„Şansa Moldovei de a se dezvolta pe mâna liberalilor a eşuat! A trecut un an de când primarii din Piatra Neamţ, Roman, Suceava, Iaşi, Botoşani, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei s-au unit în ceea ce au numit pompos Asociaţia <Moldova se dezvoltă>, luând exemplul altor liberali, din Vestul ţării. Scopul declarat a fost unul nobil: atragerea de fonduri pentru investiţii în zona Moldovei şi susţinerea construirii a două autostrăzi, una de la Est la Vest şi cealaltă de la Nord la Sud, pentru dezvoltarea economică a unei dintre cele mai sărace zone ale Uniunii Europene”, scrie sâmbătă, pe Facebook, liderul PSD Neamţ, Ionel Arsene.

Potrivit acestuia, rezultatul primarilor „este la vedere, pentru că promisiunile lor sunt greu de onorat!”.

„La un an de la semnarea acestei alianţe, constatăm că marii liberali moldoveni nu au făcut nimic, asemenea colegilor lor. Absolut nimic! Chiar şi uniţi, liberalii demonstrează că nu sunt capabili să îşi onoreze promisiunile şi că se pricep doar la minciuni şi manipularea românilor. Singurul lor scop a fost să adune voturile cetăţenilor. În urmă cu un an, în ziare şi la posturi de televiziune, liberalii anunţau cu mare mândrie constituirea asociaţiei ca pe o victorie. Au declarat că vor accesa fonduri europene pentru investiţii, că vor atrage oameni de afaceri în zona Moldovei, că vor face, că vor drege şi că pe străzi vor curge lapte şi miere. Au lăsat să se înţeleagă că ei sunt adevăraţii salvatori ai Moldovei! Nimic mai fals! Liberalii au minţit cu bună ştiinţă, înşelând aşteptările a sute de mii de oameni într-un jalnic exerciţiu de PR. Multe promisiuni, ZERO rezultate!”, adaugă Arsene.

Un atac similar a fost lansat recent şi de deputatul PSD de Cluj, Horia Nasra, la adresa Alianţei Vestului, din care fac parte primarii Gheorghe Falcă, Nicolae Robu, Ilie Bolojan şi Emil Boc. Nasra spunea că Alianţa a atras „zero fonduri europene atrase”, are „zero realizări” şi „zero demersuri”.

În decembrie anul trecut, primarii oraşelor Suceava, Iaşi, Piatra Neamţ, Roman, Botoşani, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei au semnat acordul cadru pentru înfiinţarea Alianţei „Moldova se dezvoltă”, principalul obiectiv vizând susţinerea a două autostrăzi.