„A dat OUG pentru pregătirea alegerilor anticipate. Nu e un lucru rău. Un guvern responsabil trebuie să se gândească şi la o astfel de situaţie . În respectiva ordonanţă au trecut că la alegerile parlamentare orice cetăţean din România poate vota indiferent de unde se află. Acest lucru se poate face la prezdenţiale, când există o singură circumscripţie şi o singură lista. La parlamentare de aceea se fac alegeri pe circumscripţii electorale judeţene. Buzoienii mei îşi aleg parlamentarii de Buzău. Nu cei care se află în vacanţă la Buzău aleg parlamentarii de Buzău. Dacă au ales să meargă în vacanţă nu îşi aleg parlmentarii care să îi reprezinte. Fondul este atât de neconstituţional, încât eu nu înţeleg de ce are această forţare a legii până la stupid”, a spus Marcel Ciolacu, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Liderul PSD subliniază că nu ştie câte ordonanţe a dat Guvernul Orban în ultima şedinţă de Guvern.

„ E o temă falsă, care ascunde alte teme. Am văzut delcaratia preşedintelui României privind reformele. Dacă să dai OUG să modific un sistem întreg în sănătate. Eu nu ştiu câte ordonanţe s-au dat. Eu nu am textele OUG. Nu ştie nimeni. De unde să ştiu de avize dacă nu am nici textele ordonanţelor. Nu ştiu cu ce s-a suplimentat ordinea de zi. Sunt două zile deja de la şedinţa de guvern. După surse ştim că sunt 25, după altele 28. Cică „asteptam încă avize”. Nu am mai auzit de aşa ceva”, a completat Ciolacu.

Acesta a anunţat că va discuta, vineri, cu juriştii, despre OUG care nu au fost publicate în Monitorul Oficial.

Sursă FOTO: Mediafax Foto