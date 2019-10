„În mâna fiecărui parlamentar care are o urmă de conştiinţă stă o singură decizie, trebuie oprit PSD să mai facă rău României. Am început ziua cu reuniunea grupurilor parlamentare ale PNL. Vă comunic că toţi parlamentarii PNL sunt prezenţi şi toţi vor vota la vedere moţiunea de cenzură. De asemenea, am luat legătura cu toţii liderii grupurilor parlamentari, iar situaţia privind mobilizarea la votul moţiunii de cenzură e foarte clară. Moţiunea de cenzură va trece şi va avea câştig de cauză în proporţie de 100%. Astăzi peste 233 de parlamentari vor vota moţiunea şi Guvernul Dăncilă va pleca de la putere”, a afirmat Ludovic Orban, joi, la Parlament, la finalul şedinţei grupurilor parlamentarilor PNL.

Întrebat pe câte voturi se bazează, liderul PNL a răspuns: „Pe cel mai mare număr de voturi posibil”.

Moţiunea de cenzură urmează să fie dezbătută şi votată, joi, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, care va începe de la ora 10.00. Ludovic Orban a anunţat, miercuri, că votul moţiunii va fi de la ora 13.00. Votul este secret cu bile.