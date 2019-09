21:30 Dăncilă: Valeriu Steriu a fost desemnat purtător de cuvânt al PSD, cu unanimitate de voturi

Viorica Dăncilă a anunţat, luni seară, că PSD desemnat drept purtător de cuvânt al partidului pe Valeriu Steriu. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi în şedinţa Comitetului Executiv.

„În cadrul CEx am discutat despre desemnarea unui purtător de cuvânt al PSD şi cu unanimitate de voturi a fost desemnat Valeriu Steriu deputat în Parlamentul României. Am discutat de asemenea despre deplasările în judeţe, am fost împreună cu echipa în mai multe judeţe, vrem ca până la începerea campaniei electorale să ajungem în majoritatea judeţelor, să ne întâlnim atât cu activul de partid, dar şi să ne întâlnim cu cetăţenii din judeţele respective”, a declarat Viorica Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, care a durat peste trei ore.

Valeriu Steriu a fost ales deputat pe listele PMP. El a demisionat pe 28 mai 2018 din PMP şi de atunci activează în grupul deputaţilor PSD.

21:15 Dăncilă anunţă: Mergem în Parlament săptămâna viitoare pentru votul de încredere

„De asemenea, vreau să menţionez faptul că am vorbit despre situaţia Guvernului la acest moment şi am hotărât ca săptămâna viitoare să mergem în Parlament. Am subliniat de multe ori că nu ne este teamă. Vom merge în Parlament astfel încât să obţinem votul de încredere. Vreau să subliniez faptul că ne dorim să avem votul de încredere al Parlamentului, dar în cazul în care nu obţinem acest vot de încredere, Guvernul nu cade”, a declarat Viorica Dăncilă, după Comitetul Executiv.

21:00 PSD l-a desemnat pe Valeriu Steriu noul purtător de cuvânt al partidului

Deputatul PSD Valeriu Steriu a fost desemnat, luni, purtătorul de cuvânt al partidului, au declarat surse politice pentru Mediafax. Decizia a fost luată în şedinţa Comitetului Executiv al PSD de luni seară.

20:35 Fifor anunţă: Meleşcanu rămâne propunerea PSD pentru şefia Senatului

Mihai Fifor a afirmat, luni, că fostul ministru de Externe Teodor Meleşcanu rămâne propunerea PSD pentru şefia Senatului.

20:10 Guvernul ar putea adopta miercuri OUG pentru prelungirea înscrierii la vot în Diaspora

Guvernul ar putea adopta în şedinţa de miercuri OUG pentru prelungirea termenului de înscriere la vot al românilor din străinătate, de la 11 septembrie la 15 septembrie, au declarat surse guvernamentale, pentru Mediafax.

19:10 Mihai Fifor, despre expirarea mandatului de interimar la MAI: Astăzi vom lua o decizie şi vom anunţa

Mihai Fifor a declarat, luni, că mandatul său de ministru interimar la MAI expiră pe 12 septembrie şi că PSD va lua o decizie în CEx în această privinţă, care va fi ulterior comunicată.

Întrebat ce se va întâmpla cu Ministerul Afacerilor Interne după 12 septembrie, când expiră mandatul de interimar la MAI, Mihai Fifor a răspuns: „Vom discuta astăzi în CEX într-adevăr pe data de 12 mie îmi încetează mandatul ca interimar la MAI, astăzi vom lua o decizie şi desigur că vom anunţa”.

18:50 Un primar PSD propune: Guvernul să-şi asume legi necesare pentru a testa susţinerea în Parlament

Primarul Sectorului 5 Daniel Florea a declarat că o soluţie pentru susţinerea Guvernului ar fi ca Executivul să supună votului în Parlament un set de măsuri „absolut necesare guvernării”. În acest caz, posibilitatea de a depune moţiune de cenzură expiră în trei zile de la prezentarea programului.

„Vom încerca să creăm o majoritate”, a afirmat Viorica Dăncilă, întrebată dacă PSD are majoritate pentru votul de restructurare al Guvernului.

Liderul PSD a ajuns la sediul din Kiseleff cu o întârziere de aproape 30 de minute.

Social-democraţii s-au reunit în CEx, pentru a discuta despre blocajul din Guvern, după ce Klaus Iohannis a respins cele trei propuneri de miniştri interimari, au declarat surse din partid pentru Mediafax. O altă temă de discuţie vizează campania pentru alegerile prezidenţiale.