"Nici PSD nu mai avea matematic majoritatea dar nici cele cinci partide care au reuşit să treacă moţiunea. Faptul că noi am rămas izolaţi a contat cel mai mult. Este un lanţ de greşeli făcute. Azi, în plenul Parlamentului, am spus că principala greşeală a fost când am depus o moţiune împotriva PSD de către PSD, în iunie 2017, împotriva Guvernului Grindeanu. Au fost mai multe greşeli care au fost decontate în ziua de azi", a declarat, joi, la Digi24, deputatul PSD Marcel Ciolacu.

Totodată, preşedintele Camerei Deputaţilor a precizat că rezultatul votului asupra moţiunii de cenzură era previzibil.

Marcel Ciolacu: Reforma într-un partid întotdeauna se face când este în opoziţie

Ciolacu a declarat că reforma într-un partid se face când este în opoziţie, acolo unde a ajuns PSD acum. Totodată, acesta a spus că reforma putea începe după condamnarea fostului lider al partidului Liviu Dragnea, dar priorităţile PSD nu au fost cele corecte.

Întrebat dacă reforma internă în cadrul PSD va fi cu sau fără liderul partidului, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu a afirmat, joi seară, la Digi24: "Întâi avem alegerile prezidenţiale dar lucrurile nu au între ele o legătură foarte clară. Urmează să ne strângem partidul, să strângem toţi preşedinţii de organizaţii. Presupun că vor fi nişte şedinţe lungi ancorate în realitate iar reforma într-un partid întotdeauna se face când este în opoziţie, nu când este la putere. Nu am auzit vreo părere în ceea ce o priveşte pe actualul preşedinte al partidului, doamna Dăncilă".

Ciolacu a mai transmis că locul PSD în perioada următoare este în opoziţie.

De asemenea, deputatul social-democrat a spus că partidul are nevoie de "un nou concept".

"Ne-am îndepărtat de social-democraţie, de tezele social-democrate, de oameni noi, de o reorganizare, de o reacţie mai rapidă, de lucruri foarte clare în ceea ce priveşte comunicarea", a declarat Ciolacu.

Acesta a declarat că reforma ar fi putut avea loc după condamnarea fostului lider PSD Liviu Dragnea, dar că priorităţile partidului nu au fost cele corecte.

"Am pierdut nişte timpi şi acum i-am plătit. Am pierdut nişte momente care erau prielnice şi fiecare am avut alte priorităţi. Lista de priorităţi a partidului nu a fost cea corectă", a spus Ciolacu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a scris, joi, pe Facebook, după pierderea susţinerii Guvernului în Parlament, că în PSD trebuie să aibă loc o reformă internă.

"Pentru PSD trebuie să urmeze o perioadă de reformă internă, care să ne permită să câştigăm viitoarele alegeri locale şi parlamentare. Nu cred că mai este momentul pentru analize, sondaje şi alte trageri de timp. Trebuie să trecem la acţiune!", a transmis politicianul.