor imprevizibile, precum Coreea de Nord, Iran, mai ştiu eu cine.

Laponia...Îmi cer scuze. Nu vreau să menţionez o parte a vecinului nostru, Finlanda. Deci acum din nou obiecţiile care au fost adresate nouă. De aceea ar trebui să înţelegi că, noi, ca o ţară cu astfel de teritoriu, nu putem să ne ocupăm de astfel de baze cu fiecare în parte. Percepem situaţia ca un element al rachetelor anti-balistice globale direcţionate către potenţialul nostru ofensiv.

Acesta este un pilon fundamental al acelei strategii de stabilitate globală, care se bazează pe garanţia distrugerii nucleare reciproce şi un potenţial parţial de autoapărare în faţa acelei distrugeri. Din ceea ce îmi dau seama, chiar dacă nu sunt un şef de Cartier General, balanţa generală înclină în favoarea ofensivei, ceea ce înseamnă distrugerea, care este acum mai eficace.

Dacă ne uităm pe plan global, situaţia este mai puţin stabilă, mai puţin previzibilă, de aceea vorbeam de politica pe marginea prăpastiei. A existat o situaţie la începutul primului Război Rece, care a avut apogeul cu Criza rachetelor din Cuba, când rachetele sovietice erau plasate în Cuba, iar rachetele americane erau plasate în Turcia. Să nu uităm! Nu a fost Uniunea Sovietică cea care ataca în mod agresiv SUA.

Ei au lansat...Uitaţi-vă la hartă. Cât de departe este Turcia de Uniunea Sovietică, care se întindea până la graniţa voastră. Iar Cuba la ce distanţă era de America. Aproape aceeaşi distanţă. De aceea vorbesc despre un pericol extrem şi riscuri cu care ne confruntăm, din cauza dezvoltării de către americani a acestor baze.

În particular, noi am obiectat prin canalele diplomatice. Acum, nu este un secret. Înainte era informaţie confidenţială la nivel diplomatic. Am obiectat că americanii au început să lanseze aceleaşi lansatoare, dacă nu mă înşel, MK41, care sunt folosite pe avioanele şi pe vasele militare. Atunci nu erau interzise de Tratatul forţelor nucleare cu rază intermediară, care acum nu mai este folosit. Puteau fi folosite în aer şi pe mare. Dar pe teren, ele erau interzise. Acestea sunt acum instalate la Deveselu şi vor fi instalate în curând în Polonia, deja sunt prezente în nordul Norvegiei.

Nu sunt mare strateg. Ne luăm informaţiile de pe internet. Vă puteţi familiariza. Faceţi o poză acestei hărţi şi studiaţi-o. Aceasta este imaginea strategică. De aceea, am informat de la început americanii că nu putem sta neutri în faţa pregătirilor lor de a ne încercui.

Acum este o situaţia mai volatilă, cum s-ar spune în termeni financiari, cu vulnerabilităţi. Dar există şi canale comune de contact între cele două armate. Unele dintre ele funcţionează, spre exemplu în Siria. Dar, în general, întreaga arhitectură sau întreg setul de tratate a fost deja dat la o parte. Chiar şi pentru a prelungi Tratatul al treilea privind limitările înarmării strategice, care expiră la începutul lui 2021, americanii încă nu sunt pregătiţi să reia discuţiile. Chiar şi dacă am fi de acord cu prelungirea durata unui astfel de tratat...Ei sugerează că orice tratat nou ar trebui să fie pus în acord şi cu China.

Despre Deveselu: „Imaginaţi-vă că o astfel de bază mai apare în Cuba. Care ar fi reacţia SUA?”

N-avem nimic împotrivă. Dar este China care va lua decizia. Dacă invităm China în tratat, de ce nu invităm Marea Britanie, Franţa, India şi Pakistan, ca să nu mai vorbim de Israel şi poate chiar şi Coreea de Nord, putere nucleară în toată regula pentru a face un astfel de tratat mai universal.

Ar fi un efort enorm. Nu ne putem imagina că astfel de negocieri ar putea da rezultate pozitive într-o lună sau o săptămână, sau chiar jumătate de an. Dacă reuşim să convingem pe toată lumea, iar o astfel de înţelegere între toate părţile implicate nu există încă, astfel încât acestea să facă parte dintr-un astfel de tratat. Sau poate ar putea fi negociat pentru unele zone geografice. E o posibilitate. Dar este nevoie eforturi diplomatice constante.

Este ca o diplomaţie de navetă. Aşa era între SUA şi URSS într-o perioadă. Acum ar fi între toată lumea. Ceea ce vedem este că unele alianţe, precum NATO, declară că Republica Chineză şi statele mari precum Statele Unite ale Amneziei, au declarat că Republica Chineză este adversarul lor, că Rusia este o ameninţare care ar trebui restrânsă. Nu este un bun început pentru negocieri.

Reporter: Dar din partea României, cel puţin în discursul public, Ministerul de Apărare a spus că sistemul nu este cu scop ofensiv.

Valery Kuzmin: Orice ne spun americanii, v-am explicat. Acum 20 de ani, spuneau că sistemul nu ne ţinteşte. Uitaţi lucrul ăsta. Neagă acum că ţinteşte şi Rusia? Nu. Aşa că voi aveţi încredere în ceea ce spun ei. Este treaba voastră. Dar nu putem ignora realităţile, experienţa de a le face faţă şi privind desfăşurările reale de pe teren. Iar în realitate avem o reţea de baze militare, care se dezvoltă şi creşte, în particular baze militare anti-balistice în jurul teritoriului nostru. Care este scopul? Nu vor ataca pe nimeni, dar securitatea şi stabilitatea globală se bazează pe acei doi piloni: potenţial ofensiv şi potenţial defensiv.

Noi ne bazăm pe potenţialul ofensiv pentru că nu avem şansa să desfăşurăm forţe în jurul SUA...Imaginaţi-vă că o astfel de bază ar apărea în Cuba din nou. Care ar fi reacţia SUA? Imaginaţi-vă! Dar noi suntem moderaţi, calmi, explicăm poziţia noastră. Orice asigurări primiţi, este treaba voastră. Nu voi face vreo paralelă istorică, deşi am destule, cum spunem în Rusia.

„Recent a avut loc o excursie aranjată pentru diplomaţi străini la Deveselu. Nu am fost invitaţi. Fără comentarii!”

Reporter: Dar aţi spus că ar trebui să fie o deschidere din partea ambelor părţi.

Valery Kuzmin: Da, suntem foarte deschişi. De exemplu, recent a avut loc o excursie aranjată pentru diplomaţi străini la Deveselu. Nu am fost invitaţi. Atât. Fără comentarii. Colegii, prietenii mei din diferite ambasade au spus că este unic, o transparenţă fără precedent. Nu comentez!

De aceea lucrăm la strategia noastră luând în considerare experienţa noastră practică, luând în considerare că în anii ’90 nu era o problemă, cerere sau intenţie din partea SUA care să nu fie întâmpinată cu cooperarea din partea Federaţiei Ruse, inclusiv suportul logistic pentru operaţiunea din Afghanistan, închiderea bazelor din Vietnam, Cuba şi aşa mai departe.

Ce am primit? Lărgirea NATO, baze noi în jurul graniţelor noastre şi suntem învinuiţi pentru că ne-am apropiat în mod agresiv de graniţele NATO. Unde este logica?

Există o cauză, iar după vine efectul. Asta este viaţa noastră. Atunci când vom inventa maşina timpului, poate va fi puţin diferit. În tinereţe eram pasionat de Ştiinţifico-Fantastic. Chiar şi cu maşina timpului, nu poţi merge un secol înapoi şi să schimbi ceva, pentru că consecinţele dezastruoase nu pot fi calculcate ce va ieşi. Dacă te duci înapoi şi schimbi foarte puţin.

Noi avem un principiu diplomatic <<suntem de acord să nu fim de acord>>

Reporter: În ceea ce priveşte discursul public, Ambasada a avut câteva postări în care vorbeşte despre istorie, relaţiile dintre Rusia şi România.

Valery Kuzmin: Obiecţie! Noi am avut o postare, dacă vorbeşti despre recepţia Familiei Regale pentru diplomaţia română, am avut o postare privind politicile curente, când politica noastră actuală a fost prezentată într-un mod foarte părtinitor, fără o bază reală, dând vina pe Rusia că este o ameninţare majoră pentru tot. Asta este pe scurt. Sunt pregătit să vorbesc despre acest subiect. Ce aţi mai găsit acolo despre istorie?

Reporter: Ministrul de Externe a spus...

Valery Kuzmin: Noi avem un principiu diplomatic <<suntem de acord să nu fim de acord>>. Este exact un caz de acest fel. Nu vă pot spune că pot comunica Ministerului de Externe ce să publice sau să declare în comunicatele de presă. Este treaba lor. Eu vă spun ce pot.

Reporter: Ministerul a spus că viziunile ambasadei sunt inacceptabile şi că nu este pentru prima oară când spun acest lucru...

Valery Kuzmin: Suntem de acord să nu cădem de acord. Acesta este comentariul meu.

Reporter: Dar în acest context, cum sunt relaţiile dintre ambasadă şi minister?

Valery Kuzmin: Sunt normale, dacă luăm în considerare starea generală a relaţiilor noastre. Normale şi naturale.

Reporter: Adică ceea spun ei că opiniile sunt “inacceptabile”.

Valery Kuzmin: Ei acuză opinii care au fost exprimate într-un comentariu al ambasadei pentru presă, drept un exerciţiu în dreptul democratic de libertate de exprimare şi de opinie în concordanţă cu valorile europene democratice, pe care România le-a solicitat prin recenta preşedinţie rotativă a Consiliului UE. Ce îmi poţi spune ca răspuns la poziţia mea?

Dacă Ministerul dumneavoastră de Externe crede aşa cum a scris, are dreptul la asta. Noi avem un drept să prezentăm politica actuală, subliniez, actuala politică a statului într-o perspectivă propriu-zisă, într-o viziune realistă.

Dacă vrei să sapi mai adânc în acele acuzaţii făcute în acel fel protocolar, dedicat recepţiei organizată cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, poate cu excepţia ambasadorului american, pentru că nu am avut şansa să vorbesc cu el mai mult, toţi colegii mei au fost şocaţi şi şi-au exprimat solidaritatea cu mine. A fost o mare surpriză pentru toată lumea că un astfel de discurs (al Principesei Margareta-n.r.) a avut loc la o astfel de ocazie. Nu vreau să continui, pentru că nu este nimic personal, şi toate celelalte acuzaţii, dacă vreţi să discutaţi în detaliu despre ce este vorba, sunt pregătit.

Ştiu foarte bine ce era scris în comentariul nostru, comentariu, nu un discurs al unei instituţii respectate şi cu autoritate.

Reporter: Este un răspuns al ambasadei, care este o instituţie publică din parte Guvernului Rusiei.

Valery Kuzmin: Instituţie publică este o opinie a Ministerului de Externe. De fapt este un ONG. Era în mod evident un atac părtinitor, fără bază reală, pe politica noastră externă. Este datoria şi dreptul oferit de convenţiile diplomatice ale ambasadelor să prezinte poziţia oficială a Guvernului în acest sens. Noi ne-am oprit de la asta. Nu am făcut nicio declaraţie formală, protest. Doar am scris un comentariu, explicând punct cu punct că nu este adevărat ce se spunea şi se adresa către ţara noastră.

Este principalul nostru obiectiv. Pentru ce credeţi că există misiunile diplomatice? Pentru a fi un canal de a prezenta poziţia guvernamentală, publică a propriei ţări. Dacă este respinsă o astfel de funcţie elementară a misiunii diplomatice...Este un cuvânt nou din protocolul diplomatic şi practica diplomatică. Vedem că ceva se schimbă, dar cum rămâne despre valoarea democratică a libertăţii de exprimare şi a opiniei?

Reporter: Sunteţi de acord că există o limită între libertatea de exprimare şi prezentarea tuturor faptelor? Pentru că, în decembrie, era o acuzaţie a Ministerului de Externe...

Valery Kuzmin: Din nou aţi folosit acest termen non-diplomatic. Nu am auzit nimic despre asta din partea colegilor mei. Eu nu acuz pe nimeni, eu doar explic.

Reporter: Este un comunicat de presă al MAE, din decembrie, care vorbea despre o postare...

Valery Kuzmin: Exista o scrisoare deschisă în Evenimentul Zilei. O puteţi găsi. Poziţia noastră bine argumentată în detaliu este explicată în acea scrisoare deschisă. Era la mijlocul lui ianuarie, după vacanţă. După calendarul specific, avem opt zile de vacanţă. Asta, după mine, nu este una dintre cele mai rele realizări are Rusiei democrate. În URSS erau doar două zile, acum sunt opt zile, inclusiv Crăciunul Ortodox, pe ritul vechi.

Reporter: Ambasada a declarat atunci că a fost o campanie de defăimare îndreptată împotriva Armatei Roşii. Ministerul a spus că informaţia prezentată de Ambasada Rusiei era incompletă.

Valery Kuzmin: Sunt liberi să o completeze dacă vor. Nimeni nu-i împiedică s-o facă. A fost o scrisoare deschisă destul de lungă din partea Ambasadei. A fost publicată în Evenimentul Zilei.

Citiţi continuarea pe Mediafax.ro