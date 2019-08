Deputatul Florică Ică Calotă, liderul ALDE Teleorman, a declarat că ruperea Coaliţiei este din vina PSD, care „nu şi-a ţinut promisiunea”

„În opinia mea, e o decizie care trebuia luată mai de mult, de un an de zile, de când domnul Toader (Tudorel Toader – n.r.) a fost remaniat. Pentru că alianţa cu PSD, în decursul celor trei ani de zile, a fost, din punctul meu de vedere, nebenefică pentru ALDE. Cât despre Mircea Diaconu, după cum ştiţi, el a făcut parte din grupul ALDE în Parlamentul European, este un liberal şi cred că va lua voturi de la toate partidele politice şi va avea un rezultat extrem de bun. Faptul că domnul Tăriceanu nu candidează este, în mare măsură, legat de faptul că PSD nu şi-a ţinut promisiunea, în sensul că el trebuia să fie candidatul PSD - ALDE- Pro România. PSD încă o dată a jucat la offsid, ne-a amăgit, ne-a ţinut încă doi ani de zile la guvernare, minţind că vor pune candidat pe cel mai bine plasat, adică pe domnul Tăriceanu, pentru ca în ultimul moment, să le facă surpriza asta neplăcută”, a spus Calotă.

ALDE a decis, luni, ca partidul să iasă de la guvernare, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

„La toate aceste întrebări pe care le-am avut şi la care aşteptam un răspuns favorabil, dând oamenilor speranţa îndreptării lucrurilor, din păcate nu am avut niciun fel de contrapropunere şi i-am spus că voi merge în faţa colegilor. Colegii au luat hotărârea de a se renunţa la guvernarea alături de PSD", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

„Coaliţia a funcţionat defectuos. Am încercat să credităm această guvernare pentru că am considerat că e nevoie de o anumită stabilitate politică şi nu am obiceiul să fac opoziţie în cadrul guvernului. De aceea am considerat să ne despărţim. Noi vom trece în opoziţie. Am renunţat la candidatura la prezidenţiale, pentru a nu se mai spune că intenţia de a părăsi coaliţia", a mai spus liderul ALDE.