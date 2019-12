„Astăzi (miercuri - n.r.) colegii mei, atât eu, cât şi colegii mei, am votat abrogarea recursului compensatoriu, o lege mult discutată mai ales în mass-media. Totuşi am dori să ştim cu exactitate istoricul acestei legi. A fost făcut de doamna Prună, în Guvernul Cioloş, a fost preluată de guvernările succesive ale PSD. A avut modificări în Parlament. Soluţia găsită de PSD la acel moment, la solicitările CEDO, se pare că nu a fost cea mai bună. Am plătit şi am votat în Parlament pentru abrogarea acestei legi. Tot azi am mai votat şi scoaterea accizei de la carburanţi, care din punctul meu de vedere, fiind o lege foarte bună a PSD, creându-se 200.000 de locuri de muncă. Astăzi fiind pusă în acelaşi calup cu accizele am votat alături de ceilalţi colegi parlamentari”, a declarat Marcel Ciolacu, la finalul CEx de miercuri.

Referitor la legea eliminării supraccizei pe carburant şi a supraimpozitării contractelor part-time, liderul interimar al PSD a spus că partidul a vrut să vadă dacă PNL a ieşit din logica electorală.

„PSD a vrut să vadă dacă PNL a ieşit din logica electorală. Se pare că nu a ieşit din logica legilor populiste, dar sperăm ca la un moment dat, până vin cu bugtul de stat să îşi creioneze cifrele şi să îşi asume conducerea unei ţări. Vom aştepta legea bugetului de stat. Sper din tot sufletul ca Guvernul PNL, să nu aibă această intenţie cu asumarea pe bugetul legii de stat. Atunci vom fi nevoiţi să promovăm legi de amendare a bugetului de stat. Cred că dezbaterea este fondul democraţiei şi acest lucru se face în instituţia Parlamentului României”, a conchis Ciolacu.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, decizional, proiectul de lege privind abrogarea recursului compensatoriu, cu amendamentul prin care este stabilită perioada pentru care se aplică măsurile compensatorii persoanelor deţinute în condiţii improprii.

Majoritatea parlamentarilor PSD au votat pentru abrogarea recursului compensatoriu, în afară de Roxana Mînzatu care votat „împotrivă”, iar Nicolae Bacalbaşa (PSD) şi Florin Iordache (PSD) s-au abţinut.

Deputaţii au mai adoptat, decizional, proiectul de lege care vizează modificarea Codului Fiscal prin eliminarea supraaccizei la carburanţi şi a supraimpozitării contractelor part-time. Anterior votului Olguţa Vasilescu a anunţat că PSD va vota în favoarea iniţiativei legislative.