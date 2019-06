„Nu ne-a părăsit nimeni. Am avut înţelegeri cu foarte mulţi parlamentari. Noi am tratat cu maximă seriozitate această moţiune. Am obţinut cel mai mare scor şi am fi obţinut un scor mult mai mare în primul rând dacă era o prezenţă mai mare la vot. Am mai avut absenţe, nu noi, liberalii au fost toţi prezenţi, dar au mai fost absenţi, inclusiv dintre independenţi, cei care erau apropiaţi de noi. Foarte mulţi parlamentari cu care am discutat individual şi au exprimat intenţia de participa la vot şi de a îşi exprima opinia nu au avut curajul să iasă din bănci. A fost decizia şi la PSD şi la ALDE să îi ţină în bănci. I-au ameninţat cu excluderea şi au fost şi pretatări ciudate acolo”, a afirmat Ludovic Orban, miercuri, la Digi 24, întrebat cine a părăsit PNL la votul moţiunii de cenzură.

Liderul PNL a adăugat că de la ALDE au fost numiţi câţiva oameni în funcţii de secretar de stat ceea ce ar putea să fi dus la neparticiparea parlamentarilor la vot.

„De exemplu la ALDE au mai primit nişte secretari de stat, mai ales pentru reprezentanţi din nişte judeţe unde erau semne de întrebare. După alegerile europarlamentare, baza partidului a venit şi a cerut ieşirea de la guvernare, pentru că ei dacă rămân la guvernare, legaţi cu lanţuri de PSD, vor dispărea de pe scena politică. Mizam pe voturi între 208 şi 210 eram în funcţie de prezenţa stabilită. A fost un lucru ciudat. 212 şi-au anunţat prezenţa la vot, din 212 oameni au votat efectiv numai 210, adică s-au regăsit bilele în urnă, iar din 210 voturi au votat pentru doar 200. Adică e o ciudăţenia. Noi am luat decizia să votăm la vedere”, a completat Orban.

Preşedintele liberal a mai spus că în sesiunea parlamentară din toamnă PNL va mai depune o moţiune de cenzură.

Camera Deputaţilor şi Senatul au respins, marţi, în plenul reunit, moţiunea de cenzură depusă de partidele de opoziţie pentru demiterea Guvernului Dăncilă. Din numărul total de parlamentari care este 465, au fost prezenţi 350. Au fost exprimate 210 voturi dintre care voturi pentru 200, voturi contra 7, abţineri 3.

Ca să fi trecut moţiunea erau necesare 233 de voturi. Aceasta este a treia moţiune de cenzură a opoziţiei pentru demitrea Cabinetului Dăncilă respinsă de Parlament.

Despre relaţia cu Rareş Bogdan: Dezmint orice speculaţie. E o relaţie de prietenie, de consultare permanentă

Ludovic Orban a declarat că între el şi Rareş Bogdan este o relaţie de prietenie şi o consultare permanentă, iar cei care „încearcă să bage băţul prin gard” nu au dreptate. Reacţia vine după ce Bogdan s-a arătat nemulţumit că nu a fost invitat la Cotroceni, la semnarea acordului politic naţional.

„E depăşit demult episodul acesta. Eu comunic zilnic cu prietenul meu Rareş Bogdan. Se simte o oarecare nemulţumire, apoi revine (asupra declaraţiei sale - n.r.). Formatul a fost să meargă preşedintele plus alţi şase reprezentanţi. Eu am vrut să participe persoanele cel mai implicate în pact. Eu am ales trei reprezentanţi de la Cameră şi trei de la Senat. De ce au fost mai mulţi? Pentru că alte partide au venit cu mai mulţi oameni şi prin urmare am mai chemat oameni”, a afirmat Ludovic Orban, miercuri seară, la Digi 24.

Preşedintele PNL a mai spus că reacţia lui Rareş Bogdan a fost una la cald şi s-a simţit o oarecare nemulţumire referitor la subiect. Orban a adăugat că nici nu ştia dacă Bogdan este sau nu în ţară.

„Vreau să dezmint orice speculaţie. E o relaţie de prietenie, de camaraderie, de consultare permanentă şi nu cred că cei care încearcă să bage băţul în gard au dreptate. Părerea mea e că a fost o reacţie la cald. Ar fi vrut să vină la Cotroceni şi ar fi vrut să vină. S-a simţit o oarecare nemulţumire. Era o întâlnire la San Sebastian şi eu nici nu ştiam dacă Rareş Bogan era în ţară sau nu. Dar nici vorbă de o răcire a relaţiei. Dimpotrivă. Rareş Bogdan şi cu mine am fost ca doi oameni care aveau dinainte o relaţie de prietenie şi am luptat umăr la umăr în această campanie”, a conchis Orban.

După ce partidele de opoziţie au fost prezente joia trecută la Cotroceni pentru a semna cu preşedintele Klaus Iohannis acordul politic naţional pentru consolidarea parcursului european al României. Rareş Bogdan s-a arătat nemulţumit de faptul că nu a fost invitat la eveniment.

„Nu am fost la Cotroceni. Nu am fost, pentru că nu am fost invitat de liderul partidului. Au fost alţii acolo. Nu ştiu dacă mă place sau nu, a considerat că trebuie să fie alţii acolo. Eu am fost bun în campanie, asta e. Eu îmi ştiu locul. Eu şi Robert Sighiartău şi Alina Gorghiu am lipsit, au fost oameni foarte buni la Cotroceni”, a declarat Rareş Bogdan, la România Tv.

Foto: Hepta