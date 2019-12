„Şi mie mi s-a solicitat de la Comisia Europeană creşterea vârstei de pensionare la 68 de ani. Am spus că e imposibil, deoarece Romania are o speranţă de viaţă cu 8 ani sub media Uniunii Europene. Noi suntem la 74, Franţa la 82, de exemplu. Aşa că am menţinut vârsta de pensionare din vechea lege şi în cea noua, corectând şi inechităţile care se vor rezolva doar după recalcularea tuturor pensiilor, recalculare pe care actuala guvernare nu se grăbeţte să o înceapă. Acum pricep şi de ce vor modificarea noii legi a pensiilor, înainte să înceapă aplicarea ei. Au de gând să crească vârsta de pensionare. Şi e doar una din relele care se pot întâmpla",a scris Olguţa Vasilescu, marţi, într-o postare pe Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că o nouă Lege a pensiilor ar fi necesară, deoarece mulţi pensionari şi şefi de instituţii publice au semnalat inechităţi în legea actuală. Şeful statului susţine că Guvernul Orban va face o analiză în acest sens.

Şi vicepremierul Raluca Turcan a anunţat că Guvernul pregăteşte o Lege a pensiilor care să introducă sistemul contributivităţii, însă Legea în vigoare va fi respectată, astfel că pensiile vor creşte de la 1 ianuarie 2020.