19:58 USR nu exclude un candidat comun cu PNL la Primăria Capitalei

Preşedintele USR Dan Barna a declarat, la emisiunea "Marius Tuca Show", că nu este exclusă varianta unui candidat comun cu PNL pentru Primăria Capitalei, spunând că important este ca Bucureştiul să scape de Gabriela Firea.

„Candidat comun cu PNL la Primărie?

Dan Barna: S-ar putea să ajungem acolo. Un primaries cu toţi candidaţii de pe dreapta. Dacă PNL ar fi admis atunci, probabil Nicuşor Dan ar fi fost acum primar al Capitalei”

Citeşte continuarea...

19:52 Despre prezidenţiale: Luăm în calcul un tandem. Un partid - candidatul la prezidenţiale, altul - premierul

Liderul USR Dan Barna a declarat, la Marius Tuca Show, că îşi va asuma opţiunea de prezidenţiabil, dacă USR şi PLUS vor ajunge la această concluzie. Mai mult, Barba susţine că cele două partide vor merge, cel mai probabil, cu un tandem prezidenţiabil- premier.

„Sunt nişte decizii pe care o să le iau împreună cu colegii mei. Mai sunt nuanţe importante. Pentru mine proiectul personal e ca USR să se stabilizeze în poziţia de partid consistent care va trăi pe termen lung în România. Miza pentru mine e ca această structură în care mi-am investit timp să merite. Ca să merite şi să rămână în picioare trebuie consolidat. Opţiunea la care vom ajunge mi-o voi asuma. Dacă vom decide că cea mai bună opţiune e Dacian Cioloş o voi susţine”, a declarat Barna.

Citeşte continuarea...

19:33 Dan Barna: Cu această majoritate parlamentară nu se poate guverna pe bune

Liderul USR Dan Barna a declarat că formaţiunea sa nu renunţă la anticipate, dar ele pot fi organizate în acelaşi timp cu alegerile locale, iar legat de guvernare, aceasta nu se poate îndeplini azi, decât dacă cineva ar permite controlul unei „majorităţi toxice”.

Citeşte continuarea...

19:26 Despre declaraţiile lui Orban privind impozitarea în IT: A fost un teribilism

Liderul USR a declarat, la emisiunea Marius Tuca Show, că declaraţia liderului PNL Ludovic Orban legat de impozitarea din domeniul IT a fost „un teribilism” şi nu este o măsură susţinută de formaţiunea pe care o conduce.

Citeşte continuarea...

19:18 Dan Barna, despre prezidenţiale: Nu pot să confirm candidatura mea. Sigur vom avea candidat

Preşedintele USR a declarat că nu poate confirma dacă va fi prezidenţiabilul USR PLUS, dar în mod sigur va exista un candidat propriu.

Întrebat dacă va fi candidat la prezidenţiale, Dan Barna a spus: „Nu pot să confirm acest lucru. Eu confirm faptul cert că Alianţa USR PLUS va avea un candidat cert la alegerile prezidenţiale. Am spus de când am fost ales preşedinte USR că USR va avea candidaţi la toat ciclurile electorale”.

Citeşte continuarea...

Ştirea iniţială:

Preşedintele USR Dan Barna este în direct la "Marius Tucă Show", începând cu ora 19.00. Emisiunea va fi transmisă pe gandul.info şi mediafax.ro

Care sunt cele mai vehiculate nume pentru prezidenţiabilul USR PLUS?

Va fi Dacian Cioloş sau Dan Barna candidatul la alegerile prezidenţiale?

Cine va fi premier, dacă Opoziţia preia guvernarea?

Sunt câteva întrebări la care va răspunde Dan Barna, preşedintele USR, începând cu ora 19.00, într-o emisiune LIVE „Marius Tucă Show”, transmisă pe gandul.info şi mediafax.ro.

Foto: Mediafax Foto