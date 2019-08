„Tema pe care o voi aborda este legată de aşa-zisa amnistie fiscală, care a fost hotărâtă de Guvern.Guvernul PSD-ALDE, arată prin acest act normativ că îi premiază pe aceia nu şi-au plătit la timp obligaţiile către bugetul de stat sau către bugetele locale, arată că, de fapt, descurajează comportamentul corect al cetăţeanului, îi descurajează pe toţi cetăţenii români care şi-au plătit taxele şi impozitele la termen în conformitate cu legea, favorizând pe aceia care fie în mod deliberat, fie poate accidental, au ajuns în situaţia în care nu şi-au plătit taxele şi impozitele şi au ajuns să cumuleze datorii importante la buget. Din punctul nostru de vedere, actul normativ care a fost adoptat de Guvern este un act profund neconstituţional, care instituie o discriminare gravă între cetăţenii care şi-au plătit taxele şi impozitele la termenul legal şi cetăţenii care nu şi-au plătit taxele şi impozitele la termenul legal din cauza lor. De asemenea este un act profund neconstituţional pentru că introduce o concurenţă neloială între companii”, a declarat Ludovic Orban, la finalul şedinţei de guvern.

Liderul PNL a adăugat că Executivul demonstrează „că acţionează pentru aceia care nu respectă legea, pentru aceia care au un comportament fiscal incorect”.

„Gândiţi-vă că în acelaşi domeniu sunt companii care şi-au plătit taxele şi impozitele la termen şi sunt companii care nu şi-au plătit taxele şi impozitele la termen. Ce face Guvernul? Îi dezavantajează pe aceia care au fost corecţi, au respectat legea, au avut un management al afacerii şi şi-au plătit taxele şi impozitele, permiţându-le acelora care nu şi-au plătit taxele şi impozitele să nu mai plătească la bugetul de stat penalităţile şi dobânzile aferente datoriilor publice. Este în mod evident o încălcare gravă, o încălcare grosolană a concurenţei, a competiţiei oneste între actorii economici de pe piaţă”, a subliniat Orban.

El a precizat că măsurile fiscale adoptate de Guvern „încurajează o clientelă politico-economică căreia i s-a tolerat comportamentul fiscal ilegal, incorect şi, iată, că astăzi, în loc să suporte consecinţele legale, este avantajată de guvernare prin emiterea acestei Ordonanţe”.

Ludovic Orban a afirmat că există riscul ca ordonanţa să fie interpretată nociv.

„Din punctul nostru de vedere există riscul să se permită o interpretare profund nocivă. Interpretarea ca de pe urma a acestei amnistii să beneficieze şi aceia care au de achitat prejudicii la stat în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive penale de condamnare pentru săvârşirea de infracţiuni. Dacă asta va fi interpretarea arată o dată în plus ceea ce am spus încă de la început, că PSD, de fapt, guvernează pentru infractori, pentru aceia care nu respectă legea, pentru aceia care au un comportament incorect şi care încearcă să creeze privilegii pentru o clientelă politico-economică, care , practic, are ca şi complice pe actorii care se află astăzi la guvernare”, a mai spus preşedintele PNL.

Reacţia liderului PNL vine în contextul în care, miercuri, după şedinţa Executivului, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat noi măsuri prin care se restructurează datoriile persoanelor juridice şi fizice către stat.