"Doamna premier, dragi prieteni, stimaţi colegi, de 15 ani toţi preşedinţii României au dus o luptă cu propriul lor popor, au încercat să îl dezbine, au decredibilizat tot ce funcţionează în România. Actualul preşedinte Werner Iohannis, l-aţi văzut vreodată să vorbească într-o emisiune televizată despre popor, tradiţii? Astăzi mai mult ca oricând România are nevoie de un preşedinte social-democrat, astăzi România are nevoie de Viorica Dăncilă preşedinte. Noi cei de aici, această familie minunată, am luptat şi vom lupta cu cei care doresc distrugerea României. Observăm că Guvernul nostru a făcut şi a realizat mai multe decât toate guvernele de dreapta la un loc. Am reuşit să dăm respectul şi calitatea de a fi pensionar. Pentru că bunicii noştri sunt cei care s-au sacrificat pentru România. Am reuşit să dăm demnitatea de a fi profesor. Ei ce au făcut? Ce ştiu mai bine. Să distrugă, să dezbine, să taie. Oameni buni, vă îndemn să ne unim în jurul doamnei preşedinte Viorica Dăncilă, să îi dăm toată energia şi forţa noastră. Împreună, uniţi, nimeni şi nimic niciodată nu ne va putea opri", a declarat Marius Dunca, sâmbătă, la Romexpo.

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă îşi prezintă programul de candidat la prezidenţiale, sâmbătă, la Romexpo, începând cu ora 11.00. Aceasta este şi ziua în care a început oficial campania electorală pentru alegerile din luna noiembrie.