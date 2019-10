„Da. E normal să am discuţie cu guvernatorul BNR. De altfel, noi am fost într-o comunicare constantă cu guvernatorul BNR. E nromal să discut cu guvernatorul BNR privitor la situaţia economică. Practic am colaborat cu guvernatorul BNR din 1999”, a declarat Ludovic Orban, luni, la Parlament, după întâlnirea cu Mugur Isărescu.

Liderul liberalilor a mai spus că a avut întotdeauna o colaborare foarte bună cu guvernatorul BNR.

„A urmat o colaborare foarte bună din momentul respectiv până astăzi şi va continua una şi mai bună de acum înainte. Am abordat problemele importante”, a conchis Orban.

Ludovic Orban a fost validat în forurile statutare ale PNL să fie propunerea de premier. Klaus Iohannis continuă luni şi marţi consultările cu partidele politice, în vederea formării unui nou Guvern, după ce încrederea Cabinetului Dăncilă a fost retrasă, prin adoptarea moţiunii de cenzură, în plenul reunit de joia trecută al Parlamentului.