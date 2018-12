Marian Vanghelie anunţă că îşi face un partid de stânga, naţionalist, în care se vor regăsi muncitorii, de la ceferişti şi până la vânzătorii din supermarketuri.

”O secundă nu am încetat să spun ceea ce am crezut. Nu am plecat din ţară, am plecat de 25 de ori pe baza unor hotărâri, dar m-am întors. Vreau să mă bat, de aceea am făcut şi acest partid a cărui lansare o să o facem în luna ianuarie,” a anunţat Marian Vanghelie. ”Se numeşte Partidul Social Democrat Independent (PSDI) şi cred că românii vor înţelege şi vom izbândi să ne debarasăm de aceste gunoaie care au distrus această ţară. (...) O să fie un partid de stânga, un partid - dacă vreţi - în care muncitorii să se regăsească, şi când spunem muncitori ne referim de la ceferişti, de la cei care lucrează pe vagoane, până la vânzătorii de la Metro, de la Carrefour, că nu mai există nimenea astăzi care să poată să le ia apărarea. Va fi un partid de stânga, la stânga PSD-ului, stânga naţionalistă, în sensul cel mai coerent al lucrurilor, în sens pozitiv”.

Vanghelie s-a prezentat la Curtea de Apel Bucureşti, care judecă cererea de ridicare a controlului judiciar într-un dosar în care este acuzat că ar fi primit foloase necuvenite de 30 de milioane de euro pe vremea când era primar al Sectorului 5.

”I-am explicat judecătorului şi i-am zis în felul următor: că de data asta nu o să mai cer să mi se ridice controlul, vreau să explic o serie de locuri şi dânsul să verifice. Şi dacă am dreptate, dânsul să decidă în consecinţă.(...) I-am spus judecătorului - că este al treilea judecător - că îl rog să constate că, după trei ani şi jumătate, nu mai este important neapărat să mi se ridice mie controlul judiciar, important este fondul problemei şi dacă dânsul consideră că merit şi am depăşit toate etapele... Şi am mai spus un lucru: vă rog să verificaţi ce am spus eu şi dacă veţi constata că spun bazaconii şi că mint, vă rog nici să nu mai pierdeţi timpul cu mine şi să îmi daţi 10 sau 15 ani. Dacă nu, rugămintea mea este să mă judecaţi corect, pentru că aceste personaje gen domnul Coldea şi camarila lui încă îşi mai trag răsuflarea pe ultima sută de metri şi încă cred că îi pot speria pe oameni ca să nu se mai vorbească despre ei. Eu am să vorbesc până când voi considera că se va face dreptate şi până când aceşti oameni vor plăti,” a declarat fostul edil.

Şi el consideră că sistemul judiciar ar avea nevoie de o restartare, care ar putea fi amnistia sau graţierea.

”Eu cred că în primul şi în primul rând, dacă s-ar întâmpla, ar fi necesar pentru că ar fi necesară o restartare, o restartare în sensul că niciun judecător sau procuror să nu mai poată fi şantajat, să existe o justiţie corectă. Până la urmă, dacă cineva este vinovat trebuie să plătească. Dar nu mai merge sub forma că domnul Coldea îşi permite să trimită ofiţeri care nu mai au nicio legătură cu serviciile - indiferent în ce servicii au lucrat - pentru a-i folosi pentru relaţii interumane, că îi cunosc pe un judecător sau pe un procuror.(...) Dacă vă vine să credeţi, până şi copiii femeilor de serviciu de prin tribunal au reuşit să aibă dosare ca să poată să transmită judecătorilor prin cineva, ceva,” acuză Marian Vanghelie.

”În toate nebuloasele astea care s-au întâmplat - eu nu sunt un fan al domnului Dragnea - dar cred că şi domnul Dragnea unele lucruri le-a luat pe nemeritate: acea judecată care a fost în baza Referendumului care s-a făcut. Nu cred că acel dosar este un dosar pe merit şi nu cred că aia înseamnă corupţie.”

Marian Vanghelie a fost trimis în judecată pe 7 iulie 2015, alături de Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie), asociat şi administrator al mai multor societăţi comerciale, acuzat de şapte infracţiuni de complicitate la luare de mită şi şapte infracţiuni de spălare de bani; Sorin Ştefan Ciocan, Laura Ciocan, director al SC Economat Sector 5 SRL, şi omul de afaceri Marin Dumitru. Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2006-2014, Marian Vanghelie, în calitate de primar al sectorului 5 din Bucureşti, ajutat de Mircea-Sorin Niculae şi parţial de Laura Ciocan, a solicitat şi primit de la Marin Dumitru foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentând un comision de 20% din banii încasaţi de la Primăria Sectorului 5).