Ciprian Lucian Roşca, vicepreşedinte interimar al filialei ALDE Iaşi, povesteşte pe Facebook cum s-a format filiala ALDE Iaşi, apoi scrie că senatorul Varujan Vosganian s-a alăturat în decembrie 2015 partidului.

„Ţinând cont de notorietatea culturală şi politică a noului venit, noi, filiala ieşeană, am acceptat impunerea sa, de la centru, ca preşedinte de filială. În această postură, domnia sa a excelat mai cu seamă într-o singură direcţie vizibilă, aceea a aplicării cunoscutului dicton „divide et impera”! Faţă de toate expuse până aici, doresc să întăresc faptul că inclusiv alegerea sa ca deputat de Iaşi, în decembrie 2016, a fost, efectiv, meritul activităţii noastre, a mea şi a filialei Iaşi; personal, candidând de pe poziţia a doua pe listă, am merite indubitabile în acest sens, după cum s-a văzut în campania de atunci. Pot spune că am fost onorat să lupt pentru doctrina ALDE, chiar dacă beneficiarul imediat a fost cel cunoscut prin îndelungata sa carieră de parlamentar ...de Iaşi, chiar dacă naşterea, şcoala, cariera, viaţa l-au fixat pe alte meleaguri. De altfel, articolele de presă, în timp, semnate de cunoscuţi ziarişti din Iaşi şi din ţară, sunt revelatorii când este vorba despre contribuţiile "marcante" ale actualului parlamentar ieşean la dezvoltarea judeţului pe care îl reprezintă în Parlament”, scrie liderul ieşean.

Acesta adaugă că Voganian, „într-un acces de sinceritate absolută”, a cerut „igienizarea partidului”, după rezultatele din mai 2019 la alegerile europarlamentare, „dar şi după toată activitatea dumnealui ca parlamentar (sau mai bine zis, lipsa acesteia)”.

„Îi solicit, în nume personal, să înceapă „igienizarea partidului” chiar prin propriul exemplu, demisionând din funcţia de preşedinte (interimar) al filialei ALDE Iaşi, precum şi din cea de purtător de cuvânt al partidului la nivel naţional”, adaugă Ciprian Lucian Roşca.