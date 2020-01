„Dacă vorbim despre execuţia bugetară pe anul 2019 şi-o comparăm cu începutul anului 2020, într-adevăr, putem să vorbim despre lucruri incorecte, ca să zic aşa, comparăm lucruri total diferite. Deci, Guvernul Ludovic Orban continuă toate lucrările şi vom fi pregătiţi să achităm absolut toate lucrările executate. Degeaba alocăm noi sume miliarde, dacă ele nu sunt folosite. Aşa, pe hârtie, este foarte frumos să anunţi că aloci, şi-n final, îi cheltui şi finalizezi cu o lucrare neexecutată. Noi vom finaliza lucrările aşa cum au fost contrctate”, a declarat Ion Ştefan, pentru MEDIAFAX.

Ministrul Dezvoltării susţine că PSD ar trebui să compare „mere cu mere”, respectiv sumele acordate la începutul anului 2019 cu sumele acordate la începutul lui 2020 pentru execuţia lucrărilor.

„PSD-ul a rămas în aceeaşi minciună concepută de patru ani. Eu pot să vă spun că am auzit aceeaşi minciună şi despre fondurile alocate Ministerului Lucrărilor Publice. Este foarte important să comparăm mere cu mere, adică să vorbim despre suma alocată la începutul anului 2019 cu suma alocată pentru începutul anului 2020 şi atunci o să vedem care e realitatea”, a motivat Ion Ştefan.

Deputatul liberal Dan Vîlceanu a afirmat că în timpul guvernării, social-democraţii alocau sume pe care ştiau că nu le pot cheltui şi direcţionau banii rămaşi către alte domenii, cum ar fi „pensiile speciale”.

„Ei au alocat în fiecare an sume pe care la finalul anului nu le cheltuiau şi după aceea ne trezeam cu ele la rectificări, pe la pensii speciale sau mai ştiu eu pe unde, pentru că, de fapt, ştiau din start că nu pot cheltui banii respectivi. Anul ăsta, noi nu am mai alocat sume pentru a le lua şi a le duce în altă parte la rectificări. Am alocat cât se poate cheltui şi cât se poate lucra într-un an pe un anumit obiectiv”, a precizat liberalul, pentru MEDIAFAX.

Dan Vîlceanu a motivat că pentru autostrada Târgu Mureş-Iaşi, PSD nici nu realizase studii de fezabilitate pe toate tronsoanele, iar PNL a alocat fonduri doar pentru obiectivele care aveau licitaţii şi documente.

„De exemplu, pe autostrada Târgu Mureş-Iaşi, nici măcar nu erau făcute studiile de fezabilitate pe toate tronsoanele, şi atunci, n-avea rost să aloci sume pentru lucrări, câtă vreme tu nu puteai să le începi că nu aveai studii de fezabilitate. Şi am alocat, anul ăsta, sumele necesare pentru studiile de fezabilitate, să putem începe lucrările, dar nu mai mult decât era necesar pe fiecare lucrare în parte. Noi continuăm lucrările începute, şi ca drept dovadă, că zilele trecute s-a mai inaugurat un tronson pe Deva-Lugoj, deci cum terminăm lucrările, cum dăm în folosinţă autostrăzile astea. Deci am alocat pentru fiecare obiectiv exact cât poţi cheltui într-un an şi doar pentru obiectivele care aveau licitaţii, contract, toate documentele necesare”, a argumentat el.

Şi deputatul PNL Marilen Pirtea a susţinut că liberalii vor realiza mai mult decât social-democraţii, cu mai puţini bani şi a întrebat câţi kilometri de autostradă a construit PSD în cei trei ani de guvernare, cu „mega buget”.

„Din trei ani de zile de guvernare şi câţi bani au alocat ei, au făcut, câţi kilometri de autostradă s-au materializat? Aici nu e vorba de sau de a tăia buget sau de a pune bani, ci pur şi simplu de a se face ceva. Şi cu bani mai puţini, noi putem să facem mai mult decât au făcut ei cu mega bugete pe hârtie. Sunt sigur că o să facem mai mulţi”, a subliniat Pirtea, pentru MEDIAFAX.

Marilen Pirtea consideră că obiectivele mai mici, precum podul de la Brăila, nu reprezintă priorităţi.

„Şi podul de la Brăila era ce? Era o sinecură plătită pentru anumiţi parlamentari de acolo, ca să fie susţinuţi. Cât interes naţional era pentru un pod de la Brăila? Trebuie făcut, normal, dar mă refer la prioritate şi necesitate. Da, bucăţi de autostradă necesare. Eu cred că ne concentrăm acum pe importantele zone de autostrăzi, de a termina Sibiu-Nădlac, în final să legăm, să avem ieşire din ţară, Sibiu-Piteşti, din nou, e foarte importantă, după care, deja va fi o autostradă care leagă Constanţa de vestul ţării, ceea ce degajă extraordinar traficul”, a spus acesta.

El a contrazis ideea PSD că PNL „pune lacăte pe şantiere la autostrăzi”.

„Nu o să punem lacăte niciodată, prioritatea noastră e, într-adevăr, să facem drumuri, dar unele care într-adevăr, impactează populaţia într-o măsură mult mai mare, nu chestii locale, izolate, care să satisfacă nişte necesităţi locale. Repet, importante şi ele, dar încercăm să prioritizăm”, a conchis deputatul.

Miercuri, PSD a acuzat liberalii că au tăiat masiv fondurile lucrărilor începute de social-democraţi pentru autostrăzi. PSD precizează că Guvernul Orban a alocat doar 20% din suma alocată în 2019 pentru Podul de la Brăila peste Dunăre şi doar 25% pentru Centura Bacăului şi au solicitat PNL să nu blocheze şantierele de pe autostrăzi.