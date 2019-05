Update 17:20 Maşina în care se află Liviu Dragnea, însoţit de doi poliţişti, a ajuns, la ora transmiterii ştirii, la Penitenciarul Rahova. Preşedintele PSD a fost huiduit de câteva zeci de protestatari, care l-au aşteptat la Penitenciarul Rahova, aceştia scandând „La puşcărie” şi ”Uite cum se închide uşa!”. Liderul PSD urmează să fie încarcerat şi să stea într-o perioadă de carantină de 21 de zile, după care autorităţile vor decide la ce penitenciar îşi va executa pedeapsa. Manifestanţii au strigat „La puşcărie”, „Uite cum se închide uşa!”, şi „Cu Dragnea la puşcărie”!. Liderul PSD a ajuns la penitenciar într-o a doua maşină, un autoturism al Poliţiei, care a plecat de la reşedinţa sa. Asta în condiţiile în care jurnaliştii au urmărit mai bine de 30 de minute o altă maşină, cu geamuri fumurii, folosită ca diversiune pentru a distrage atenţia jurnaliştilor de la momentul în care Liviu Dragnea este preluat şi dus la penitenciar. „Astăzi (luni-n.r.), poliţişti din cadrul DGPMB au pus în aplicare un mandat de executarea pedepsei cu închisoarea emis pe numele unui bărbat. Cel în cauză a fost preluat de la reşedinţa sa din Bucureşti şi încarcerat în Penitenciarul Rahova", se arată într-o informare a Poliţiei Capitalei. UPDATE 17.00 Imaginile vin după ce posturile tv au urmărit timp de 30 de minute o altă maşină, cu geamuri fumurii, folosită ca diversiune pentru a distrage atenţia jurnaliştilor de la momentul în care Dragnea este preluat şi dus la penitenciar. Liderul PSD urmează să fie încarcerat şi să stea într-o perioadă de carantină de 21 de zile, după care autorităţile vor decide la ce penitenciar îşi va executa pedeapsa.

UPDATE 16:40 Dragnea merge să se predea sau este diversiune?

Maşina cu geamuri fumurii, în care se presupune că se află Liviu Dragnea, a făcut de două ori ocolul centrului, apoi a mers spre Casa Poporului şi a revenit.

De circa 20 de minute, maşina se învârte în trafic şi nimeni nu ştie dacă în autoturism se află liderul PSD, care trebuie să se predea. În acest timp, în faţa reşedinţei din zona Domenii se află în continuare o maşină a procuraturii. O a doua maşină, tot cu geamuri fumurii, a plecat, în urmă cu câteva minute, de la reşedinţa lui Dragnea.

UPDATE 16:15 O maşină cu geamuri fumirii, care se pare că este a liderului PSD, a plecat de la locuinţa lui Liviu Dragnea. Mai mulţi oameni strânşi la casa lui Dragnea au huiduit în urma autoturismului.

Maşina care se pare că este a lui Liviu Dragnea a ieşit din locuinţa liderului PSD, luni după-amiază. Traficul s-a desfăşurat cu dificultate din cauza numărului mare de persoane strânse la locuinţa liderului PSD, unele dintre ele venite pentru a-l huidui. Aflat in trafic, un bărbat a mers şi a lovit maşina cu pumnul, scenă care se întâmplase şi anterior în faţa casei.

UPDATE 15:45 Instanţa a trimis către poliţie documentele privind condamnarea lui Dragnea



Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

Judecătorii au mai decis condamnarea Olguţei Şefu la un an de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual şi achitarea pentru abuz in serviciu, achitarea lui Valentina Marica pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Constantin Balaban la un an cu suspendare pentru fals intelectual şi achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Gheorge Nicuşor la 3 luni cu suspendare pentru fals intelectual şi achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea Adrianei Botorogeanu la doi ani de închisoare cu suspendare, condamnarea Rodicăi Miloş la 3 ani cu suspendare, condamnarea lui Ionel Marineci la 3 ani cu suspendare.



Primele SENTINŢE în dosarul angajărilor fictive: Bombonica Prodan, achitată pentru abuz în serviciu/ Cele două angajate DGASPC, condamnate cu suspendare

Judecătorii au intrat în sală la deliberări în dosarul lui Dragnea:

Magistraţii instanţei supreme pronunţă, luni, decizia definitivă în dosarul DGASPC Teleorman, în care liderul PSD Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu şi în care a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu EXECUTARE.

Marica Valentina, achitare pentru abuz în serviciu

Şefu Olguţa, condamnata cu suspendare

Constantin Balaban-un an cu suspendare pentru fals intelectual

Adriana Botorogeanu- 2 ani cu suspendare

Miloş Rodica - 3 ani cu suspendare

Marineci Gabriel - 3 ani cu suspendare

Bombonica Prodan, achitată pentru abuz în serviciu

Nicuşor Gheorghe - 3 ani cu suspendare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a anunţat, la ultimul termen al dosarului DGASPC Teleorman, că va pronunţa verdictul în procesul preşedintelui PSD Liviu Dragnea pe 27 mai.

Procurorul DNA a cerut majorarea pedepselor pentru liderul PSD, care a primit o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni de închisoare în primă instanţă.

Avocat din procesul lui Liviu Dragnea: Se poate amâna, dar părerea mea e că azi va fi dată decizia

Avocatul Adrian Toni Neacşu, care o reprezintă pe Olguţa Şefu în procesul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, a declarat, luni, la ÎCCJ, că există posibilitatea ca judecătorii să amâne sentinţa, dar că părerea lui este că o decizie definitivă va fi dată luni.

"Teoretic, pur procedural, sigur ca da, există posibilitatea asta (ca sentinţa să fie amânată de judecători -n.r.). Codul de Procedură Penală vorbeşte doar de posibilitatea de amânare, nu vorbeşte absolut nimic derspre alte incidente cum ar fi posibilitatea pensionării unui judecător din complet. Teoretic, este deci posibil să fie amânat, practic, eu cred că nu o să se amâne sau nu o să se amâne după 1 (1 iunie-n.r.)", a declarat avocatul Adrian Toni Neacşu, care o reprezintă în acest dosar pe Olguţa Şefu, fost director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman.

Întrebat dacă există posibilitatea să se rejudece acest proces, Toni Neacşu a reiterat ideea potrivit căreia principala sa solicitare, ca apărător, a fost trimiterea spre rejudecare la prima instanţă. "Pur teoretic, este o soluţie câtse poate de procedurală şi posibilă. O parte din fapte, pentru unii din inculpaţi, e posibil să se prescrie, motiv pentru care s-a şi invocat această prescripţie, însă nu toate. Acum depinde şi de cât va dura această posibilă rejudecare, să spunem".

Chestionat cât de mult contează rezultatele alegerilor în luare unor decizii în instanţă, avocatul a precizat : Dacă românii nu ştiu, nici eu nu ştiu sau, mă rog, ştiu că ar trebui să nu conteze. Acum, trăim cu toţii în România şi urmează să vedem. Sincer, eu aştept ca soluţia să fie dată exclusiv pe baza a ceea ce este în dosar, pe baza apărărilor noastre, respectiv pe baza acuzaţiilor procurorilor. Părerea mea e că astăzi va fi dată (o decizie definitivă -n.r.)".

Avocatul a mai precizat că dacă judecătorii instanţei supreme vor da decizia înaintea de hotărârea Curţii Constituţionale pe completurile specializate pe corupţie, care este aşteptată pe 5 iunie, atunci aceasta nu mai poate schimba cu nimic sentinţa din proces. "Dacă până atunci ( 5 iunie -n.r.) se dă o soluţie în dosar de către Înalta Curte, o eventuală decizie a Curţii Constituţionale nu mai poate fi invocată în niciun fel, în nicio cale de atac extraordinară, deci nu va exista niciun fel de remediu", a completat Neacşu.

Dragnea, după ce PSD a pierdut alegerile: Nu am bagajele făcute

Liviu Dragnea a declarat, duminică seară, că nu se teme de decizia definitivă pe care instanţa supremă ar putea-o pronunţa luni în cazul său, precizând că judecătorii sunt supuşi unor presiuni inimaginabile. "Eu nu mă tem de nimic. Dacă mă temeam, eram ghiocel. Nu e vorba de teamă, dar completul de judecată dacă va rezista presiunilor inimaginabile vor da achitare, pentru că sunt complet nevinovat, dacă nu vor rezista vor da condamnare", a declarat, duminică seară, liderul PSD.

Liviu Dragnea a fost întrebat dacă are "bagajele făcute", cu referire la decizia aşteptată luni de la instanţa supremă, el precizând "nu am niciun bagaj făcut".

În iunie 2019, preşedintele PSD a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în acest dosar, pentru instigare la abuz în serviciu, fiind achitat pentru infracţiunea de fals intelectual.

Dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman (DGASPC) Teleorman, în care Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, a fost amânat pe parcursul a mai multe termene de judecată, în urma controverselor referitoare la constituirea completurilor de cinci judecători.

Dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman (DGASPC) Teleorman, în care Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare, a fost amânat pe parcursul a mai multe termene de judecată, în urma controverselor referitoare la constituirea completurilor de cinci judecători.