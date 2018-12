Principalele idei din discursul lui Liviu Dragnea:

- S-a încercat dezbinarea noastră, sfâşierea acestui partid. Vorbim de un atac furibund la adresa Guvernului.

- Miza o reprezintă resursele naturale ale României, potenţialul uriaş de dezvoltare pe care îl are această ţară.

- Ni s-a cerut să nesocotim decizii ale CCR. Ţara noastră a fost transformată în ţapul ispăşitor al jocurilor de putere dintre familiile politice europene.

- De ce niciun oficial European până astăzi, până în acest moment, nu a scos o vorbuliţă despre protocoalele ilegale între SRI şi Justiţie?

- Dorinţa noastră, prin care am aderat la principiile Uniunii Europene, nu poate fi, şi nu acceptăm să fie confundată cu slugărnicia. Nu putem să avem limbaj dublu.

- Mircea Drăghici, împreună cu domnul Iordache şi cu sprijinul de specialitate a domnului Toader, vă rog ca după anul nou, să depuneţi acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis.

- În Constituţie nu scrie că preşedintele României nu poate fi anchetat sau nu poate fi cercetat.

- Corupţia de putere legalizată prin Ordonanţa Cioloş-Prună, ordonanţă care a modificat Codurile Penale, şi n-am văzut pe nimeni dintre ambasadorii de la Bruxelles, atunci în 2016, să ceară să abroge ordonanţa imediat.

- Hellvig, Vlase, Lazăr, unde este patriotismul ofiţerilor şi procurorilor care văd miliardari străini că finanţează în România mişcări anarhiste?

- Kovesi este unul dintre funcţionarii care au scuipat pe deciziile Curţii Constituţionale.

- Eu nu mă tem să pronunţ amnistie sau graţiere. PSD-ALDE are şi această obligaţie să repare nedreptăţile, toate abuzurile din justiţie.

- Guvernul ar trebui să ia măsuri serioase în ceea ce priveşte lăcomia bancară şi evoluţia ROBOR.

- Declaraţi autostrăzile investiţii de interes strategic. Să nu ne mai batem pe ce desenăm pe hartă.

- Cer Guvernului să intervină de urgenţă în Energie, în Gaze, în Justiţie. Companiile din energie intenţionează să declanşeze alte creşteri de preţuri.

Redăm integral declaraţia liderului PSD:

S-a încercat dezbinarea noastră, sfâşierea acestui partid. Vorbim de un atac furibund la adresa Guvernului

Asta este realitatea din România. Asta este realitatea pe care vor să o schimbe toţi cei care nu ne doresc în continuare la guvernare. Asta este realitatea pe care o mistifică şi fac eforturi uriaşe să convingă românii şi nu numai că albul este negru. Dragi colegi, în aceşţi doi ani de guvernare în care s-au realizat aceste lucruri şi altele care vor fi promovate în continuare pentru că trebuie să le promovăm, să nu uităm că am avut şansa şi oportunitatea să le realizăm pentru că am obţinut în 2016, acum exact doi ani în 11 decembrie, cea mai mare încredere pe care românii au acordat-o unui partid politic de la revoluţie încoace. Ceea ce pentru noi, pentru mine cel puţin, rămâne o responsabilitate uriaşă dar în acelaşi timp au fost doi ani în care am fost criticaţi, atacaţi, urmăriţi, anchetaţi, ascultaţi şi ameninţaţi. Ceea ce se întâmplă în continuare. Doi ani în care, exact din ianuarie 2017 au încercat să ne oprească, au încercat să ne oprească cu orice preţ şi cu orice mijloace să nu realizăm acest program de guvernare. Să nu realizăm toate aceste lucruri pe care pe care le-am văzut mai devreme. De ce? Pentru ca românii să nu fie fericiţi, pentru ca românii să fie în continuare supăraţi, nemulţumiţi, pentru că aşa ar putea însămânţa cu success în continuare seminţele urii în această naţiune, în acest popor.

Partidul nostru a fost supus aşa cum bine ştiţi celui mai amplu dacă se poate spune aşa, şi bine pregătit program anti. S-a încercat dezbinarea noastră, sfâşierea acestui partid. Atât din interiorul nostru cât şi din exteriorul nostru. Atât din interiorul guvernării, cât şi din exteriorul guvernării. Atât din interiorul ţării cât şi din exteriorul ţării. Am fost trădaţi de unii pe care i-am crezut colegi şi camarazi cu noi şi care acum au fugit la alte partide. Se înghesuie la un partid securist, făcut de securişti pentru securişti. Am fost de asemenea loviţi de cei de la care ar trebui să ne aşteptăm că apară democraţia, că apară statul de drept, că apară drepturile şi libertăţile fundamentale ale românilor. Vorbim de un asalt permanent furibund la adresa premierului, la adresa Guvernului, la adresa partidului, la adresa mea, la adresa lui Călin, adică a celor care odată dislocati ar putea să conducă la o cădere a Guvernului, că de fapt, asta este una din mizele principale. Au crezut prima dată că va fi uşor pentru ei şi că noi ne vom frânge singuri. Au crezut că nu vom avea puterea, mintea, determinarea, curajul, să punem în practică programul de guvernare votat de români. Au sperat că vom eşua în plan economic, aduceţi-vă aminte toate minciunile pe care le spuneau anul trecut şi pe care le continuă să le spună şi anul asta. Că nu vom mari salariile, că nu vom marii pensiile şi că nu vom avea bani pentru salarii şi pensii, că nu vom avea creştere economică, că vom avea dezastru economic, numai minciuni. Au ieşit vreodată, ei sau Iohannis să spună: “domne, am evaluat greşit, uite că relaitatea ne contrazice” ? nici vorba. Bineînţeles că s-au înşelat amarnic, aşa cum aţi văzut avem rezultate cu care nu trebuie să ne mândrim, şi vreau să va spun tuturor, nu sunt de acord să aveţi vreunul sau eu sau altcineva, să avem discursuri triumfaliste. Asta era şi este obligaţia noastră.

Asta era şi este responsabilitatea Guvernului nostru, pentru că pe baza acestor angajamente ale noastre, am fost votaţi. Ceea ce am făcut noi în ăştia doi ani de zile, nu este un bonus sau un cadou pentru români, este responsabilitatea şi obligaţia noastră şi aşa trebuie tratată, şi aşa trebuie trataţi şi următorii doi ani, când avem de pus în operă mult mai multe lucruri decât am realizat până acum şi o să le punem. Se vorbea despre Programul Naţional de Dezvoltare Locală dar o spun, de obicei nu spun foarte multe lucruri pe care le-am făcut dar asta o spun pentru că este un program care îmi este foarte drag. Da, eu l am inventat împreună cu Sevil Shhaideh, Sevil bănuiesc că nu este în sală, dar îi mulţumesc de aici de la acest microfon. Lucrat împreună cu colegii primari, cu colegii preşedinţi de consilii judeţene, cu colegii parlamentari, cu colegii miniştri, s-a născut foarte greu acest program, acest program care este cel mai amplu proiect de dezvoltare locală, cel puţin de la revoluţie încoace, cel mai curajos, cel mai complex.

Din păcate nu este o vedetă publică, nu este un program despre care se vorbeşte la televizor. Nu am de gând să critic presa, până la urmă presa hotărăşte care sunt subiectele pe care le promovează, dar asta nu înseamnă că Partidul Social Democrat şi primarii noştri, colegii primari de la ALDE, parlamentarii noştri, miniştri noştri, nu trebuie să promoveze acest program pentru că este important, nu numai că cetăţenii din nu ştiu, comună Troianu din judeţul Teleorman să vadă ce se întâmplă la ei în localitate. E important ca şi cetăţenii din Vişina de la Paul Stănescu să ştie ce se întâmplă în comună Troianu din Teleorman. Să ştie ce se întâmplă în alte localităţi din ţară, pentru că acest program care a fost lovit la început să nu se pornească, era caracterizat ca şi cum ar fi vorba de nişte proiecte mici, şi neimportante pentru România.

Adică toate milioanele, cei 9 milioane de români care trăiesc în statul românesc nu aveau dreptul la aceste proiecte mici, în ghilimele. Dar noi de fapt vorbim de un proiect în ansamblu care este un proiect uriaş şi care a început să ridice nivelul de civilizaţie din fiecare localitate, şi se simte asta. Şi va funcţiona în continuare, nu cu propunerea de buget care a plecat de la Ministerul de Finanţe, ci cel puţin cu sumele care au fost în 2018, pentru că asta este un program care trebuie să fie crescător de la an la an, nu descrescător. Sigur, sunt de acord să asigurăm funcţionarea tuturor serviciilor din România, dar nu în detrimentul dezvoltării acestei ţări. Aşa că va doresc success, doamna prim-ministru, miercuri la întâlnirea de la CSAT. Am vorbit despre ce s-a întâmplat a spus doamna prim-ministru trebuie să recunoaştem că este un succes, succesul de etapă din acest moment la care puţini îndrăzneau să creadă că se va întâmplă în România. Noi le-am spus românilor acum doi ani să îndrăznească să creadă în România, să îndrăznească să creadă că un guvern cu adevărat românesc, un Guvern cu adevărat al României, într-adevăr le poate face o viaţă mai bună şi se vede asta. Dacă Guvernul este format din patrioţi, din oameni care ştiu, care vor şi care au curajul să facă, atunci românii vor trăi într-o ţară mai bună, într-o ţară mai bogată, cu o viaţă mai bună, cu salarii mai mari, cu acces la educaţie, la sănătate şi infrastructură.

Cu această condiţie, să fie un Guvern românesc. Miza astăzi la noi nu mai este doar ce face PSD cum ne mai aşezăm noi în interiorul partidului, cum ne mai ciondănim. Cum mai scriem scrisori, cum le mai semnăm, cum după aia nu le mai semnăm, miza este de fapt România. Miza este de fapt viitorul acestei ţări. Miza o reprezintă resursele naturale ale României, potenţialul uriaş de dezvoltare pe care îl are această ţară, rolul major pe care îl poate juca România în această regiune şi în Europa şi nu numai. Miza o reprezintă dreptul fiecărui român să aibă acces la o justiţie independenţa, nu o justiţie capuşată de serviciile secrete, toate aceste obiective nu pot fi duse la capăt, nu pot fi continuate, nu putem spera că le vom îndeplini până la final, decât dacă toţi înţelegem care este de fapt nivelul de responsabilitate pe care îl avem cu toţii. Nu numai la Bucureşti şi în judeţe şi în fiecare localitate. Pentru că dacă un coleg primar, stă ascuns după cireş şi nu vorbeşte cu oamenii şi nu explică oamenilor din localitatea respectivă care este de fapt adevărul şi realitatea, este un om care nu este patriot, este un om care nu are curaj şi este un opportunist. La asta vreau să va gândiţi cu toţii. În ultima perioadă, o ştiţi foarte bine, poziţia României a fost în cadrul Uniunii Europene atacată şi vulnerabilizată. Ţara noastră de fapt, a fost acuzată de lucruri care se întâmplă şi care există peste tot în Uniunea Europeană. Şi haideţi să discutăm despre ele. Ni s-a cerut, domul Toader sunteţi aici, da? Va salut. Este frumos şi interesant la PSD. Ni s-a cerut să adoptăm legi, să suspendăm legi deja adoptate de Parlament. Peste tot în Europa, Parlamentele sunt suverane, reprezintă suveranitatea şi exercită suveranitatea popoarelor.

Ni s-a cerut să nesocotim decizii ale CCR. Ţara noastră a fost transformată în ţapul ispăşitor al jocurilor de putere dintre familiile politice europene

Ce ni s-a spus nouă? Parlamentul României este o instituţie oarecare, suspendaţi legile pe care le-aţi adoptat în Parlamentul României. Dar de ce? Conţin nişte prevederi care nu ne plac. Dar sunt şi în alte ţări, da, dar la voi nu merg. Adică, noi românii avem o problemă, avem nişte pete să înţelegem. De asemenea ni s-a cerut să oprim nişte proceduri legale aflate în desfăşurare. La ce se refereau? La nişte proceduri de numire, revocare, să blocăm. Să blocăm proceduri de… era denumire şi revocare a procurorului şef, nu? Domne, tre să suspende şi asta. Ni s-a cerut să nesocotim decizii ale Curţîi Constituţionale a României. Mai mult, ni s-a cerut să modificăm şi propria Constituţie. Nu ştiu dacă şţiţi. Constituţia României, în 91 înainte de a fi adoptată de Adunarea Constituantă a fost avizta de Comisia de la Veneţia. Înainte să întrăm în Uniunea Europeană în 2003 s-a completat, s-a modificat Constituţia tot cu sprijinul şi consultanţă partenerului extern. Şi acum se constată că trebuie să o modificăm. Dar de ce ar trebui să o modificăm?

Să înţeleg că să dăm mai multe puteri preşedintelui Iohannis. Şi când nu o să mai fie Iohannis ce facem? Revenim şi îi dăm puteri mai mici celui care o să vină după Iohannis. Sau o modificăm în aşa fel încât să spunem Klaus Werner Iohannis preşedinte pe viaţă în România. Să trăiască! Deci dacă nu vrem asta, atunci trebuie să luptăm. Deasemenea, despre România se spune că ar fi o ţară prea coruptă pentru a fi un stat cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Împotriva ţării noastre deasemenea a fost votată o rezoluţie pe care bănuiesc că aţi văzut la televizor, şi nu ratez acest prilej să o laud încă o dată pe doamna prim ministru pentru discursul patriotic şi românesc pe care l-a avut acolo, la Strasbourg. Deci s-a votat o rezoluţie nedreaptă în care ni se reproşează lucruri care se întâmplă peste tot. Ce s-a spus în rezoluţia aia? Că jandarmii români… Doamnă, eşti aici? Doamnă ministru, mă scuzaţi… Că jandarmii Români au acţionat…disproporţionat. Cu o forţă disproporţionată împotriva unor… protestatari paşnici. Care dădeau foc, care o băteau pe jandarmerita, care distrugeau mobilierul urban.

L-am auzit pe Iohannis ieri, când se pregătea să meargă să o încurajeze pe doamna Prim Ministru din Marea Britanie, că el are… că el are vestă galbenă în portbagaj. Şi întrebarea mea e când a fost l Macron i-a spus şi lui că are vestă galbenă în portbagaj şi că era pregătit să iasă în stradă? Împotriva lui? Sau acolo tace mâlc. Acolo şi la întâlnirile pe care le are cu ceilalţi lideri europeni. Foarte bine că o încurajează pe doamna lider Theresa May. Foarte bine. Dar în acelaşi… în aceeaşi intervenţie în care spunea că încurajează un premier britanic, îi încuraja pe alţii să dea jos premierul Guvernului ţării lui. Asta este Iohannis. În mod nedrept şi jignitor cu complicitatea, s-o spunem deschis, unor europarlamentari români, ţara noastră a fost transformată în ţapul ispăşitor al jocurilor de putere dintre familiile politice europene. A fost criticat Orban pentru ce face în Ungaria? Este Orban de la Partidul Popularilor Europeni? Hai să găsim pe cineva şi la Social Democraţi. Se spune că şi în România avem o problema. Eu nu ştiu ce e în Ungaria, şi nu îmi permit să critic nicio ţară, pentru că eu în continuare cred. Începând din America şi terminând cu orice ţară din lume democratică. Democratică. Acea ţară are dreptul să îşi hotărască propria soartă. Instituţiile legitime din fiecare ţară care au în spate legitivitatea votului dat de cetăţeni au acest drept. Şi de acest drept trebuie să beneficieze şi România.

Dar, nişte europarlamentari români, trădători, au votat, chiar în preajma Centenarului Marii Uniri, împotriva ţării noastre. Împotriva României. Minţind într-una şi prezentând o cu totul şi cu totul altă realitate despre ceea ce se întâmplă în România. N-au avut nicio ezitare. N-au avut nicio tresărire. Şi insistă în continuare ca României să se facă rău. Că, spun ei, aşa trebuie. Să rămână în continuare MCV-ul, să nu ne puneţi în Schengen, cât mai multe pedepse aplicate României, până venim noi la putere. Pentru că atunci când venim noi la putere, adică guvernul de tehnocraţi şi de angajaţi ai multinaţional ai lui Cioloş. Pentru că atunci când vin ei la putere nu mai e nevoie să faceţi nimic, pentru că va dăm tot oricum. Ce ne spuneţi, aia facem. Cam asta se întâmplă, în aceste… în aceste instituţii. Peste toate aceste acţiuni ale acestor europarlamentari români. Cetăţeni români.

Depuneţi acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis

Pe asupra tuturor este Iohannis, care într-un mod prin care trădează interesele României, spune de foarte mult timp că Guvernul României, că România, nu este pregătită să preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Asta este act de trădare a intereselor naţionale ale acestei ţări practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Drăghici. Domnule Mircea Drăghici, împreună cu domnul Iordache, care este prieten la cataramă cu domnul Iohannis, şi cu sprijinul de specialitate a domnului Toader, va rog ca după anul nou, să depuneţi acea plângere pentru înalta trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis. Sprijin de specialitate, sprijin de specialitate, noi tot ce facem PSD, facem la vedere. Sunt lucruri pe care nu le facem şi pentru care suntem puşi să dăm socoteală, dar pentru alte ape care le facem. România, oameni buni, stimaţi colegi, are nevoie de o voce sănătoasă, de o voce clară, o voce puternică, o voce românească, care să spună Europei, care să spună lumii ce se întâmplă în această ţară, ce vrem să facem în această ţară, ce facem pentru români, ce facem pentru capitalul românesc şi pentru economia românească.

Liviu Dragnea: România nu acceptă să fie o ţară de mâna a doua în UE. Măcar să ne asculte

Numai o voce puternică, numai un grup de patrioţi, numai oameni care au curaj şi care îşi iubesc ţara, mai mult decât orice pe lume, pot face lucrul asta. Nu cei care sunt acum, şi la preşedinţie, şi prin Parlamentul European. Oameni care să… care împreună cu noi să le spună tuturor, nu cu aroganţă, nu cu îngâmfare, dar cu tărie, că România nu acceptă să fie o ţară de mâna a două în Uniunea Europeană. Atitudinea noastră pro europeană, dorinţa noastră, prin care am aderat la principiile Uniunii Europene, nu poate fi, şi nu acceptăm să fie confundată cu slugărnicia, nu acceptăm să ne fie alocată o poziţie pe care alte ţări nu o acceptă. Toţi suntem cetăţeni europeni. Toţi avem aceloeasi drepturi. Înţeleg că noi avem în principal dreptul de a pune la dispoziţie toate resursele acestei ţări. Am înţeles asta. Dar cred că românii, copiii românilor, copiii copiilor românilor, au dreptul ca din acele resurse pe care le exploatează alţii să beneficieze şi ei de educaţie, de sănătate, de dreptul de a merge pe autostrăzi. Poate, cei care se uită la noi înţeleg că este un drept legitim al nostru cum este al fiecărui popor să îşi dorească mai bine pentru ei. Suntem un popor ospitalier.

Aţi auzit de la doamna prim ministru. Investiţiile străine în România au crescut şi vor creşte în continuare. Dar şi noi ne dorim că toate companiile care lucrează în România să plătească taxele aici în România. Eu sunt foarte deschis, foarte cinstit, foarte sincer, deranjant de sincer câteodată, şi am susţinut şi susţin în continuare orice dialog deschis şi onest cu oficialii europeni, şi le-am… am şi avut aceste dialoguri, şi le pot avea în continuare. Dar să fie onest. Adică, ,eu cel puţîn, sunt prea prăjit, prea păţit, de condamnări pe nevinovăţie, ca să mai accept să nici măcar nu mai ai dreptul să-ti spui punctual de vedere. E ca şi cum… e ca şi cum la noi în România, până la urmă, nota făcută de ofiţerul SRI, pus de Maior şi Coldea, ajungea de fapt rechizitoriu şi ulterior motivare în instanţa. Aşa şi cu cei de acolo. ÎI iubim, ii respectăm, vrem doar să avem dreptul şi noi la propria opinie. Să avem dreptul de a avea drepturi şi noi. Şi aici vreau sad au câteva explicaţii despre neprezenţa mea… Vorbesc despre mine. La PES. La Part. Congresul Partidului Socialiştilor Europeni. Stimaţi Colegi, nu poate să mi se ceară sau nu poate să-mi ceară nimeni, nu poate să mă oblige nimeni, să vreau neapărat să mă bag în poză cu cineva care duşmanşete România. Cu cineva care a nedreptăţit România. Niciodată n-o să mă bag în poză cu oameni care fac rău ţării mele. Nu pot. Eu înţeleg că suntem într-o familie politică europeană pe care nu vrem neapărat să ne ajute cu ceva.

Vrem măcar să ne asculte. Măcar să ne asculte. Dar nu putem să avem limbaj dublu. Să mergem acolo să facem poze, şi mâine să vedem cum ne spune că tre’ să târască România la nu ştiu ce tribunal internaţional. De ce? Adică… România e o ţară prea coruptă înţeleg. În România, stimaţi colegi, despre care corupţie vorbim? Hai să dăm câteva exemple. Despre marele caz de corupţie al Olguţei Vasilescu care şi-a luat capital de imagine pentru ce a făcut în Craiova ca şi primar. Un caz mare de corupţie. Un antemergător folosit de un procuror general al republicii, care trebuia să fie dat jos pentru că era incomod pentru sistem. De judecători de la Înalta Curte scos cu cătuşe din timpul şedinţei de judecată, ulterior achitaţi… aaah, de îndemnul meu de a cere românilor să meargă la vot la referendum. Vorbim despre dosarele construite cu migală de către procurori de elită, pe probe falsificate, pe denunţuri obţinute prin şantaj? De înregistrări falsificate? Intregistrari contrafăcute. Vorbim de cazuri de corupţie mare la noi? Nu prea am văzut. Adică de exemplu eu am văzut în alte ţări din Europa. Fraude bancare de miliarde. Prejudicii în caz, dosare de corupţie grele, de miliarde de euro. Şi n-am văzut oameni condamnaţi. N-am văzut ca acele ţări să fie puse la colţ. Am văzut în schimb că Adrian Năstase a fost condamnat în România pe prejudiciu zero. Adică ai pagubă zero dar tre’ să mergi la puşcărie pentru a da un exemplu societăţii. Astea-s cazurile de corupţie în România? Din acest motiv este România o ţară coruptă? Nu cumva toate aceste lucruri, toată această construcţie este făcută doar pentru ca oricine dintre politicieni, oricine din presă, şi nu numai, şi din alte instituţii care ar vrea să pună problema româneşte, să poată să aibă gură închisă? Nu cumva asta este motivul?

De ce niciun oficial European până astăzi, până în acest moment, nu a scos o vorbuliţă despre protocoalele ilegale între SRI şi justiţie? Drepturile fundamentale ale omului nu mai reprezintă un principiu fundamental pe care s-a construit Uniunea Europeană? În celelalte ţări din Uniunea Europeană aceste lucruri sunt permise? Vreo vorba? Nimic. Vreo critică? Nimic. A cerut cumva cineva rezoluţie împotriva Franţei pentru intervenţia jandarmilor din Paris? Nici vorba. Forţe de ordine care au acţionat legal. Numai la noi, în continuare, dosarele merg, nu? Jandarmii sunt anchetăţi. Nici ei nu ştiu exact pentru ce dar sunt anchetăţi pentru că aşa a cerut Iohannis. Că în România să se poată intra oricând în orice instituţie, să se poată da foc la orice oricând. Să se distrugă orice. Ce ar face Iohannis dacă un grup de derbedei, de huligani, care încă nu a apărut până acum în România, vor să între prin forţă în Palatul Cotroceni. Ce va spune atunci, porţile larg deschise, jandarmii să rămână de o parte, veniţi şi devastaţi

De ce nu este chemat la anchetă preşedintele Iohannis?

Vorbim de justiţie, n-am nimic cu doamna Iohannis şi va spun foarte sincer, dar dacă oricare din această sala sau eu, nu ştiu, îl văd pe Liviu Pleşoianu. Dacă Liviu Pleşoianu şi cu mine am fi acuzaţi în ceva şi am fi chemaţi la procurori, şi noi nu am merge, nici prima dată nici a două oară, domne avem.. eu sunt răcit şi Liviu are o problema. Are o vizită de făcut în Franţa, cam ce credeţi că s-ar întâmplă? Cu oricare dintre dumneavoastră, cu duba, ce arată asta? Nu numai justiţie selectivă, tupeu. Credinţă că sunt deasupra legii, eu am o întrebare pentru domnul ministru Toader. Aa..nu e ultima. Pe care va rog să i-o transmiteţi şi prietenului dumneavoastră, domnul Lazăr. Cu dumnealui nu am contact direct. Domne, o întrebare. În Constituţia României scrie că preşedintele nu poate fi trimis în judecată decât pentru înalta trădare. Dar în Constituţie nu scrie că preşedintele României nu poate fi anchetat sau nu poate fi cercetat. Şi întrebarea e foarte simplă. De ce nu este chemat la ancheta preşedintele Iohannis? Că din câte îmi aduc aminte, acea plângere penală, inclusiv dumnealui este acuzat. Nu trebuie să daţi răspunsul acuma, este o tema de reflexie constituţională, o tema de discuţie la facultăţile de drept, o tema de discuţie printre procurori de exemplu, dar eu am vorbit cu mai mulţi. Nimeni nu mi-a spus că preşedintele nu poate fi chemat şi anchetat. Dacă cumva, prim absurd, la al 47-lea dosar care i s-a făcut lui Iohannis va fi găsit din nou nevinovat, sigur, se închide.

Dar dacă cumva va fi găsit pe baza unor suspiciuni rezonabile, că ar trebui trimis în judecată până când..va fi (……) după aia să răspundă la întrebări în faţă instanţei. Nu că îi doresc răul, doamne fereşte. Dar aşa cum spune dumnealui, pentru a apară statul de drept. Că acolo vorbim de nişte case luate cu japca adică prin fals, şi câteva sute de mii de euro care în loc să ajungă la statul român, familia Iohannis nu vrea să îi dea. Dar el respectă statul de drept.

Avem corupţia de putere legalizată prin Ordonanţa Cioloş-Prună

Deci, e nevoie de un Guvern şi de un partid şi de o coaliţie, că este colegul şi prietenul meu aici, care să le spună atât băncilor cât şi multinaţionalelor din România, că şi această ţară are dreptul să ceară că din profiturile uriaşe pe care le fac aici, taxele să le plătească aici. Nu în paradisuri fiscale sau în ţările de origine pentru că banii îi fac aici în România, cu români. Prea multă vreme şi să ştiţi că prea mulţi români s-au plictisit. Prea multă vreme România a fost păcălită şi ţinută aşa în chingi cu MCV. MCV-ul a plecat de la patru dacă îmi aduc aminte, nu? 4, nu? Şi aceste 4 ţinte iniţiale au scăzut până au ajuns la vreo 14, 18. Deci MCV-ul este că linia orizontului, cu cât te apropii de ea, ea păstrează aceeaşi distanţă. Deci, oameni buni, noi putem să facem tot ce scrie în MCV şi să modificăm Constituţia. Domne, să..facem orice spun ei acolo. Anul următor vor veni alte 4 obiective, alte 7 obiective, furnizate de cine? De cei din ţară. De Macovei, de PNL, de USR, de Iohannis. Adică ţineţi MCV-ul pe România că e bine să fie aşa fără voce. De ce nu am intrat noi în Schengen până acuma? Când toată lumea spune şi cei cu care m-am văzut eu şi cei cu care s-a văzut doamna prim-ministru. Şi cei cu care discuta unii europarlamentari. Că da, România trebuia să între în Schengen până acuma.

E nedrept. Aşa şi? Unde scrie că respectăm condiţiile pentru Schengen? Le-am respectat pe toate. Dar este aşa o înţelegere care nu are legătură nici cu tratatul European nici cu alte lucruri, nu vrem noi să între în Schengen. Unii mai răi, spun că sunt unele ţări supărate care nu prind nu ştiu ce contracte prin România şi din cauza asta pedepsesc ţară noastră. Eu nu cred aşa ceva. Chiar nu cred. Aa, nu am mai dat la exemplele alea de mare corupţie pe domnul Greblă. Struţii şi caprele domnului Greblă. Caz grav de corputie. E cumva în sala domnul Greblă? Bine că nu l-aţi chemat. Nu puteam să ţinem un corupt aici cu noi în sala. Cu struţi şi cu capre domne. Caz de corupţie? Cred că scapi, Viorica. O înalta trădare la premierul României că a îndrăznit împreună cu mine să se vadă cu nişte evrei, în Israel. Partener strategic al României. Şi unii, chiar s-au apucat să cerceteze. Mă mir că au finalizat. Sau nu au finalizat? Adică nu ştim nimic de fapt. În schimb, în România, trebuie să recunoaştem..că totuşi..că există într-adevăr corupţie e cu totul şi cu totul alt fel de corupţie. E vorba de corupţia de putere, care nu apare nici în evaluările MCV nici în evaluările domnului Timmermas, coleg şi camaradul nostru social democrat şi nici în îngrijorările unor ambasadori, unor lectori care vin să ne dea lecţii de anticorupţie din România şi care ne spun ce tre să facem şi ce tre să nu facem. Şi anume este vorba de corupţia de putere, care, în România este la cel mai înalt nivel din toate statele democratice din lume. Corupţia de putere oficializată prin protocoale secrete dintre justiţie şi serviciile secrete.

Avem de asemenea, corupţia de putere legalizată prin Ordonanţă Cioloş-Prună, ordonanţă care a modificat Codurile Penale, şi paranteză, n-am văzut pe nimeni dintre ambasadori, de la Bruxelles atunci în 2016 să ceară să abroge ordonanţă imediat, sau să spună că Codurile Penale nu pot fi modificate decât printr-o largă dezbatere între 20 şi 30 de ani de zile. Nu, a fost foarte bună. Ce s-a făcut prin acea ordonanţă? S-a dat posibilitate serviciului român de informaţii să facă cercetări penale. Deci, să înţelegem că asta e de bine. Atunci să mutăm şi să promovăm acest exemplu în toată Uniunea Europeană. Să facă şi ei asta. Sigur că la ei nu se poate face asta, în schimb, despre asta nimeni nu vorbeşte nimic. Avem de asemenea, corupţie de putere la cel mai înalt nivel. S-a vorbit, se va mai vorbi despre mii de oameni trimişi în închisoare nevinovaţi, mii de oameni trimişi în închisoare pe probe falsificate, mii de oameni trimişi în închisoare de nişte complete constituite nelegal. Mii de oameni care stau în continuare în procese, alţii care stau ăăă în ancheta, tot nelegal.

Că în aceste zile, în această perioada, s-a schimbat ceva în atitudinea procurorilor? Nici vorba. Dacă aveţi şansă să auziţi că oamenii vorbesc, nu-I mai poate opri nimeni să vorbească. Cum se procedează în continuare în anchete, o să va îngroziţi. Nu numai procurorii, şi poliţiştii judiciaristi care ameninţă martorii, pur şi simplu îi ameninţă de faţă cu avocaţîi. Nu au nicio jenă. Numai au nicio jenă. De ce? Pentru că ei spun că noi nu o să avem puterea să mergem până la capăt, şi că va interveni restauraţia. Adică o să se refacă statul paralel mai abitir decât a fost înainte. Şi va arătăm noi, că noi suntem legea. Noi facem legea şi voi trebuie să o respectaţi nu noi.

Kovesi este unul dintre funcţionarii care au scuipat pe deciziile Curţii Constituţionale

Avem de asemenea corupţia de putere care a pus pe unii procurori pe socluri foarte înalte, gen Kovesi. Kovesi este unul din funcţionarii unul din mă rog, oamenii cu funcţîi în acest stat, unul din cei care au scuipat pe deciziile Curţîi Constituţionale. Care nu au fost interesaţi să respecte Constituţia, legile ţării şi deciziile Curţîi Constituţionale. Au păţit ceva? Nu. În continuare ei cred, şi Iohannis şi Kovesi şi Maior şi Coldea.. şi Dumbravă şi alţîi, îmi scapă acuma, Lazăr, că sunt deasupra legii. Pentru ei legea nu există. Aici e legea, aici sunt ei. Pentru ei este normal să discute procurorul cu judecătorul şi cu securistul să spun ape Boştinaru îl scăpăm că e prea simpatic, dar pe Angel Tîlvăr nu, îmi pare rău Angel. Angel Tîlvăr a fluierat în Biserica, trebuie să fie pedepsit.

L-a supărat şi pe Marian Oprişan. Aşa se iau deciziile, oameni buni. Nu va mai alintaţi, nu va mai lăsăţi păcăliţi, aaa.. ce vrea să facă aa nouă putere? Trebuie să modifice codurile penale. S-a început cam de mult procedura de modificare a codurilor penale şi am văzut care este războiul de gherilă dus de toate instituţiile în aşa fel încât acele coduri să nu între în vigoare. Cu speranţa, că, până la urmă şi până urmă această putere va fi distrusă, acest Guvern va cădea şi va veni din noi Prună şi va spune: oameni buni, azi dimineaţă am decis sau am adoptat ordonanţă de urgenţă să modific codurile penale. Luaţi de aici. O să ţipe cineva? Nu. Şi o să dea şi mai multă putere statului paralel. Eu o să va întreb la final dacă vreţi să mergem până la capăt sau nu. Fără să semnăm scrisori, că nu am nevoie să semnăm scrisori. ( bea apă ). Ăştia sunt fariseii care au pus mâna pe justiţie. Adică eu nu mai pot acceptă toate minciunile care vin vest şi care spun că noi vrem să dăm legi pentru mine şi Tăriceanu. Noi vrem să dăm legi care să afecteze independenţa justiţiei, a judecătorilor, a procurorilor. Nepunând mâna pe un articol clar. Aa, ce îi sperie foarte mult. Şi de asta au făcut foarte mare scandal. Secţia specială de inverstigare a magistraţilor. Nu ştiu ce fac cei de acolo că nu am văzut nimic, dar faptul că există acea secţie, pune pe gânduri pe unii. Şi se gândesc mai uşor că cine ştie, poate o dată îmi bate unul în uşa: ia zi domnul judecător, ia zi domnule procuror, poate ai încălcat legea.

Directiva privind prezumpţia de nevinovăţie trebuia impelementată în martie. Pentru această problema nu se ţipă

Zic unii. Directive europene, infringement, şi aşa mai departe. Şi domnul Ciamba e cumva aici? Foarte rău. Nu contează, aude el. Eu am o întrebare..este vorba de directiva privind prezumpţia de nevinovăţie şi dreptul la un proces echitabil. Care trebuia să fie implementată din martie aprilie anul asta, adică am depăşit termenul. A venit vreo scrisoare de infringement de la Comisia Europeană? Întreb, nu am auzit. Adică în România, această directiva care ar reasigura prin implementarea ei dreptul la un proces corect pentru fiecare român, e la şi altele. Adică dacă nu implementăm, nu ar fi o mare problemă. Pentru această problema nu se ţipă. Pentru că înseamnă că e bine să nu fie procese corecte în România. E bine că drepturile fundamentale ale românilor să fie călcate în picioare, da? N-am văzut aşa ţipete şi d-aia voiam să va întreb dacă cumva au apărut că să vedem şi noi, doamna prim-ministru. Acuma, eu v-aş ruga când aveţi timp, nu în seară asta că după acest eveniment va invit jos la sala de recepţîi că să mai continuăm discuţiile, aaam.. să citiţi raportul MCV. Eu nu am găsit niciun rând, niciun cuvânt care să vorbească despre independenţa judecătorilor. Eu credeam că asta e cel mai important lucru.

Se vorbeşte despre procurori dar nu despre judecători. Iar e scandal în presă, deci nu îi interesează independenţa judecătorilor, normal, că dacă judecătorii sunt independenţi nu mai pot fi şantajaţi, nu mai pot fi ameninţaţi, atunci apare speranţa în România că te poţi duce în faţă instanţei şi să zicem, prin absurd, că măcar 5 din 10 să creadă că dacă eşti nevinovat, nu păţeşti nimic. Nu că acuma, pentru că aici este.. depinde unde apuci. Sunt şi multe bancuri unde am mare pe tema asta. Aceşti procurori şi aceşti purtători de epoleţi au frânt cu adevărat independenţa justiţiei. Răspunsul la întrebarea de ce tac oficialii europeni l-am tot dat şi o să îl mai dau în continuare. Pentru că aşa le convine să fie în această ţară. Aşa le convine să fie. De ce nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului nu mai contează în spaţial uniunii?

