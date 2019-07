16:50 Dan Barna: Am mai făcut un pas în obiectivul Alianţei USR-PLUS de a guverna în 2020

Dan Barna a declarat, după ce a fost ales prezidenţiabilul USR în Congres, că partidul a mai făcut un pas în obiectivul Alianţei USR-PLUS de a guverna în anul 2020. El a precizat că acesta e rezultatul eforturilor formaţiunii din ultimii doi ani.

„Am mai făcut un pas în obiectivul Alianţei USR-PLUS de a guverna în 2020. În cadrul mecanismelor statutare ale USR au avut azi alegerile pentru nominalizarea candidatului USR la alegerile prezidenţiale. Am fost patru colegi în cursă. În urma rezultatele, USR m-a mandatat pe mine, am fost votat de către delegaţii de Congres să reprezint acest partid şi vom vedea care va fi rezultatul şi în urma discuţiilor în Alianţă pentru poziţia de candidat la Preşedinţia României. E un rezultat care cumva confirmă eforturile de doi ani de când conduc acest partid de a ne dezvolta, de a creşte, ceea ce România are atât de multă nevoie, un partid nou, un partid proaspăt care să aducă societatea activă şi modernă în spectrul politic pentru a putea să mergem mai departe spre Europa”, a afirmat Dan Barna, sâmbătă la Congresul USR.

16:10 Candidatul USR la prezidenţiale a fost ales

Dan Barna a fost ales candidatul USR la prezidenţiale, în Congresul de sâmbătă al partidului. Liderul formaţiunii a primit 324 de voturi din totalul de 492 de voturi exprimate.

13:04 Dan Barna: Suntem Game of Thrones ca viziune, dar ca energie suntem Star Trek-ul României



Dan Barna a declarat, sâmbătă, că Alianţa USR-PLUS are o şansă reală să dea preşedintele României. El le-a spus colegilor prezenţi la Congres că USR este „Games of Thrones ca viziune”, dar ca energie este „Star Trek-ul României”.

12:42 Barna evocă scene din Matrix la Congres: Dacă vei lua pastila albastră, vei vedea realitatea aşa cum e



Dan Barna a evocat, sâmbătă la Congresul USR, scena din filmul „Matrix” în care personajul principal avea de ales între a lua pastila roşie sau albastră. Liderul partidului a spus că, prin intrarea în politică, a ales să ia pastila albastră care îi arată realitatea aşa cum este ea.



„Povestea noastră este de fapt exact povestea acelor oameni care au ieşit în stradă şi au rămas acolo să protesteze împotriva abuzurilor şi să înfrunte gazele lacrimogene şi bastoanele jandarmilor atunci pe 10 august. De fapt şi închei această parte povestea noastră este povestea tuturor românilor care au ales să nu mai stea deoparte. Despre asta este USR”, a afirmat Dan Barna, sâmbătă la Congresul în care USR îşi alege prezidenţiabilul.



El a povestit şi cum a decis să intre în politică, în perioada guvernării tehnocrate, când Executivul era condus de Dacian Cioloş.



„Povestea mea a început tot acum trei ani. O ştiţi. Eram la socrii de Paşte. A sunat telefonul. Era Dacian Cioloş care m-a întrebat dacă vreau să mă alătur echipei de la Ministerul Fondurilor Europene. Am zis «da» şi vă mărturisesc că îmi este foarte greu, şi am din când în când acest moment, să mă gândesc că de fapt între acel «da» entuziast, optimist, vag năuc şi acest discurs acum în faţa voastră au trecut doar trei ani. Şi nu am făcut niciodată politică înainte de USR. Eram interesat de politică ca oricare om care vede şi ştiri politice la televizor, între un meci de fotbal şi un film bun sau o partidă de tenis. Şi eram antreprenor. Construisem şi conduceam una dintre firmele importante în domeniul fondurilor europene din România şi aveam ceea ce se puntea numi o viaţă confortabilă. Aceasta era viaţa mea până acum trei ani”, a explicat Barna.



Liderul USR a făcut referiri la filmul „Matrix”, precizând că după ce a fost în guvernul tehnocrat nu a mai putut reveni la viaţa sa obişnuită, cea de antreprenor.



„După jumătate de an în acest guvern tehnocrat mi-am dat seama că nu mă mai pot întoarce la viaţa mea dinainte. Cred că ştiţi cu toţii secvenţa aceea din Matrix, în care în partea aceea de început Neo primeşte două pastile, una roşie şi una albastră, şi i se spune «dacă iei pastila roşie te vei întoarce la viaţa ta obişnuită şi vei vedea lucrurile aşa cum le vedeai dintotdeauna. Dacă vei lua pastila albastră vei vedea realitatea aşa cum este ea». La fel a fost şi pentru mine. Am acceptat acea provocare şi am intrat în USR. În 2016 am devenit deputat de Sibiu în Camera Deputaţilor, iar în 2017 voi m-aţi ales preşedintele partidului. De atunci şi până astăzi am crescut”, a conchis Dan Barna.

12:19 Dumitru Stanca, la Congresul USR: Sunt convins că eu aş capitaliza încrederea românilor în Armată



Dumitru Stanca, unul dintre candidaţii în competiţia internă a USR pentru prezidenţiale şi cadrul militar în rezervă, a declarat că Armata este una dintre instituţiile care se bucură de o mare încredere în rândul românilor, precizând că e convins că ar capitaliza acest lucru.



„Stimaţi colegi din USR am onoarea şi plăcerea să vă salut. Este salutul nostru, al militarilor, adaptat puţin contextului. Acea plăcere pentru că uneori onoarea de a saluta un superior nu vine la pachet cu plăcerea, dar au fost multe evenimente când am avut plăcerea ca militar să îmi salut superiorii. Sunt Stanca Dumitru cel de la care a pornit nebunia competiţiei interne şi desemnarea candidatului la prezidenţiale. Am pus pe forum un mesaj o rugăminte de a creiona candidatul USR la prezidenţiale. Am avut puţine răspunsuri şi am spus că mă regăsesc în trăsături în mai mică sau mai mare măsură. Oamenilor le place să cumpere, nu să se vândă. Iar eu am vrut să văd ce vor să cumpere oamenii”, a afirmat Dumitru Stanca, sâmbătă, la Congresul USR.





El a mai spus că de multe ori partidele propun candidaţi şi încearcă să îi impună, însă fără a lua în considerare preferinţele românilor.



„Partidele vin cu candidaţi pe care încearcă să îi impună, dar fără să ţină cont de preferinţele românilor. Mi-am bazat candidatura pe una dintre opţiunile românilor, când vine vorba de încrederea în instituţiile statului şi v-am spus că Armata se bucură de o mare încredere în rândul românilor. Sunt convins că eu aş capitaliza această încredere a românilor”, a conchis Stanca.



Dumitru Stanca, înscris în competiţia internă pentru prezidenţiale, este cadru militar în rezervă şi membru USR Ilfov.

12:09 Dinulescu: Dacă voi candida la prezidenţiale din partea USR, vreau un singur mandat, nu mai mult



Dragoş Dinulescu, care candidează sâmbătă la Congresul USR pentru a fi desemnat prezidenţiabilul formaţiunii, a declarat că vrea un singur mandat în fruntea ţării, pentru că "oamenii, când sunt prea mult într-o funcţie, se învechesc".





"Eu nu sunt un om cu notorietate, eu vin din urmă, aşa cum mulţi dintre voi sunteţi. Aşa cum voi aţi dat dovadă de responsabilitate şi implicare venind până aici, aşa am decis şi eu că trebuie să-mi asum această candidatură. Din punctul meu de vedere, candidatura noastră, a celor patru, nu este despre Dinulescu, Barna etc, e despre voi şi despre cum veţi reuşi să scăpaţi de anumite tipare împământenite, de pildă, că preşedintele partidului trebuie să fie şi canadidat. Nu e niciun atac la Dan Barna. (...) Cei care au deja mandat din partea filialelor trebuie să îl respecte. Cei care nu au mandat şi care vedeţi în mine un om capabil, veţi vota cu inima, veţi vota cu USR. Dacă va fi să candidez din partea USR, vreau un singur mandat, nu mai mult. Oamenii când sunt prea mult într-o funcţie se învechesc. Noi avem alt ADN, chiar avem alt ADN", a declarat Dragoş Dinulescu.

12:03 Goţiu: USR înseamnă salvarea pădurilor, a apelor şi a tot ce înseamnă mediu în România



Mihai Goţiu, candidat în competiţia internă a USR pentru prezidenţiale, a declarat că Uniunea Salvaţi România înseamnă salvarea pădurilor, a apelor, precum şi a tot ce înseamnă mediu în ţara noastră. El a mai precizat că cei de la PSD-ALDE nu pot spune că sunt patrioţi, atunci când distrug mediul.



„Am ales să vorbesc despre mediu, nu pentru că infrastructura, educaţia nu ar fi nişte priorităţi pentru care noi luptăm, ci pentru eu personal, nu îimi pot închipui o Românie modernă, puternic şi într-un partid pro-european care să nu îşi asume problematica de mediu. Mediul şi criza climatică sunt în ansamblu despre salavarea pădurilor, despre reducerea poluării şi despre economia circulară. Eu zis că pe lângă acestea mediul este mult mai mult. Mediul este o investiţie în viitorul acestei ţări, viitorul României. De doi ani documentez pe teren modul înc are sunt distruse parcurile naţionale din România. De doi ani lucrez la un proiect de lege. Probabil că acest proiect s-ar putea să nu treacă în această toamnă, din cauza actulei majorităţi din Parlament, PSD şi ALDE. Însă vom avea o şansă să treacă după 2020, în 2021 când îl voi relua. Probabil că acest proiect de a interzice tăierea pădurilor în parcurilor naţionale va mai dura un an sau doi”, a afirmat Mihai Goţiu, sâmbătă la Congresul în care USR îşi alege prezidenţiabilul.





Senatorul USR a adăugat că a calculat şi că cei 9 milioane de metri cubi de lemn furaţi din fondul forestier anual valorează între 200 şi 300 de milioane de euro. El a amintit şi despre Roşia Montana.



„Mediul este şi despre sănătate. Vorbim despre articolul 35 din Constituţie, dreptul la un mediu sănătos. Dar măsurile de mediu ne ajută să facem economii substanţiale la bugetul pentru sănătăate. Mediul este şi despre infrastructura. Una din marile probleme cu care ne confruntăm e lipsa unei infrastructuri la nivel naţional şi local. Mediul e despre corupţie, despre resurse uriaşse care alimentează corupţia. În cazul Roşia Montană vorbim de 700 milioane de dolari cheltuiţi în România. Nu a rămas nimic din acei bani. Acei bani au ajuns în corupţie. Am calculat că cei 9 milioane de metri cubi furaţi anual din fondul forestier valorau între 200-300 milioane de euro. Da, protejând mediul reducem corupţia în România”, a completat Goţiu.



Acesta a încheiat printr-un atac la PSD-ALDE, precizând că reprezentanţii coaliţie susţin că sunt patrioţi, că apără România, însă prin măsurile lor distrug mediul şi implicit sănătatea românilor.



„Mediul e despre oraşele viitorului şi comunităţile locale. Vorbim despre oraşe inteligente, în care vrem să trăim bine. Tot ce înseamnă mediu, parcuri, piste de biciclişti, pietonale, nu ne putem închipui comunităţi locale fără ele. Suntem USR iar acest lucru înseamnă salvarea pădurilor, a apelor şi a tot ceea ce înseamnă mediul în România. Să nu vină ALDE-PSD să ne spună că sunt patrioţi, că ei apără România, disturgând tot ceea ce înseamnă mediu, sănătatea pentru români”, a conchis senatorul USR.

12:00 Nicuşor Dan este prezent la Congresul USR: Am speranţa să fiu candidatul Opoziţiei la Primăria Capitalei



Nicuşor Dan, fostul preşedinte al USR şi fondator al partidului, este prezent, sâmbătă, la Teatrul Naţional din Bucureşti unde are loc Congresul formaţiunii, precizând că este de părere că trebuie să existe un candidat unic al Opoziţiei la Primăria Capitalei, care să fie el.

11:23 Congresul USR a început pe muzica din Urzeala Tronurilor. Wring: Dăncilă să plece, Firea să plece



Congresul USR a început cu melodia binecunoscută din celebrul serial Ürzeala Tronurilor. Preşedintele PSD Bucureşti, Roxana Wring, a declarat că formaţiunea îşi va alege candidatul la prezidenţiale şi că oameni precum Dăncilă sau Firea trebuie să plece.



"Suntem aici pentru că USR a crescut. Avem mai mulţi membri, mai multe voturi. Am obţinut aproape 40% din voturile la alegerile europarlamentare şi am venit cu propuneri şi soluţii pentru Bucureşti. Acest Congres vine să deschisă o nouă etapă politică. Congresul de azi este unul al maturităţii. Vom alege un prezidenţiabil, vom face modificări la statut şi suntem aproape să finalizăm un parteneriat cu PLUS. Sunt opţiuni de partid mare. Sunt opţiuni de partid care va conduce adminsitraţia centrală şi locală, începând cu 2020. Sunt opţiuni capitale pentru USR, dar mai ales pentru România", a declarat Roxana Wring.



Preşedintele USR Bucureşti a spus, în debutul Congresului USR, că din 2020 USR trebuie să guverneze.



"Viorica Dăncilă trebuie să plece, Gabriela Firea trebuie să plece. În 2020, toţi hoţii şi incompetenţii trebuie scoşi din adminsitraţia publică şi locală. Cu asta mai avem de luptat. Avem de schimbat mentalităţi, viziuni învechite, avem de schimbat legi date pentru infractori. Deciziile noastre de azi vorbesc despre deciziile noastre de mâine. Ceea ce se întâmplă azi spune ce se va la Palatul Victoria şi în administraţia publică. Nu e nici Game of Thrones, nu e bussiness as usual, e testul unei maturităţi", a completat Roxana Wring.

ORA 10:58 Barna, întrebat dacă are emoţii la votul în Congres: Suntem un grup de prieteni. Sunt foarte optimist



Dan Barna a declarat, întrebat dacă are emoţii la votul de sâmbătă la Congresul USR în care va fi ales prezidenţiabilul partidului, că se află într-un grup de prieteni şi este „foarte optimist”. El a precizat că mesajul său pentru colegii va fi obiectivul aducerii Alianţei USR-PLUS la guvernare.



„Vom vedea. Suntem un grup de prieteni. Sunt foarte optimist”, a afirmat Dan Barna, înaintea participării la Congresul USR, întrebat dacă are emoţii la vot.



Liderul USR a precizat că are şanse bune să obţină sprijinul colegilor de partid pentru a deveni prezidenţiabilul formaţiunii.



„Zic că am şanse bune să obţin sprijinul colegilor mei. Bucuria evenimentului e deosebită. Ulterior vom vedea. Sunt negocierile pe care le purtăm în cadrul Alianţei. Vom lua o decizie, cea mai înţeleaptă decizie pentru obiectivul nostru de a guverna în 2020, pentru că aceasta este de fapt miza Alianţei USR-PLUS. Europarlamentarele au fost primul pas. Urmează candidatura pentru prezidenţiale şi acolo vom duce acest mesaj mai departe, de Românie modernă europeană, de Românie digitală şi locale, naţionale. Acestea sunt obiectivele. Le vom realiza”, a explicat Barna.



Chestionat cu ce mesaj va încerca să îşi convingă colegii să îl voteze candidat la prezidenţiale, liderul USR a răspuns: „Suntem pe un drum care va duce Alianţa USR-PLUS la guvernare şi suntem un drum la capătul căruia vom putea să contăm în ceea ce înseamnă viitorul României”.



Acesta a adăugat că discuţiile cu PLUS pentru prezidenţiabil decurg firesc



„Foarte bine. Negocieri fireşti. Rezolvăm fiecare aspect. Încercăm să învăţăm din experienţele alianţelor anterioare, să acoperim cât mai multe scenarii şi situaţii care ar putea să apară, tocmai pentru a avea o Alianţă cât se poate de solidă pentru a guverna în 2020”, a precizat preşedintele USR.



El a mai afirmat că „într-un timp destul de scurt, probabil două săptămâni, vom avea şi o formă a Alianţei şi o definire a datelor”.

Ştirea iniţială:

Cel de-al patrulea Congres al USR se va desfăşura sâmbătă, începând cu ora 10.30 la Teatrul Naţional Bucureşti (TNB).

De la 10.30 la 13.30 candidaţii USR vor susţine discursuri şi apoi va avea loc votul cu buletine.Între 13.30 şi 15.00 va fi efectuată numărătoarea voturile, urmată de anunţarea rezultelor. Dezbaterile şi votul amendamentelor la Statut vor începe după-amiază şi este posibil să se desfăşoare până seara, potrivit sursei citate.

Dumitru Stanca, înscris în competiţia internă pentru prezidenţiale, este cadru militar în rezervă şi membru USR Ilfov, iar Dragoş Dinulescu, şi el înscris în cursa internă, este medic dentist şi membru în Biroul Judeţean USR Prahova.

Pe 8 iunie, Comitetul Politic al USR a aprobat o serie de modificări la Statutul partidului, modificări care vor fi supuse aprobării Congresului de sâmbătă. Principala schimbare priveşte modul de alegere a preşedintelui USR, în sensul ca acesta să fie ales de toţi membrii partidului, prin vot direct. Amendamentul agreat de Comitetul Politic al USR, reunit la Brăila, a fost propus de Dan Barna.

Dacă modificarea Statutului va fi agreată şi de Congresul USR, atunci preşedintele formaţiunii va fi ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat al membrilor USR pentru un mandat de maximum 4 ani, se arată într-un comunicat de presă.

Consiliul Naţional al PLUS se va desfăşura tot sâmbătă, în vederea desemnării candidatului PLUS la la prezidenţiale şi la Primăria Generală a Capitalei. Vor exista şi decizii referitoare la organizarea internă a partidului şi stadiul negocierilor care au loc, în aceste zile, la nivel european, a informat formaţiunea, într-un anunţ de presă.

De la ora 13.00, preşedintele PLUS Dacian Cioloş va susţine o conferinţă de presă, pentru a informa asupra deciziilor luate de partid în cadrul Consiliului Naţional.

USR şi PLUS se află de câteva săptămâni în negocieri în vederea stabilirii candidatului Alianţei pentru un mandat la Cotroceni. Liderii celor două formaţiuni au explicat că va fi un tandem al Alianţei USR-PLUS. Dacă Dan Barna va fi prezidenţiabilul, atunci Dacian Cioloş va fi propunerea de premier sau viceversa.