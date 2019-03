„Voi deschide lista, dar rămân aici, în ţară, să realizez obiectivele formaţiunii, nu voi merge la Bruxelles, dar vreau să ajut partidul. Oricum, pe listă avem oameni pregătiţi, specialişti în diferite domenii de activitate şi iubitori de ţară. Vrem să ajungă la Bruxelles patrioţi adevăraţi, care să lupte pentru România. În Parlamentul European trebuie să fie oameni care să nu denigreze ţara şi imaginea sa, ci să o promoveze. De aceea, noi propunem pentru Parlamentul European adevăraţi ambasadori ai României”, a declarat sâmbătă, potrivit unui comunicat de presă, Gabriel Oprea, la la reuniunea organizaţiilor partidului din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov.

Liderul partidului a mai spus că UNPR va face săptămâna viitoare anunţul oficial privind candidaţii formaţiunii pentru alegerile europarlamentare.

Oprea le-a spus celor prezenţi că ”UNPR se ridică din nou”, iar mesajul său pentru românii patrioţi este nu doar să voteze partidul, ci şi să i se alăture.

“Am intrat într-un proces accelerat de reconstrucţie. În ultimele luni, s-au înscris în partid peste 50.000 de noi membri. Cred că românii s-au săturat să audă poveşti de adormit copiii şi promisiuni de campanie, care nu ajung niciodată să fie transpuse în măsuri reale. Spre deosebire de alţii, pentru noi vorbesc faptele. Am transformat în fapte tot ceea ce am promis. Noi nu vorbim doar despre voturi, noi îi invităm pe toţi cei care sunt patrioţi, să se înscrie în partidul nostru, să facem împreună ceea ce fiecare român are nevoie, să facem România bine. Românii trebuie să spună cu voce tare că îşi iubesc ţara! Îi chemăm să-şi exprime dorinţele şi să participe la punerea lor în practică direct, la noi în partid. Să punem umărul să facem bine pentru toţi. Îi aşteptăm în UNPR pe toţi românii patrioţi!“

În ceea ce priveşte noile proiecte ale UNPR, Oprea a anunţat că partidul pregăteşte un Program Naţional pentru Siguranţa Rutieră.