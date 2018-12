Dacă doriţi să citiţi prima parte, da-ţi click aici!

Liviu Dragnea: PSD-ALDE are şi această obligaţie să repare nedreptăţile, toate abuzurile din justiţie

De ce cuvintele de exemplu, am notat aici ce spunea Marian, amnistie sau graţiere reprezintă un fel de blasfemie. Deci, când se vorbeşte în România despre amnistie şi graţiere, că şi cum am vorbi că avem vreo bombă atomică şi ne gândim dacă să o folosim sau nu împotriva UE sau împotriva lumii. Eu nu mă tem să pronunţ aceste cuvinte. Dacă cineva, dacă cineva, găseşte alte instrumente, alte măsuri legislative, orice alt tip de acţiune care să rezolve în totalitate, să repare toate nedreptăţile care s-au întâmplat în România, toate abuzurile din justiţie, altfel decât prin amnistie şi graţiere, va avea tot sprijunul partidului şi al meu personal.

Dacă nu, nu mai ezitaţi. Nu ştiu când, nu ştiu cum, dar PSD-ALDE are şi această obligaţie. Să repare nedreptăţile şi că să nu îşi mai taie venele cei din presă cu epoleţi şi toţi aia plătiţi de Sorosica, prin bitcoins. Aţi văzut că toate lucrurile ies la iveală până la urmă. Domne, inventaţi ceva. Găşiţi o prevedere într-o decizie a Curţîi Constituţionale, o virgulă într-o decizie a Curţîi Constituţionale să spuneţi, aceste două acte normative, 3, 4, 5 nu îi sunt aplicabile lui Liviu Dragnea şi închidem subiectul. Ieşim toţi din această capcană în care ei personalizează toate aceste intenţîi că şi cum sunt date pentru mine. Orice. Nu e numai aia, acuma cum apare o măsură pe care trebuie să o ia Guvernul foarte bună, dar care deranjează, se mai vorbeşte de un dosar.

Apropos Călin, ştii că ne-au mai făcut câte un dosar? Îţi dau o veste tristă de ziua Vioricăi. La mine este legat de vizită din America de anul trecut. Eu ii spun domnului Unchesel, ii spun cu mare drag, să meargă în continuare dar ii spun unde va ajunge. La un ambasador. Şi atunci să îmi spună dacă îl mai ţîn genunchii. Că dacă nu, o să aibă o mare problema. Deci, acţionaţi că oameni de stat, hotărâţi-va când şi dacă şi la un moment dat trebuie să se închidă subiectul asta pentru că m-am plictisit. Vreau că doi ani de zile să ne ocupăm de ceea ce este important pentru această ţară şi acest domeniu este foarte important. Justiţia în această ţară trebuie resetată şi spun mulţi, enorm de mulţi oameni din acest sistem.

Şi judecători şi procurori că trebuie resetată. Aşa, să vorbim puţîn şi despre Iohannis, nu va mai ţîn mult dar ne vedem aşa rar.. ne mai vedem la anul. Am crezut mult timp că preşedintele Iohannis este păpuşarul acestui sistem. Pe naiba, nu e. E doar o păpuşă. Nu e păpuşarul. Tot ce s-a întâmplat în ultima perioada, m-a făcut să îmi schimb părerea şi să mă conving că aşa este, este doar o păpuşă. El este un preşedinte şantajat şi santajabil, preşedinte cu cheiţă, când se intenţionează să i se ceară să facă ceva sau să blocheze ceva, se mai uită cineva la un dosar. Şi devine foarte docil şi devine foarte ascultător şi foarte rău cu cine? Cu noi. Cu cei care suntem la putere care vrem să facem altfel şi care vrem să demonstrăm statul paralel. Dar, am spus-o şi o spun în continuare. Vreau că statul paralel să fie distrus, să fie demontat, piesă cu piesă. Şi o spun clar, nu aşa cum securiştii din presă spun că eu am vrut că vreau să demontez statul. Nu oameni buni, statul paralel care este că o iederă căpuşă, care căpuşează statul de drept şi nu mai avem mult oameni buni. Trebuie doar să ne ţinem ţări, trebuie doar să avem genunchii ţări cum spunea un prieten de-al meu. Genunchii ţări şi patriotism. Şi victoria va fi a noastră, a voastră, a tuturor. Stai că aveam ceva important aici, gata. Vreau să adresez nistre întrebări unor buni prieteni de-ai mei şi de-ai voştri. Am fost prieteni, am fost colegi şi cred că pot vorbi şi în numele vostru. Lupta nu se duce numai pe culoarele instituţiilor, nu numai pe culoarele justiţiei.

Dragnea: Hellvig, Vlase, Lazăr, unde este patriotismul ofiţerilor şi procurorilor care văd miliardari străini că finanţează în România mişcări anarhiste?

Nu numai la Cotroceni şi Guvern, se duce şi în stradă şi cu protestatari de meserie, vorbesc de cei plătiţi şi care sigur că antrenează şi câteodată manipulează şi cetăţeni de bună credinţă care cred în ceea ce spun sau în ceea ce protestează. Lupta se duce de asemenea cu o propagandă uriaşă pe reţelele de socializare, propagandă finanţate cu milioane de euro, cu criptomonezi transformate în cash aşa cum spuneau cei de la Rezist, cei care se droghează de la Rezist, cei care vorbeau în acele înregistrări. Acuma probabil că dacă se droghează nu au de ce să fie anchetaţi pentru că ei au dreptul să facă asta şi chiar ar trebui încurajaţi şi dimpotrivă, să se creeze toate condiţiile pentru asta.

Şi acuma îi pun câteva întrebări domnului Eduard Hellving, fostul nostru coleg, un om de mare caracter, de bună credinţă, un român. Domnule Gabriel Vlase, colegul nostru până mai ieri. Tot aşa, un bun coleg, mare partriot. Domnului Lazăr care nu este colegul nostru dar nici patriot nu ştiu dacă e dar ii pun şi lui. Domne, oameni buni, unde este patriotismul ofiţerilor şi procurorilor români care văd miliardari străini care se cred dumnezeii planetari, care ii văd pe aceşti miliardari că finanţează în România mişcări anarhiste, acţiuni anarhiste, menite să dea peste cap ordinea constituţională, să răstoarne guverne sis a transforme România într-un maidan generalizat? Eu sunt absolut convins că voi primi răspunsul la aceste întrebări. S-ar putea să fie şi foarte nervoase dar întrebările rămân. O să vedem răspunsul, nu mă interesează răspunsul scris, nici public. Mă interesează şi cred că şi pe dumneavoastră va interesează şi pe români ii interesează dacă aceste instituţii acţionează româneşte. 99% din ofiţerii SRI, 99% din ofiţerii SIE, nu numai că sunt buni patrioţi. Şi-au riscat şi îşi riscă ţară în continuare pentru România. Problema este la 1% care vor să ii ducă în altă direcţie. Poate se gândesc cu toţii că poate reuşim cu toţii în această ţară, aproape cu toţii, să decidem un moment zero, un moment de la care spunem de aici în colo ne uităm în faţă, ne uităm în viitor. Nu ştiu dacă pot fi iertaţi cu toţii dar o parte pot fi iertaţi.

Dar dacă înţelegem că toţi trebuie să punem umărul pentru România, într-adevăr vom fi cu toţi în echipa, dacă nu nu. Adică cei care vom trage pentru România nu o să facem compromisuri împotriva României, indiferent ce funcţii, indiferent ce epoleţi, indiferent ce putere au. Pentru că până la urmă, poporul se numeşte poporul român. Nu se numeşte poporul sorosist, nu se numeşte poporul multinaţionalelor, este poporul român. Care are dreptul la o viaţă mai bună, care sigur îşi pune întrebări. Noi încercăm să îl ajutăm să primească şi răspunsuri şi anume: domne dar ce se întâmplă cu banii pe care ii plăteşte România?

Noi suntem certaţi pentru absolut orice. Aduceţi-va aminte că mai suntem certaţi din când în când că întârziem cu restituirile. Restitutio în integro. Păi hai să spunem celor care..nu ştiu dacă se mai uită cineva la televizor că.. dar, România a plătit până acuma pe restituiri 14 miliarde de lei. Că să înţeleagă oricine se uită la televizor şi să scrie pe hârtie la măsuţă adică 140 de mii de miliarde de lei vechi. Atât a plătit România până acuma şi cică trebuie să plătească în continuare. Sunt alte state care nu au adoptat acest principiu şi care au rezolvat altfel. Nu mai vorbim de şi alte restituiri şi alte despăgubiri pe care această ţară trebuie sa le plătească, că şi cum nu ştiu ce am făcut noi împotriva acestei lumi. Dar România plăteşte în continuare.

Preşedintele PSD: Cer Guvernului să intervină de urgenţă în Energie, în Gaze, în Justiţie. Companiile din energie intenţionează să declanşeze alte creşteri de preţuri

De asemenea, lupta se duce şi cu cei care se uită cu lăcomie, cu lăcomie la resursele noastre. La resursele natural ale României. Şi la potenţialul energetic. De asemenea, se duce lupta şi cu cei care sunt nervoşi că România a ajuns în domeniul agriculturii în aceşti doi ani în fruntea Europei de exemplu la floarea soarelui şi porumb. Că am fost primii în Europa care am acordat subvenţii nu numai la timp şi în avans şi că şi suma suntem primii in Europa si care am extins sistemul de irigaţii. Şi acum va întreb, in ăştia doi ani de zile comparativ cu cea fost înainte, s-a schimbat cumva pământul in România? Este acelaşi pământ.

Adică nu să le dea în avans. Să dea subvenţiile din 2015 pe care trebe să le dea în 2016, nu au vrut deloc. Le-au dat prin septembrie octombrie. Normal că acel an a fost compromis. Ce să spun, o coincidenţă, nu? Adică nu avea niciun interes Cioloş. Nu că ar fi Franţa supărată că România e undeva pe primul loc la nişte producţii agricole. Este doar o coincidenţă, să nu va gândiţi la prostii. Hai să dăm câteva exemple. Că vorbim de afaceri care se fac în România. Domle, dacă tot ţipă că România e o ţară coruptă, atunci marile companii de ce vin în continuare aici? Adică nu-i deranjează nimeni, nu ii blochează nimeni, uhhh, dar văd că în continuare vin că… şi chiar e bine să vină. Hai să dăm câteva exemple ca să nu creadă cineva că suntem noi nebuni sau naţionalişti. Că vrem să continuăm să acceptăm în continuare nişte farse ale unor şmecheri. Eu nu-s de acord cu asta. Cu toate riscurile pentru mine. Deja m-am obişnuit deja, nu mai am teamă. cum să crezi de exemplu în onestitatea unui mare lanţ de hypermarketuri care cu afaceri de miliarde declara profit 0,5%.

Păi te gândeşti… chiar îi plângi de milă. Cum domle, se chinuie în ţară asta de ani de zile, şi doar 0,5% profit. Şi dup-aia sigur că afli informaţiile, că de exemplu cumpără sticlă de suc, nu-i dau numele, e un suc pe care îl bem mulţi dintre noi. Nu îl cumpără din România, unde se produce şi în România, cu 0,9 lei. Îl cumpără dintr-un paradis fiscal cu 2 lei 20. Şi îl vinde cu 2,70. Dacă l-ar cumpără cu 0,9 lei, adică cu 90 de bani din România, şi l-ar vinde cu 2 lei 70, profitul, între 0,9 şi 2,70, s-ar impozita aici. Pe când aşa se impozitează… nu. Adică nu se impozitează într-un paradis fiscal. Şi te-ntrebi, coincidenţa asta aşa, chiar n-or şti cei care conduc hypermarketul asta de… de lucrurile astea? de exemplu. O multinaţională din Energie. Afaceri grele.

Are profit de 0,8 la mie. Ah, nu mai e la sută, e la mie. Deci gândiţi-va cum se chinuie aceşti oameni. Cum se chinuie aceşti oameni la afaceri de miliarde de euro, profit doar 0,8 la mie. Eugen Teodorovici, eşti pe-aici. Domne, găşiţi ceva, nişte… mai ajutaţi-i, că chiar e… problema. O firma mare de telefonie. Cu epoleţi. Afaceri între 3 şi 4 miliarde. Profitul raportat. Uriaş. 1500 de lei. Domne, e profit. Că să discutăm cinstit. Şi eu vreau să va spun ceva. Eu le spun de aici, de la tribuna Consiliului Naţional tuturor acestora că în România nu e sat fără câini. De mâine… de mâine să finanţeze din nou toate atacurile împotriva mea, a premierului, şi-a Guvernului şi-a partidului. Să le finanţeze. Dar România nu e sat fără câini. Nu putem stă că momâile, să vedem cum ni se iau resursele, adică o companie a cumpărat o companie românească, dintr-un domeniu, nu dau numele deocamdată, să nu se supere unii din Guvern. Sau de lângă Guvern. A cumpărat, se zice că a cumpărat cu o suma de bani. Acum a dat în judecată statul român şi riscăm să dăm aceeaşi suma de bani, să le-o dăm lor. Şi stau să mă gândesc. Mai bine facem altfel. Hai să dăm bani unora pe care să-i convigem să cumpere companiile de la noi şi dup-aia să nu le mai luăm niciun fel de impozit. Că probabil că atunci o să fim foarte buni politic. Şi foarte corecţi cu cei de afară. Astea-s doar câteva exemple stimaţi colegi. Şi mai continuăm. Să vorbim despre… preţul la gaze. Vorbim de gazele din subsolul României.

Înţeleg deasemenea că sub preţul… sub pretextul liberalizării, companiile din energie şi din sectorul gazelor naturale intenţionează să declanşeze alte creşteri de preţuri. Gazele sunt tot acolo. Se extrag tot de acolo. Utilajele sunt aceleaşi, instalaţiile aceleaşi, procedurile aceleaşi. N-a crescut nimic. Preţul de cost e undeva… unii zic 40 de lei pe megawatt ora. Alţii zic 27. Eu zic că e 40 şi. Nu 27. Şi când te uiţi că vinde cu 70 de lei, cu 80 de lei, cu 90 de lei, cu 140 de lei pe megawatt, te gândeşti frate, da ce s-a întâmplat. Adică noi vorbim de gazele din România, din subsolul românesc, care a ajuns şi la populaţie şi care de fapt, în loc să ne ajute să dezvoltăm economia şi să reindustrializam această ţară, vor să o pună pe butuci. Cu gazele noastre. Nu vreau să renationalizăm Cătăline, nu. Vreau să reinstituim regulile corecte. Reguli cinstite. Eu cred că Guvernul, condus de doamna Viorica Dancila, nu mai trebuie să tolereze un asemenea comportament. Şi de aici, de la tribuna onsiliului Naţional, va cer să interveniţi de ugenţă. În ceea ce am vorbit despre domeniile pe care le-am amintit până acuma. În Energie, în Gaze, în Justiţie. În.. la jocurile de noroc de exemplu. Acuma este impozit pe profit. Foarte bună măsură, dar ei n-au profit. Uitaţi-va la cifra de afaceri, totuşi.

Liviu Dragnea: Guvernul ar trebui să ia măsuri serioase în ceea ce priveşte lăcomia bancară şi evoluţia ROBOR

Sistemul bancar. E un sistem de la care orice ţară şi orice popor aşteaptă să sprijine economia. Adică domle să facă profituri băncile, doamne ajută, dar să facă profituri sprijinind economia. Pentru că, te gândeşti, domle, dacă sprijină economia se dezvoltă, au mai mulţi clienţi, deci o să facă şi mai mulţi, şi mai mulţi, şi mai mulţi bani. Nu sprijină economia. Şi eu zic că Guvernul ar trebui să ia măsuri serioase în ceea ce priveşte lăcomia bancară şi evoluţia ROBOR. Noi suntem în situaţia în care ne uităm cu toţii, că un popor blând ce suntem şi de bună-credinţă, cum se joacă marile bănci între ele, şi stabilesc ele dobânda pe care trebuie să o plătească românii. Şi hai să va dau câteva… date.

Deci sistemul bancar nu sprijină economia, este cu mult sub media europeană, şi de exemplu, avem cele mai mari diferenţe între credite… între dobânzile la credite şi cel la depozite. Diferenţe de 7% în România, în condiţiile în care Uniunea Europeană este… această diferenţa de 2,1%. Şi acolo sistemul bancar sprijină economia. La noi nu. În schimb, te întrebi domne, pe ce fac profit dacă nu sprijină economia? Pe jocul cu ROBOR-ul. Pe care îl stabilesc între dumnealor. E foarte bine că au făcut profit. De exemplu anul asta au făcut profit 5,6 miliarde de lei. Perfect, să facă şi mai mult. Dacă făceau profitul sprijinind economia erau în regulă, dacă nu, eu zic că orice lăcomie în orice domeniu trebuie să fie ponderat. Şi eu sunt sigur că aveţi suficiente metode, suficiente idei, pentru că foarte rapid, adică nu peste un an sau doi, foarte rapid să apară aceste măsuri. Şi multe altele.

Eu sunt absolut convins că poate chiar săptămâna asta… domnule Teodorovici, sunteţi aici? Darius Valcov e pe aici? Coruptule, unde eşti? Deci doamna Dancila, dumnealor puneţi-i la treaba că eu va spun că o să facă o treaba bună. Şi sunt multe alte, şi cu companii de telefonie mobilă, toţi vorbim la telefon, spre… satisfacţia securiştilor. Dar, poate ar fi bine când discutăm despre taxele pe care trebuie să le plătească, să plătească aşa cum trebuie în România. Nu vrem să punem bir, doamne fereşte, dar doar vorbim de nişte chestiuni destul de civilizate. Deasemenea, întreb. Cei care conduc Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului.. uhhh, e în sala cel care conduce Autoritatea asta? Nu bat bine până acolo, dar cred că tu eşti. ( bea apă) Cel care conduce autoritatea Sanitar-Veterinară este? Nu e bine.

Deci, stimaţi colegi, am mai avut discuţie cu voi, şi eu şi ştiu că doamna Premier a fost şi mai dura. Se pare că degeaba. Deci în România intră alimente pline de otravă. Pline de chimicale. Alimente care au calitate mult inferioară faţă de aceleaşi alimente vândute în ţările de origine. Şi eu va întreb, ultima dată. Eu personal, de la partid, nu decid eu, Guvernul decide. Dar va întreb eu. Ce va lipseşte să începeţi acest program de protecţie a copiilor români şi de protecţie a cetăţenilor români, să nu mai consume alimente otrăvite. Va lipseşte curajul? Deci vă lipseşte curajul? Dacă vă lipseşte curajul e grav pentru că bărbăţia nu se cumpără de la librărie. Vă lipseşte aparatura? Dotaţi-vă. Vă lipsesc specialiştii? Aduceţi-i. Sunt deja 2 ani de zile de când am vorbit despre asta şi în continuare România este inundată de produse contrafăcute, de alimente care sunt pline de otravă, de alimente şi de nu numai de alimente, de produse care au o calitate inferioară. Pentru că e România. Şi putem face ce vrem acolo. Eu va rog foarte mult să o luaţi foarte în serios, şi doamna Prim Ministru.

Să nu mai acceptaţi întârzieri. Va rog să le cereţi până la sfârşitul anului care este planul de măsuri, necesarul de fonduri şi de când îl pun în aplicare. Nu sunt în stare să protejeze cetăţenii români, să meargă acasă. Da, să mai facă... un dosar la DNA. Pentru trafic de influenţă. Să meargă acasă. Posturile în care sunt numiţi unii sau alţii nu mă… nu mai trataţi că nişte.. că pe nişte sinecuri. Asumaţi-va responsabilitatea. Că oamenii asta aşteaptă de la noi. Acuma. Doamna Premier, de ziua ei, mi-a dat o veste foarte bună. Că va aprobă foarte curând, până la sfârşitul anului, cele trei programe majore pentru România de care am discutat, despre care am discutat de curând. Fondul de investiţii locale de 10 miliarde de euro. (aplauze) Fondul de Dezvoltare a sistemului Balnear din România de 310 milioane, pentru 31 de staţiuni balneare. (aplauze) Şi schema de ajutor de stat pentru 1000 de grădiniţe olimpice cu profit sportiv. (aplauze) De-abia aştept să le văd aprobate, avizate, inclusiv de justiţie.

Şi de finanţe. Deasemenea, ce mi-a mai spus doamna premier, şi m-a asigurat că aşa va fi. Anul viitor punctul de pensie va creşte la 1265 de lei. Şi pensia minimă de la 640 la 704 lei. Şi înainte să ne mai întrebe Iohannis dacă avem bani de pensii sau de salarii, să-i spunem lu Iohannis că veniturile bugetare au crescut… cu 60 de miliarde de lei, Darius? A fugit asta. La balcon? Eugen, cu cât au crescut veniturile bugetare? Cu 60 de miliarde?Zi mă, că nu te aud. Eu nu bat până acolo, văd doar pe Anca, pe tine nu te văd. Da sau nu? Păi spune-i lu ăla că avem bani suficienţi, şi o să avem mai mulţi bani. Toţi funcţionarii, toţi funcţionarii vor primi anual două salarii minime pentru cheltuielile de hrană, iar din câte ştiu aţi stabilit cu cadrele didactice o majorare a sporurilor cu 10%. Ceea ce, eu zic că e important. Dar. Există şi un dar. Cu dragă inima şi cu toată încrederea şi determinarea şi convingerea, am susţinut în 2016 când am lucrat împreună cu colegii la programul de guvernare o creştere a salariilor.

Efectele benefice sunt multiple. Au început să se vadă da o să se vadă în continuare. Dar, nu putem să ne uităm doar la creşterea salariilor şi să nu ne gândim şi la eficientă funcţionarului public. Din păcate. Din păcate, sunt destui funcţionari publii care consideră acele pasuri că pe nişte sinecuri. Guvernele vin, pleacă, miniştrii vin şi pleacă. Noi chiar putem să spunem chestia asta. PSD-ul. Că partid. Şi ca premier. Dar oamenii, românii, aşteaptă şi eficientă de la funcţionarii publici. Aşteaptă şi un tratament corect din partea funcţionarilor publici. Aşteaptă de exemplu să nu mai întârziem atât de mult în fiecare minister cu 13 semnături care sunt dată înainte de ministru şi care spun în final, nu se poate.

Dragnea: Declaraţi autostrăzile investiţii de interes strategic. Să nu ne mai batem pe ce desenăm pe hartă

Nu putem să facem autostrada, nu putem să luăm acordul de mediu, nu putem să facem licitaţia aia, nu putem să facem studiul ăla, nu putem. Şi unde suntem? 2018 decembrie. Pff, 30 de ani, nu? Aproape. Şi autostrăzi nu avem. Unul din obiectivele uriaşe pe care le aveţi, doamna prim ministru, este ca două autostrăzi să plece din Bucureşti şi să ia… să ajungă deja in Vest. Prin Borş şi prin Nădlac. Autostrada Moldovei de care s-a vorbit aici. Autostrada Unirii. Autostrada Sudului. Fosta Autostrada Bechtel. Craiova-Piteşti, Sibiu-Piteşti. Toate cele care sunt trecute pe master plan, şi cele… toate care sunt trecute pe master plan. Vedeţi că n-am zis nimic de Videle, şi ar trebui să ne gândim şi la asta. Avem Braşov-Buzău-Moldova, avem Buzău-Focşani, Focşani-Buzău-Brăila, avem uhh Buzău-Brăila, avem Brăila-Tulcea, şoseaua costieră până jos, dar oameni buni. ai să nu ne mai batem pe ce desenăm pe harta. Cu actualul sistem şi cu actuale proceduri durează foarte mult. Nu e problema de bani. Vreau să înţelegeţi lucrul asta. Nu este problema de bani. Împreună cu domnul Tăriceanu şi cu doamna prim ministru, am hotărât acum 2 săptămâni să purtăm şi noi discuţii chiar cu funcţionarii. Doar să ascultăm. Nu să influenţăm. Am plecat de acolo, toţi 3, cu o idee. Da ce, credeaţi c-am plecat ca fraierii sau cum? Că d-ăştia specialişţi în datul cu părerea care doar se vaită şi n-au soluţîi, e pământul plin.

Deci, doamna Prim Ministru, aveţi toată susţinerea noastră, să stabiliţi că aceste autostrăzi, proiecte de autostrăzi cuprinse în master plan, la care trebuie să adăugaţi şi o autostrada a Nordului, care e foarte importantă, nu putem lasă zona de Nord, toate judeţele din Nordul României, cu un potenţial turistic de dezvoltare uriaş, să nu fie legate la autostrada, să nu fie legată la turism, la comerţ şi la dezvoltare până la urmă şi la şansă de dezvoltare. Cen.. inelul Bucureştiului. Toate aceste lucruri nu le vom putea face în viaţă noastră, nu în mandatul nostru, pe această procedura. Domle, declaraţi-le investiţii de interes strategic, pentru securitatea naţională a României. Nu avem altă varianta. Veţi fi certată, vom fi certaţi, că vrem să ieşim din UE, că vrem să ieşim, să ne mutăm pe luna, să… Ştiţi care e cel mai important lucru? Să înceapă să se construiască şi să meargă românii pe autostrăzi. Şi să ne certe. Nu furăm bani de la nimeni, nu luăm bani cu japca de la nimeni, doar vrem să facem autostrăzi. Ce şansă să aibă România? Adică toate drumurile să oprească în munţi? Nu, nu putem să traversăm munţîi? Adică Constanţa, Bucureşti, Craiova, d-aici să meargă mai departe? Nu putem să dăm şansă Moldovei să devină o zona cu mare dezvoltare, că potenţial are? Când vreodată? Niciodată. Dată viitoare, da cred că n-avem voie, ne mai fac ăştia un dosar, Călin. Dacă mai facem o întâlnire cu funcţionarii îi înregistrăm. Că dacă aveam filmuleţul îl puneam acuma, nu trebuia să mai vorbesc eu de aici de la microfon. Că să se îngrozească toată ţară. Cu peştera cu lilieci, cu drumul urşilor, cu nu ştiu care albina verde.

Site-uri, ne site-uri, domle respectăm toate aceste condiţionalităţi, dar nu putem în această procedura, în această… în acest sistem în care s-a făcut o industrie. Contestăm, contestăm la contestaţîi, şi eventual dup-aia când ar trebui să începem să lucrăm avem claim-uri. Nu ştiţi ce sunt astea. La primarii încă n-au ajuns. Încă n-aveţi problema cu claim-urile. Claim-uri înseamnă de fapt c-aia nu muncesc... Spune domle-n data de, la ora de trebuia să vină să faci nu ştiu ce. Tu n-ai făcut, ai întârziat cu o ora. 10 milioane de euro. Cât are Ministerul Transporturilor de plătit claim-uri acuma? 2 miliarde de? 2 miliarde de lei are de plătit… eu ştiu că mai mult mă, dar mă rog. 2 miliarde de lei are de plătit Ministerul Transporturilor acuma nu pe lucrări făcute. Pe claim-uri. Deci putem să facem şi Ministerul Claim-urilor, că va fi ministerul cu cei mai mulţi bani, cu un buget uriaş. Şi lui ?? ce dracu n-avem autostrăzi? Păi cum să avem, dacă unii funcţionari asta urmăresc. Să vadă cum mai blochează procedurile, cum blochează ce tre să facă ministerul, cum fac ei să nu plătească facturile. Că să vină cererea cu claim-uri.

Normal că firmele, în general, nu românii fac asta, nu mai au angajaţi aici. Păi de ce să mai muncească? Vine luna, vine claim-ul. Vine claim-ul, ia banutu. Se face autostrada? Nu. Banii pleacă din buget? Da. Şi noi să continuăm tot aşa, să înţeleg? Nu mai merge. Românii ne vor judecă dacă le facem aceste lucruri. Au trecut 2 ani. Am crezut şi io şi alţii că putem în stilul lor să facem lucrurile astea. Nu putem. Tre tăiat nor.. nodul Gordian, dăm drumul la autostrăzi. Punct. Când vor fi făcute autostrăzile n-o să vină să le ia nimeni. Nu le ia nimeni la spinare. Rămân făcute. O să mai facă probabil unii nişte dosare. Asta e. Dar autostrăzile rămân. Noi cu asta vom rămâne în istorie.

Preşedintele PSD: Sunt prea multe agenţii, sunt prea mulţi oameni în agenţii

Deci vorbeam de personalul bugetar. Încă sistemul public nu este aşezat cum trebuie. Instituţii umflate şi alte instituţii care au nevoie de personal. De exemplu pentru recalcularea milioanelor de dosare pentru pensionari, trebuie Olguţa, cât? 1500 de oameni. Domnul Marius Budai e în sala? Tu cât zici că trebuie, câţi oameni zici Marius că trebuie? V-aţi vorbit? Bun. Uite mă că învaţă, ai zis, ti-am ziss io că învaţă. Tu nu mai eşti în Guvern. Deci pentru ăştia 1500 de posturi care trebuie create. Adică ce să facem? Lăsăm în continuare tot sistemul aşa şi mai aducem din afară.

Nu cumva în situaţii de genul asta, domle, luăm din altă parte şi ducem unde e nevoie? că totuşi sunt instituţii ultra umflate. Eu personal nu ştiu cum au loc. De exemplu la Parl.. la Parlament ştiu cum au loc. Că nu mai au loc parlamentarii. Să nu credeţi că parlamentarii au birouri. Nici vorba. Au holuri. Şi câteodată acces în sala, uite cum e aici, astăzi. Adică, mulţumiţi-va totuşi, am avut acces în această sala. Ne-a aprobat secretarul General. ?? întrăm mă aici, că erau blocate. Bun, deci, eu cred că tre să intraţi serios să faceţi o analiză a sistemului bugetar, o să ţipe toţi că dăm afară mii de oameni. Poa să ţipe, până la urmă important e ce se finalizează, şi cred că domnii min… şi doamnele miniştrii din guvernul condus de doamna Viorica Dancila nu se vor mai opune când li se va cere… când li se vor cere cele două lucruri importante: descentralizarea. Eu… sfatul meu prietenesc, s-o luaţi foarte în serios.

Adică, deja după sfântul Ion, într-o săptămâna, ştiu că doamna premier va aşteaptă cu proiectul de descentralizare. Eu va dau din casă, că doamna nu vrea să va mai avertizeze pentru că e decizie pe care a luat-o de mult. Şi d-abia va aşteaptă la cotitură şi zic să n-o luaţi în glumă, şi 2. O reorganizare a ministerelor. Câte instituţii sunt intr-un judeţ Olguţa de la… vreau să-l scot pe Marius Budai, d-aia te întreb pe ţine. La Ministerul Muncii. 4. Atâtea agenţii sunt în România. Care s-au inventat, dup-aia s-au autoinventat, şi şi-au şi pus nişte taxe că să poa să aibă uhh finanţare şi când ii întreb, da noi avem autofinanţare, da din ce autofinanţare? Că plăteşte romanul. Aduci de acasă? Sunt prea multe agenţii, sunt prea mulţi oameni în agenţii. Sunt instituţii care au nevoie de oameni, care au nevoie de posturi, şi nu poa să aibă, pentru că sunt altele care sunt disproporţionate. Şi cred că miniştrii o să aibă curaj să facă şi lucrul asta. Deci, în încheiere, aşa cum bine ştiţi, nicio bună guvernare nu rămâne nepedepsită. Am văzut că deranjăm prea multe interese şi din ţară şi din afară ţării. Dar mie îmi spune ceva, asta înseamnă că suntem pe calea bună.

Faptul că generăm atâta nervozitate din partea celor pe care vrem să ii punem să lucreze în mod cinstit în România înseamnă că suntem pe calea bună şi că România nu mai este la cheremul acestor acestor interese străine. Asta este cel mai important lucru. Nu e uşor, să ştiţi, chiar nu e uşor, şi va spun cu toată sinceritatea, gândindu-mă la Viorica Dancilă, gândindu-mă la miniştrii, la membrii cabinetului, la membrii cabinetelor, toţi care au fost, la Călin Popescu Tăriceanu, la mine şi la alţi colegi, la Florin Iordache, la alţi colegi, nu e absolut deloc uşor să iei decizii bune pentru ţară ta, pentru că orice decizie bună pentru ţară ta deranjează nişte interese. Dar, chiar dacă aceste interese sunt interese uriaşe, susţinute cu resurse uriaşe, întreţinute de instituţii care încă mai au forţă, neconstituţională, că forţă normală tre s-o aibă în România. Ştiind totuşi toate aceste lucruri, răspunsul meu este categoric. Eu nu cedez (aplauze) Şi vreau să vă întreb. După tot ce am vorbit, după tot ce aţi văzut, voi vreţi să cedaţi?

Oamenii din sală: Nuuu.

Liviu Dragnea: Voi vreţi ca România să capituleze?

Oamenii din sală: Nuuu.

Liviu Dragnea: N-am auzit.

Oamenii din sală: Nuuu.

Liviu Dragnea: Vreţi că România să capituleze?

Oamenii din sală: Nuuu.

Liviu Dragnea: Aşa da. Deci. Stimaţi colegi, PSD-ul nu cedează, nu capitulează, eu îndrăznesc cu tărie, în continuare, să cred în România, mergem mai departe, mergem înainte, şi vom câştigă. Doamne ajută. Acuma pot să îi urez la mulţi ani doamnei Viorica Dancila, dar îi urez la mulţi ani şi colegei noastre, Claudia Ţapadel, este şi ziua ei. La mulţi ani celor două colege, ne vedem jos. Doamne ajută. Sărbători fericite.

