Lider PSD, îndemn pentru membrii de partid: Capete în gură, şi pe ei! Răspundem M..e USR! M..e PNL. Asta trebuie să vă fie atitudinea - AUDIO

Liderul PSD Constanţa i-a încurajat într-o şedinţă pe membrii filialei să nu propage ideeea potrivit căreia partidul este distrus în urma rezultatelor de la europarlamentare şi din contră, le sugerează să fie bătăioşi şi să răspundă cu aceeaşi monedă jignirilor aduse PSD-iştilor: „Capete în gură, şi pe ei! M..e PSD? (răspundem – n.r.:) M..e USR! M..e PNL!”, este sfatul lui Felix Stroe.