,,Îmi pare rău că nu am apucat să ne judecăm pe fond în dosar. Ar fi fost o ocazie prin care bucureştenii să vadă cine minte şi cine spune adevărul în chestiunile legate de Bucureşti. Ar fi fost o dezbatere, în faţa instanţei, în locul dezbaterii publice pe realizarile fiecăruia din ultimii 3 ani, pe care bucureştenii o aşteaptă”, a transmis Nicuşor Dan, într-un comunicat de presă, după decizia Tribunalului Bucureşti.



Tribunalul a anulat cererea de chemare în judecată a primarului Capitalei pentru neplata taxei de timbru.



“Anulează cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, GABRIELA FIREA, cu sediul în Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, în contradictoriu cu pârâtul DAN NICUŞOR DANIEL. Cu drept la cerere de reexaminare, ce se va introduce la Tribunalul Bucureşti, în 15 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 12 iulie 2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în minuta instanţei.



,,Ce dovadă de incompetenţă mai mare decât să înaintezi un dosar în instanţă, pe care să îl anunţi public, şi să nu fii in stare să plăteşti taxa de timbru?”, mai spune Nicuşor Dan.



,,Amintesc cele 16 procese pe care le-am câştigat cu primăria în mandatul Gabrielei Firea: Curtea de Apel a anulat hotărârile de înfiinţare a companiilor municipale; Tribunalul Bucureşti a obligat RADET să îmi comunice informaţiile pe care refuză să le facă publice; Curtea de Apel Bucuresti a anulat PUD pentru complex imobiliar pe spaţiul verde în Kiseleff 45; Curtea de Apel Bucuresti a anulat autorizaţie de desfiinţare pentru imobilele din Christian Tell; Curtea de Apel Bucuresti a anulat autorizaţia de construire str. Dionisie Lupu”, mai precizează Nicuşor Dan.



Decizia instanţei vine după ce Gabriela Firea a anunţat, pe 11 mai, că a depus la instanţă două cereri de chemare în judecată împotriva consilierului Roxana Wring şi a lui Nicuşor Dan, deoarece aceştia ar fi lansat pe Facebook afirmaţii false despre ea, dar şi despre Primărie, daunele cerute fiind de 100.000 euro, precum şi scuze transmise prin presă. Primarul Capitalei are 15 zile la dispoziţie pentru a ataca decizia Tribunalului.