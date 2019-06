Preşedintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, a afirmat la conferinţa extraordinară că PSD se află la o răscruce: „fie PSD alege să înveţe ceva din aceste alegeri şi să îşi facă un update politic general, fie PSD alege calea proiectelor personale şi se va alege praful”.

„Ultimele evenimente mă îndeamnă să cred că PSD a ales acea cale prin care să îşi înveţe lecţia, să pornească motoarele şi să redevină cel mai puternic partid din România. Când spun <ultimele evenimente> mă refer şi la moţiunea de cenzură care tocmai a fost respinsă”, a spus Constantin Rădulescu.

Potrivit acestuia, reconstrucţia trebuie să înceapă de jos: „Nu trebuie să ne lăsăm intimidaţi de acest rezultat. Pentru noi aceste alegeri trebuie să reprezinte un pas înainte. Putem depăşi această perioadă revenind la agenda oamenilor şi la mobilizarea pe care ştim să o facem pe hârtie, dar trebuie să o punem şi în practică de la nivelul primar al organizaţiilor. (...) Fără 0,04% PSD are 30 % în judeţul Vâlcea, iar PNL ne-a depăşit cu un număr infim de voturi. Să fie acesta rezultatul nostru real? Să fie acesta trend-ul? Eu zic că nu! Într-un judeţ pentru care, în aproape 3 ani, am semnat contracte şi am investit şi vom investi aproximativ 250 milioane de euro, bani guvernamentali şi europeni, nu cred că acesta este trend-ul, pentru că PSD a făcut treabă, iar eu, ca Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, sunt mândru să vă spun că ne-am făcut şi ne facem datoria”.

Liderul vâlcean a afirmat că sunt zile complicate, iar gestionarea situaţiei depinde de modul în care social-democraţii se vor comporta în perioada următoare: „ţine numai de noi ca PSD să rămână partidul inimilor, partidul celor mulţi”.

„Judeţul Vâlcea are parte şi de politicieni toxici, cum sunt cei de la PNL şi USR sau de la PMP. Profund toxici, agresivi, reclamagii şi plini de ură, însă le transmit public următorul mesaj: <Eu, Constantin Rădulescu, dar şi PSD Vâlcea nu vom mai accepta lovituri fără să lovim şi noi. Da! Vom lovi şi voi lovi cu faptele bune pe care le facem pentru acest judeţ>. Nu voi mai accepta la nesfârşit jignirile, nu voi mai accepta la nesfârşit insultele, din partea unora care nu au făcut nimic pentru acest judeţ, care le-a dat, toată viaţa lor, serviciu, bani şi faimă! Şi lor, şi neamurilor şi acoliţilor lor. Şi, dacă vor continua, vom veni cu dovezi, pentru că această campanie de defăimare publică trebuie să înceteze. Nu vom mai accepta să fim călcaţi în picioare, pentru că este nedemn, iar colegii mei nu merită aşa ceva. Suntem şi sunt foarte conectat la agenda publică”, a adăugat Constantin Rădulescu.

Potrivit acestuia, în următoarea perioadă vor fi pornite „motoarele de la nivel local ale partidului”: „Nu ne putem lăsa impresionaţi şi nu trebuie să depunem armele în faţa acestui rezultat furat de cei care astăzi se proclamă <învingători>. Nu o spun numai eu. Uitaţi-vă câte lucruri apar şi ies la iveală legate de procesul electoral. Ceea ce trebuie să facem, însă, este să punem în mişcare cea mai puternică maşinărie politică din România, din judeţul Vâlcea, iar aceasta este PSD! Rezultatele PSD s-au bazat pe propagandă, dar şi pe mobilizare. Vom avea rezultate numai dacă vom face această mobilizare în mod real, la nivelul fiecărei secţii de votare. Lucrăm deja la un program în acest sens. Nu trebuie să neglijăm nici reţelele de socializare! Pentru că, din păcate, nu toţi membrii noştri distribuie sau fac cunoscute lucrurile bune făcute de partid. Vom face un <rebranding> al relaţiei pe care o avem cu tinerii şi avem în lucru, la nivelul judeţului, două cercetări sociologice ale căror concluzii le voi prezenta în faţa fiecărei organizaţii. Dragi colegi, binele învinge întotdeauna!”.