Iohannis, la MAE: Este cazul să reparăm ce a stricat PSD. Să refacem încrederea în politica externă a României

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, marţi, la ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Afacerilor Externe de către Bogdan Aurescu, că trebuie refăcută încrederea partenerilor externi în România şi trebuie reparat tot ce a stricat PSD.

„Este cazul să reparăm ce au stricat pesediştii, este cazul să refacem încrederea partenerilor noştri în România, în politica externă a României. Convingerea mea fermă este că România trebuie să aibă o politică externă solidă, de succes, de încredere, indiferent de cine guvernează la un moment dat ţara noastră. Acest lucru acum începe să redevină posibil. După mulţi ani în care politica externă a fost afectată de guvernări eşuate, am ajuns într-o zonă în care putem să fim optimişti că Preşedintele şi Guvernul României vor colabora loial, aşa cum este scris în Constituţia României”, a spus Klaus Iohannis, la ceremonia de la MAE.

Orban, despre Ministerul Afacerilor Externe: A avut loc o politizare excesivă. E necesară depolitizarea urgentă

Premierul Ludovic Orban a declarat, marţi, că a constatat în ultima perioadă o „politizare excesivă” a Ministerului Afacerilor Externe, afirmând că este necesară o depolitizare urgentă a acestui ministetr. De asemenea, el a cerut reorganizarea MAE pe criterii de profesioalism şi eficienţă.

Ludovic Orban anunţă că pregăteşte OUG pe restructurarea Guvernului: Este în lucru



Premierul Ludovic Orban a afirmat, marţi, că ordonanţa de urgenţă pentru restructurarea Guvernului este în lucru, iar aceasta va fi adoptată în cursul zilei, în prima şedinţă oficială a Executivului.

Cîţu: Nu sunt convins că ne încadrăm în 3% deficit



Florin Cîţu, noul ministru al Finanţelor, nu este convins că România se poate încadra în ţinta de deficit de 3% pentru acest an, în condiţiile în care execuţia bugetară la nouă luni a arătat un deficit de 2,66% din PIB.



"Prima prioritate e rectificarea bugetară şi a doua este bugetul. Vedem ce este acolo şi apoi pot să mă pronunţ. Vor fi mai puţine ministere şi totul va începe de acolo. Ambiţia noastră rămâne să rămânem în 3%. Ştiţi, după 9 luni suntem la 2,6%", a spus Cîţu la venirea la minister.



El a mai notat că reorganizarea ANAF este pe lista de priorităţi. "Vom vedea dacă schimbăm şeful", a spus ministrul.



Cîţu a mai declarat că rolul ministerului pe care îl conduce este să ţină deficitul bugetar sub control şi că nu crede că se poate baza pe actualul proiect de buget de la MFP din moment ce acesta este construit pentru 28 de ministere, iar actualul cabinet are 16. "Bugetul va fi construit pe legile în vigoare astăzi. Va trebui să lucrăm la acest proiect, nu putem porni de la el. 15 decembrie rămâne ţinta pentru buget, încerc să mă ţin de această dată", a spus Cîţu.

Noul ministru de Finanţe Florin Cîţu, despre proiectul de buget al lui Teodorovici: Nu cred că mai putem să pornim de la el

Noul ministru de Finanţe, Florin Cîţu, care a sosit marţi la sediul ministerului pentru a-şi prelua mandatul, a declarat că nu crede că se va putea baza pe proiectul de buget realizat de Eugen Teodorovici, pentru că Executivul Orban are doar 16 ministere, nu 28, cât a avut Cabinetul Dăncilă.

Premierul Ludovic Orban şi vicepremierul Raluca Turcan au ajuns la Palatul Victoria



Premierul Ludovic Orban a ajuns, marţi, cu puţin înainte de ora nouă, la Palatul Victoria, însoţit de vicepremierul Raluca Turcan. În cursul zilei de marţi ar urma să aibă loc a doua reuniune a Cabinetului Orban.



Premierul Ludovic Orban, împreună cu vicepremierul Raluca Turcan au ajuns la Palatul Victoria, cu puţin înainte de ora nouă.



Guvernul Orban va avea, marţi, a doua reuniune a Cabinetului, în care ar putea aproba o ordonanţă de urgenţă pentru comasarea numărului de ministere, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. Klaus Iohannis va participa la preluarea mandatului unor miniştri.



La prima şedinţă informală de luni seara a Guvernului Orban, care a durat în jur de două ore, au fost discuţii despre programul de marţi al noului Executiv, în special despre programul pe care Klaus Iohannis şi Ludovic Orban urmează să îl aibă împreună.



V.Alexandru, discuţii cu partenerii sociali pentru calculul „corect şi obiectiv” al salariului minim



Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunţă că va avea discuţii cu partenerii sociali cu privire la „un calcul corect şi obiectiv” al salariului minim, afirmând că este omul care apreciază efortul celor care dezvoltă afaceri şi care au nevoie de predictibilitate.



Întrebată ce va face în privinţa salariului minim pe economie, noul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că va avea discuţii cu partenerii sociali în legătură cu acest subiect.



„Voi deschide o serie de discuţii cu un orizont de timp foarte apropiat. Nu am de gând să lungesc foarte mult discuţiile dacă nu este necesar, dar voi deschide discuţii cu partenerii sociali pentru a găsi în cel mai scurt timp o soluţie obiectivă cu privire la această temă care interesează opinia publică şi anume a unui mod de calcul corect şi obiectiv al salariului minim. Sunt omul care apreciază efortul celor care dezvoltă business-uri în România, care au o afacere, care au nevoie de predictibilitate. Sunt omul care respectă şi stă la masă cu aceşti parteneri pentru a găsi o soluţie, nu care să mă împlinească pe mine politic, ci care să fie o soluţie corectă pentru dânşii şi posibil de pus în practică. Prin urmare, decizia o voi lua după această serie de discuţii cu partenerii sociali, pentru că dânşii sunt, de fapt, cei care pun în practică ceea ce noi decidem în ministere şi în general în guvern”, a spus Violeta Alexandru.



Întrebată, de asemenea, dacă sunt bani de pensii şi salarii, Alexandru a afirmat că urmează să ceară un audit şi că e normal ca oamenii să îşi pună aceste întrebări.



„E normal să se întrebe (oamenii – n.r.), după un deficit îngrijorător în bugetul de pensii pe care PSD în lasă. Le cer să aibă încredere că voi face cele mai serioase verificări (...). Merg acum în minister tocmai pentru a începe ziua cu o evaluare şi pentru a solicita celor care conduc Ministerul, atât eu cât şi colegul meu de la Finanţe, toate datele necesare ca să vedem care este situaţia reală. (...) Vă asigur că voi fi foarte transparentă cu tot ceea ce găsesc în minister pentru ca românii să ştie”, a ai spus Alexandru.



Violeta Alexandru a precizat că va respecta legislaţia în vigoare în privinţa pensiilor şi salariilor şi va continua dialogul cu toţi partenerii sociali pentru găsirea celor mai potrivite soluţii pentru pensionari şi salariaţi.

Violeta Alexandru: Pensionarii şi salariaţii să ştie din sursă sigură că nu se taie pensii şi salarii



Violeta Alexandru, noul ministrul al Muncii, a declarat, marţi dimineaţa, că vrea ca pensionarii şi salariaţii să ştie din sursă sigură că nu se vor tăia pensii şi salarii. Un obiectiv al mandatului este şi reducerea structurilor Ministerului, pentru ca acesta să fie „mai suplu”.



Iohannis, la ceremonii de preluare mandate miniştri de Externe, Apărare, Justiţie şi Interne



Preşedintele Klaus Iohannis va participa, marţi, la ceremoniile de preluare a mandatelor miniştrilor de Externe, de la ora 11.00, Afacerilor Interne, de la 11.45, Apărării Naţionale, de la 12.30, precum şi Justiţiei, de la 13.15, potrivit unui anunţ al Administraţiei Prezidenţiale remis MEDIAFAX.

Ştirea iniţială. Guvernul Orban va avea, marţi, a doua reuniune a Cabinetului, în care ar putea aproba o ordonanţă de urgenţă pentru comasarea numărului de ministere, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. Klaus Iohannis va participa la preluarea mandatului unor miniştri.

La prima şedinţă informală de luni seara a Guvernului Orban, care a durat în jur de două ore, au fost discuţii despre programul de marţi al noului Executiv, în special despre programul pe care Klaus Iohannis şi Ludovic Orban urmează să îl aibă împreună.

Astfel, şeful statului, alături de Ludovic Orban, ar urma să participe la preluarea mandatului ministrului de Externe Bogdan Aurescu, de la ora 11.00, al ministrului Apărării Nicolae Ciucă, de la ora 11.45, al ministrului de Interne Marcel Vela, de la ora 12.30 şi a ministrului Justiţiei Cătălin Predoiu, de la ora 13.15, au precizat sursele citate.

La şedinţa informală de luni a Guvernului Orban au fost discuţii şi despre priorităţile Executivului. Cu toate acestea, ora şedintei de marţi a Cabinetului Orban nu a fost încă stabilită, deoarece depinde de organizarea pe ministere, respectiv predarea-primirea portofoliilor, au mai explicat sursele menţionate, pentru MEDIAFAX.

Premierul Ludovic Orban a declarat, în debutul şedinţei informale de luni, că preşedintele Klaus Iohannis este invitat şi la următoarea şedinţă a Executivului.

La rândul său, şeful statului a transmis noului premier şi miniştrilor că deşi noul Executiv va avea un mandat scurt, acesta va fi „unul puternic şi de succes”.

Guvernul Orban, care are 16 miniştri, un vicepremier şi un prim-ministru, a primit luni votul de învestitură în Parlament, iar în aceeaşi seară echipa Cabinetului Orban a depus jurământul la Cotroceni.