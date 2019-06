Redăm principalele declaraţii ale liderului USR la emisiunea Marius Tucă Show:

“Eram un om care nu cunoştea pe absolut nimeni în politică. Nu-l cunoşteam nici pe Nicuşor Dan”

„Am luat-o ca pe o glumă şi gluma s-a tot îngroşat, am intrat în Parlament”

„După ce am devenit preşedinte de partid am început să primesc pe Facebook diverse măscări, înjurături, jigniri, dar înţelegi că face parte din job”

„Relaţia mea cu preşedintele Iohannis este foarte deschisă şi foarte onestă”

„USR-ul are aproape un sfert de Românie de voturi. Nu suntem un partid ideal de genii intelectuale crescute la pension, suntem un partid de Românie reală”

„S-ar putea să ajungem la un candidat comun cu PNL la Primăria Capitalei, eventual un premier cu toţi candidaţii de pe dreapta”

„O să ajungem la guvernare prin votul cetăţenilor cel mai târziu prin 2020”

„Luăm în calcul un tandem o structură de echipă în partid care să dea candidatul la prezidenţiale, celălalt candidatul pentru premier”

„Vom decide care e cea mai bună variantă şi în funcţie de această variantă va fi unul sau altul dintre noi sau un terţ, ar putea să fie candidatul Alianţei (la prezidenţiale)”

„Am lăsat ca politica să fie făcută de nemernici şi am ajuns chiar să fie făcută de nemernici”

„Există susţinere am văzut că şi Victor Ponta a declarat că va susţine moţiunea, mai căutăm, mai trebuie undeva la 20 de voturi cel puţin, semnăturile le avem evident”

„Sunt două variante foarte clare, fie un guvern fără PSD, pe care am declarat că îl vom susţine în orice variantă (...) fie varianta a doua, varianta unui guvern interimar care să organizeze alegeri anticipate”

„Îţi spun privindu-te în ochi, asumat mai clar ca niciodată, nu am absolut nici o legătură cu nici un serviciu secret”

„Am vrut să fiu în copilărie scafandru, a fost un vis şi după aia arheolog, cam toată adolescenţa”

VIDEO - Dan Barna la „Marius Tucă Show”, partea a 2-a:

Redăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o noua emisiune Marius Tucă Show, la Smart TV, invitatul meu din această seară este domnul Dan Barna, bună seara, bine aţi venit!

Dan Barna: Bună seara, mă bucur să vă găsesc.

Marius Tucă: Mulţumesc mult că aţi acceptat invitaţia noastră, iată în trei ani de zile sunteţi deja o stea în urcare, în creştere, în strălucire în politica românească. În 2006 aţi devenit parlamentar de Sibiu din partea USR, sunteţi deputat în Parlamentul României, n-au trecut bine trei ani şi deja sunteţi candidat la preşedinţie, candidat la prim-ministru, dar la ce nu sunteţi candidat?

Dan Barna: Deocamdată nu sunt candidat la nimic, sunt, pur şi simplu, preşedintele celui de-al treilea partid din România, pentru o poveste aşa de simpatică pare un roman sud-american de Garcia Marquez cumva şi cam asta sunt în momentul de faţă şi, într-adevăr, reprezint unul din partidele care poartă pe umeri de duminică de pe 26 mai termenul ăla de ”speranţă” pe care românii îl folosesc din când în când, mai ales în perioadele electorale.

Marius Tucă: Cum aţi ajuns în USR, ce v-a convins să intraţi în USR?

Eram un om care nu cunoştea pe absolut nimeni în politică. Nu-l cunoşteam nici pe Nicuşor Dan

Dan Barna: Asta spuneam de poveste ca de roman, în 2016 în luna mai eram un om care nu cunoştea pe nimeni.

Marius Tucă: Exact acum trei ani.

Dan Barna: Aproape da, eram un om care nu cunoşteam pe absolut nimeni în politică, literal chiar nu cunoşteam pe nimeni, a fost un telefon cu două zile înainte de Paşti, era Dacian Cioloş, nu cunoşteam numărul, normal, şi mă întreba dacă vreau să fiu secretar de stat la Ministerul Fondurilor că auzise aş fi unul dintre cei mai buni oameni pe fonduri europene din România, lucrasem ce-i drept aproape 20 de ani în Comisia Europeană în toate tipurile de proiecte, training-uri, consultanţă, făcusem site-ul fonduristructurale.ro care este în continuare cel mai mare site, eu am ieşit complet, evident, şi de la aia mi s-a tras. Mi s-a propus să devin secretar de stat în acea jumătate de guvernare după remanierea de la jumătate, am acceptat-o ca pe o provocare gen te cheamă ţara la arme, şase luni cât de greu poate să fie. Iar la sfârşitul perioadei a fost din nou provocarea dacă mă întorc în business sau să intru în acel partid care tocmai apăruse, USR, nu-l cunoşteam nici pe Nicuşor Dan, nu cunoşteam pe nimeni din USR şi m-am dus la Sibiu, eu sunt din Sibiu de loc.

Marius Tucă: Cam mulţi din Sibiu după părerea mea.

Dan Barna: Procent just.

Marius Tucă: Preşedintele, acum viitorul preşedinte.

Dan Barna: Sunteţi simpatic, dar nu.

Marius Tucă: Da ştiu, mi s-a mai spus, chiar drăguţ.

Dan Barna: Şi m-am dus în Sibiu să văd filiala USR de acolo şi întâmplător o filială care avea oameni grozavi, aveau toate tipurile de resurse, ziarişti, avocaţi, oameni cu out-door, oameni cu Facebook, le lipsea candidatul pentru parlamentare.

Marius Tucă: Dar stăteaţi în Bucureşti de multă vreme.

Am luat-o ca pe o glumă şi gluma s-a tot îngroşat, am intrat în Parlament

Dan Barna: Da, stăteam şi în Bucureşti şi în Sibiu, adică călătoream, aveam şi în Sibiu business, părinţii, frate, familia şi am acceptat provocarea de a candida în Sibiu pentru parlamentare, am luat 24%, comparativ cu 1% scorul partidului, în oraş vorbesc, a fost de pe atunci un rezultat...

Marius Tucă: Un rezultat extraordinar, dar părinţii ce au zis?

Dan Barna: Au luat-o ca pe o glumă, aşa, că ce mi-a trebuit mie asta.

Marius Tucă: Să intraţi în politică.

Dan Barna: Aveam o firmă care funcţiona în regulă, eram antreprenor mediu, mic care nu avea bătaie de cap în viaţă, am luat-o ca pe o glumă şi gluma s-a tot îngroşat, am intrat în Parlament.

Marius Tucă: Dar v-au sprijinit la început, atunci?

Dan Barna: Da, da, părinţii mei m-au sprijinit întotdeauna.

Marius Tucă: Sunteţi căsătorit?

Dan Barna: Da, sigur că da.

Marius Tucă: Aveţi copii?

Dan Barna: Încă nu.

Marius Tucă: Soţia ce v-a zis?

Dan Barna: A fost alături de mine pe tot parcursul, acum în ultimul timp lucrurile pe care mi le spune nu mai sunt la fel de drăguţe pentru că timpul alocat familiei a scăzut.

Marius Tucă: Să ştiţi că meseria sau pasiunea care te prinde s-ar putea să afecteze într-un fel sau altul relaţiile cu cei mai apropiaţi, cu cei din familie.

Dan Barna: E o chestiune de igiena timpului personal şi în ultimul timp cred că am cam exagerat

Marius Tucă: Aţi jucat murdar în ceea ce priveşte igiena timpului personal.

Dan Barna: Au fost şi alegerile şi toate aceste elemente...

Marius Tucă: Ştiţi că eu m-am trezit cu copilul meu vorbind şi am auzit-o vorbind, m-a întrebat ce faci tati aici, eram la birou, şi am alergat repede să-i spun <uite Daria vorbeşte> şi am primit o lecţie incredibilă atunci. Mi s-a spus şi <tâmpitule, vorbeşte de vreo trei luni>, adică să nu ne trezim în situaţia aia. Deci să nu-l luaţi pe Cioloş şi să lăsaţi familia, asta ar fi greşeala cea mai gravă, să rămâneţi în politică 24 din 24.

Dan Barna: Nu, nu intenţionez. Am nişte restanţe pentru perioada asta de campanie care a fost foarte dură, a fost cea mai intensă de fapt, şi pentru mine şi pentru partid, pentru USR, acum trebuie să mergem mai departe, urmează prezidenţiale, locale, naţionale.

Marius Tucă: Din perspectiva mea cred că marele câştigător este USR-ul.

Dan Barna: Foarte probabil.

Marius Tucă: Cât a luat în 2016 la alegerile parlamentare?

Dan Barna: 8,9%.

Marius Tucă: Acum a luat aproape de trei ori mai mult.

Dan Barna: Da.

Marius Tucă: USR şi-a triplat scorul, PSD şi l-a înjumătăţit, iar PNL e pe acolo, 2-3 procente în plus, deci practic sunteţi marele câştigător.

Dan Barna: Da, este rezultatul unei alianţe care a generat pentru foarte mulţi credinţa că există o alternativă, că nu mai e vorba doar de răul mai mic.

Marius Tucă: Mulţi ani a fost un vot negativ.

Dan Barna: Exact, acum a fost o bucată semnificativă de vot asumat pozitiv al oamenilor şi au fost mulţi care au ieşit şi care nu au mai votat niciodată, tineri foarte mulţi, am reuşit să activăm tinerii, ceea ce părea un lucru imposibil în România şi asta mă bucură foarte mult pentru că şi eu şi Dacian Cioloş am fost constant în campanie în stradă, am mers în localităţi şi am făcut campanie la firul ierbii, reală.

Marius Tucă: Cred că singurul partid care a făcut asta.

Dan Barna: Da, ne spuneau oamenii în ţară exact asta domnule îi vedem pe ăştia de la partide care vin bosumflaţi ne dau nişte pliante, pleacă acasă, aşteaptă să le plece şefii, fac două poze şi au tulit-o şi voi eraţi de dimineaţa până seara pe stradă şi vorbeaţi pe bune.

După ce am devenit preşedinte de partid am început să primesc pe Facebook diverse măscări, înjurături, jigniri, dar înţelegi că face parte din job

Marius Tucă: Dar mai e ceva care face diferenţa, voi aţi făcut asta cu plăcere, cu pasiune şi plăcere.

Dan Barna: Da, era un entuziasm al colegilor noştri de peste tot din ţară din USR şi PLUS pe care oamenii îl simţeau adică nu luaţi un pliant, ci Bună ziua, suntem aceştia... Deci oamenii când mă vedeau în stradă se mirau chiar dumneavoastră sunteţi, se uitau pe pliant, nu credeau să vorbeşti, mulţi mă îmbrăţişau, alţii mă felicitau, alţii mă boscorodeau, normal, cum e firesc să fie într-o ţară normală.

Marius Tucă: Şi cum aţi primit boscorodeala? V-a blocat un pic la început, adică să te trezeşti cu oamenii faţă în faţă care te ceartă.

Dan Barna: Nu, după ce am devenit parlamentar şi după ce am devenit preşedinte de partid am început să primesc pe Facebook diverse măscări, înjurături, jigniri, dar înţelegi că face parte din job, adică sunt nişte oameni au un nivel sau altul de educaţie, cultură sau bun simţ şi nu le mai iau personal, pentru că dacă le-ai lua personal şi dacă ai lua patru-cinci propoziţii din alea să le pui la suflet ai pleca acasă plângând (...)

Marius Tucă: Pentru un om tânăr care avea un business, stătea liniştit, nu avea nicio legătură cu politica, nu cunoştea pe nimeni din politica românească, iată în trei ani de zile deja să obţină un scor incredibil la alegeri, practic din punctul meu de vedere aţi câştigat alegerile europarlamentare, şi acum gata să fie candidat la preşedinţia României din câte am înţeles, dacă eu greşesc tai aici.

Obiectivul meu a fost să transform USR-ul într-un partid care să conteze în politica din România.

Dan Barna: Nu pot să confirm acest lucru.

Marius Tucă: Eu de aceea sunt aici să confirm.

Dan Barna: Eu confirm faptul cert că Alianţa USR-PLUS va avea un candidat propriu la aceste alegeri prezidenţiale, asta am spus-o din octombrie 2017 când am fost ales preşedinte al USR, am spus că vom avea candidaţi la toate ciclurile electorale pentru că obiectivul meu a fost să transform USR-ul într-un partid care să conteze în politica din România.

Marius Tucă: Ceea ce înseamnă că preşedintele Iohannis are o mare problemă în momentul acesta, pentru că e pe aceeaşi parte ca şi dumneavoastră în alegerile astea prezidenţiale. Sunteţi atât de drăguţ să-i faceţi o caracterizare preşedintelui Iohannis, cum a fost ca preşedinte în aceşti aproape cinci ani?

Dan Barna: Cele câteva interacţiuni pe care le-am avut de când sunt în politică - este în mod surprinzător un om cu simţul umorului.

Marius Tucă: Da?

Dan Barna: Da, da, deşi nu pare în realitate, am găsit de câteva ori chiar şi în ultimele consultări, care au fost acum săptămâna trecută, care au fost transformate în mare ştire că i-am spus preşedintelui Iohannis că vom avea candidat şi el a zis păi e şi firesc sau e foarte normal, este cu simţul umorului, este un om care s-a luptat să apere partea decentă a societăţii în perioada asta de agresiune (...)

Marius Tucă: Asta voiam să vă întreb (...)

Dan Barna: Se putea mai bine, fără îndoială, se putea mai prost, fără îndoială, este un om care a rămas consecvent pe nişte principii şi pe nişte valori.

Acel referendum a avut succes pentru că timp de un an de zile USR a construit iniţiativa ”Fără penali în funcţii publice”.

Marius Tucă: Asta voiam să vă întreb: în afară de faptul că are simţul umorului, că şi eu de câte ori îl văd mă tăvălesc pe jos de râs, ce a rămas pentru dumneavoastră după cei cinci ani, cetăţeanul Barna, preşedintele de partid Barna, omul de afaceri Barna?

Dan Barna: A reuşit să păstreze speranţa că alternativa la ceea ce făcea Liviu Dragnea României a rămas în picioare şi a funcţionat şi realitatea că i-a ieşit a fost rezultatul referendumului de pe 26 mai. Acel referendum, şi asta vreau să fie foarte clar, acel referendum a avut succes pentru că timp de un an de zile USR a construit iniţiativa ”Fără penali în funcţii publice”.

Marius Tucă: Eu cred că într-un fel a luat cireaşa de pe tort.

Dan Barna: Va veni şi acel referendum şi acela chiar va modifica Constituţia, pe când acesta consultativ...

Marius Tucă: Pentru că, voi, cu USR-ul aţi făcut asta un de zile ”Fără penali în funcţii publice”.

Dan Barna: Acea iniţiativă cu un milion de semnături, apropo nimeni nu credea că vom strânge un milion de semnături, deci au fost momente, eram şi în conducerea partidului când două sau trei săptămâni cred că am fost singurul om care credea că vom trece pragul acesta.

Marius Tucă: Pentru că aţi învăţat încă de atunci să faceţi politică la firul ierbii, exact ce spuneaţi dumneavoastră mai devreme. Vreau să vă citesc o declaraţie a lui Rareş Bogdan, îl cunoaşteţi?

Dan Barna: Da, da sigur că da.

Marius Tucă: V-aţi întâlnit cu el?

Dan Barna: De mai multe ori.

Marius Tucă: Cum vi se pare?

Dan Barna: Avem o relaţie amicală de foarte bună calitate, am fost şi în emisiunile sale (...)

Marius Tucă: Ca proaspăt europarlamentar, nu atunci erau altceva (emisiunile – n.red.)

Dan Barna: Este un om care şi-a asumat...

Marius Tucă: Eu am citit o declaraţie care m-a pus pe gânduri. ”Faptul că domnul Barna anunţă că nu îl susţine pe domnul Iohannis nu încurcă cu nimic lucrurile, dar permiteţi-mi să mă îndoiesc că vreun politician din România, din opoziţie, îşi permite să-i spună lui Klaus Iohannis faţă în faţă «nu vă susţin». Domnul Barna e din Sibiu şi îl ştie foarte bine pe domnul Iohannis şi ştie că el uită greu. E o persoană care prinde extrem de repede şi uită extrem de greu”. Cine, domnul Iohannis sau dumneavoastră? Aici m-a pierdut.

Dan Barna: Cred că la domnul Iohannis se referea.

Marius Tucă: Aha, păi e o ameninţare sau nu? ”Permiteţi-mi să mă îndoiesc că a avut loc dialogul dintre domnul Barna şi domnul Klaus Iohannis. Eu vă spun doar că e bine ca teribilismele să înceteze pentru că nu cred că cineva din opoziţie îşi permite să vorbească cu Klaus Iohannis în termenii aceştia. Are o forţă electorală şi o statură politică pe care e greu să le duci mai ales în Palatul Cotroceni şi să-i spui «noi ne-am hotărât să nu vă mai susţinem» permiteţi-mi să mă îndoiesc.”

Relaţia mea cu preşedintele Iohannis este foarte deschisă şi foarte onestă

Dan Barna: Să comentez sau ce?

Marius Tucă: Dacă vreţi.

Dan Barna: Evident, dialogul a fost acesta pe care îl invocă domnul Rareş Bogdan, noi nu i-am spus preşedintelui Klaus Iohannis că nu-l mai susţinem, i-am spus preşedintelui Klaus Iohannis că vom avea un candidat propriu şi răspunsul a fost ”într-adevăr e şi normal, v-a votat un sfert de Românie”. Adică mie mi se pare de o normalitate şi de un firesc al dialogului, n-am simţit nici dinspre preşedinte...

Marius Tucă: Şi atunci care e...

Dan Barna: E opinia domnului Rareş Bogdan.

Marius Tucă: Bun, dar să nu fie ca ameninţare că domnul Iohannis nu uită, ştie ceva despre dumneavoastră?

Dan Barna: Nu, nu din punctul ăsta de vedere.

Marius Tucă: Eu am nişte întrebări foarte dure, ştie ceva?

Dan Barna: Fiţi liniştit.

Marius Tucă: Eu sunt foarte liniştit, trebuie chiar ca dumneavoastră să spuneţi aici dacă aţi avut vreo legătură în vreun fel, o chestie pe care să o uite domnul Iohannis în ceea ce vă priveşte?

Dan Barna: Nu cred că la asta se referea, cred că se referea strict la asta cu candidatura prezidenţială, aşa istoric nu există nimic.

Marius Tucă: Păi nu, că e din Sibiu şi dumneavoastră tot din Sibiu şi nu uită.

Dan Barna: Nu, nu, aici dacă ar trebui să înţeleg ceva nu mă prind.

Marius Tucă: Nici eu, sincer, şi mai ales cum adică, dumneavoastră aţi avut curajul să-i spuneţi lui Klaus Iohannis la Cotroceni că aveţi candidat, păi mi se pare normal atâta timp cât...

Dan Barna: Acum fără niciun fel de glumă...

Marius Tucă: Dar nu e nicio glumă.

Dan Barna: Relaţia mea cu preşedintele Iohannis este foarte deschisă şi foarte onestă, deci chiar ne-am întâlnit de mai multe ori, evident discut foarte prietenos, agreabil.

Marius Tucă: V-a propus să intraţi la guvernare acum după alegerile din 26 mai?

Dan Barna: Nu, noi i-am spus poziţia noastră că alegerile anticipate sunt varianta logică, într-adevăr greu de obţinut, aproape imposibil, aici sunt de acord, dar pentru USR este de neacceptat ideea că ar trebui să guvernăm umăr la umăr exact cu partidele care au fost alături de Liviu Dragnea până acum două săptămâni.

Marius Tucă: Nu, ideea este să intraţi la guvernare doar cu PNL-ul.

Dan Barna: Da, dar doar cu PNL-ul nu ai majoritate, nu poţi să guvernezi.

Marius Tucă: Deci practic excludeţi intrarea la guvernare.

Dan Barna: Dar susţinem, am spus foarte clar, susţinem parlamentar orice guvern fără PSD care îşi asumă ”fără penali”, primari în două tururi, repararea Ordonanţei 114 şi mai era încă un element, să îmi amintesc.

Marius Tucă: Ordonanţa 114...

Dan Barna: Şi pensiile speciale.

Marius Tucă: Şi pensiile speciale să fie tăiate.

Dan Barna: Da.

Evident că e un lucru pe care nu îl susţinem, mă refer la declaraţia domnului Orban, a fost un teribilism.

Marius Tucă: Pentru că tot a venit vorba despre domnul Rareş Bogdan, şi cu asta închidem subiectul, vă aduceţi aminte declaraţia domnului Orban contrazisă de domnul Rareş Bogdan cu impozitarea IT-iştilor, dumneavoastră ce părere aveţi?

Dan Barna: Evident că e un lucru pe care nu îl susţinem, mă refer la declaraţia domnului Orban, a fost un teribilism.

Marius Tucă: A susţinut şi ulterior că nu renunţă la această idee, e vorba de echitate şi aşa mai departe.

Dan Barna: Da, este un punct de vedere, mie mi se pare că România, USR este un partid de centru-dreapta a politicii româneşti un partid care îşi propune să susţină antreprenorialul, să susţină dezvoltarea mediului de afaceri, să susţină o economie deschisă şi cât mai flexibilă în care să ai obiective şi oportunităţi, pentru că un stat care de fapt nu are nişte obiective strategice nu e pe nicăieri. IT-ul s-a dovedit, Cluj e cel mai bun exemplu, s-a dovedit una dintre resursele pe care tinerii din România sau mediul de afaceri din România le-a dezvoltat bine şi un domeniu care a generat venituri, care a generat o creştere economică pe zona asta. Să încercăm să sabotăm acum acest domeniu care funcţionează, avem două-trei lucruri care merg cât de cât bine şi pe alea începem să le sabotăm, soluţia este exact creşterea productivităţii şi creşterea salariilor prin îmbunătăţirea mediului economic încurajând (...) să facă afaceri în România, asta e direcţia, nu să ne uităm ”băi, cui îi merge mai bine” hai să-i exploatăm un pic, hai să le mai dăm puţin în cap.

Marius Tucă: Păi nu să le dai în cap, practic să-i impozitezi.

Dan Barna: Da, da, adică e o abordare neinspirată ca să zic aşa, să nu dau adjective dure.

Marius Tucă: Deci în niciun caz, ca să închidem subiectul ăsta, nu intraţi la guvernare pentru că nu vedeţi o majoritate care să vă susţină.

Dan Barna: Fără majoritate parlamentară nu se poate guverna pe bune, adică să faci un guvern marionetă care să fie speculat de o majoritate total toxică nu e realist.

Marius Tucă: Mai bine alegeri anticipate?

Dan Barna: Categoric!

Marius Tucă: Aţi renunţa la ideea de alegeri anticipate?

Dan Barna: Nu, dar nu e vorba de renunţat, ele pot fi organizate după prezidenţiale.

Marius Tucă: A, după prezidenţiale, veţi mai câştiga şase luni probabil.

Dan Barna: Da, le putem face cu localele de exemplu.

Marius Tucă: Ştiţi că astăzi un membru din Bucureşti din USR şi-a anunţat demisia.

Dan Barna: Suntem un partid viu, sunt mulţi, faptul că l-a anunţat pe Facebook face o diferenţă, sunt mulţi membri care îşi dau demisia, sunt mult mai mulţi care vin, e normal să fie aşa.

Marius Tucă: Cami Băcioiu sau Bacioiu, nu am auzit sincer.

Dan Barna: Un partid viu e normal să aibă acest flux de oameni care vin şi care pleacă.

Marius Tucă: De acord cu dumneavoastră, dar numai uite ce scrie, deci activa în cadrul sector 1 Bucureşti şi spune că s-a săturat de certurile interne, există certuri interne atât de mari? Daţi-mi voie să citesc toată scrisoarea pentru că e interesantă şi trebuie să răspundeţi la asta pentru că e o descriere interesantă a USR-ului. „Azi mi-am dat demisia din USR. M-am săturat de atâtea certuri interne şi de atâta grobianism şi idolatrie dementă de a căror existenţă am fost profund şocată. USR-ul trebuie să fie format din oameni educaţi care să salveze România. Nu sunt toţi educaţi, sau cu bun simţ, iar respectul pentru cel de lângă tine e doar o glumă bună câteodată. M-am aşteptat să găsesc un mediu profesionist, de oameni care lucrează împreună spre un scop mai înalt. Am găsit porcăială de cea mai joasă speţă. Sunt şi oameni buni, oameni foarte buni care lucrează zi de zi pentru o comunitate decentă. Oameni care se luptă prin consilii cu indecenţa, prostia şi hoţia. Dar ei fac asta în ciuda mediului intern din partid, nu cu ajutorul tuturor colegilor. Poate am fost eu naivă. Poate aşa e în politică. Eu clar nu-s făcută să mă porcăi, să arunc cu invective şi să mă caţăr pe cadavre ca să fiu şef. Aşa că povestea mea politică s-a încheiat azi”. Şi încheie foarte interesant ”O să susţin USR-ul în continuare pentru oamenii ăia decenţi şi muncitori pe care i-am cunoscut”, a fost mesajul transmis de Cami Băcioiu. Interesant.

USR-ul are aproape un sfert de Românie de voturi. Nu suntem un partid ideal de genii intelectuale crescute la pension, suntem un partid de Românie reală

Dan Barna: Pur întâmplător am citit acum două ore acest mesaj, mi-a căzut ochii pe el, de obicei nu le văd, am altă treabă, dar de asta am zâmbit că a fost o coincidenţă drăguţă că aţi luat acest mesaj, da, USR-ul are aproape un sfert de Românie de voturi pentru că nu suntem un partid ideal de genii intelectuale crescute la pension, suntem un partid de Românie reală aşa cum este şi cum am colegi care au absolvit MIT sau şcoala din Londra de politici publice sau (...) din Paris, am şi oameni din România aceea foarte reală, oameni care sunt supăraţi, care vorbesc cu adjective dure, oameni care se ceartă uneori jignesc, alteori îşi cer scuze, uneori le pare rău, alteori sunt agresivi în limbaj. USR-ul este exact cum este România noastră în momentul de faţă şi putem să ne dorim să fim altfel, toată lumea îşi doreşte ca România să fie altfel, dar deocamdată suntem cei care trăiesc în această ţară şi care încercăm din această luptă permanentă şi în USR câştigi dacă ai argumente puternice şi ficat. Şi e normal să fie aşa, astfel de certuri şi astfel de nemulţumiri arată tocmai o democraţie care există, pentru că în orice alt partid, am avut chiar acum la Brăila un comitet politic cu colegii mei şi am discutat despre cum o să continue Alianţa USR-PLUS, am discutat despre afilierea europeană, am discutat despre modificări la statut. Au fost momente de tensiune, momente de emoţie, era ca şi cum am fi obţinut noi ca partid un rezultat de 5%.

Marius Tucă: Astea erau discuţiile?

Dan Barna: Da, tensiunea era ca şi cum am fi pierdut alegerile grav, deşi am avut un rezultat spectaculos. Asta arată o democraţie reală, faptul că oamenii îşi spun punctul de vedere, chiar mi-a plăcut faptul că conducerea, eu, dacă vă arăt mesajele din spaţiul nostru comun de dezbatere pe care eu l-am creat se cheamă ”Poiana lui Iocan”, sigur aţi auzit şi îl creasem tocmai să avem un spaţiu pe internet în care oamenii să poată să discute unii cu alţii fără să mai iasă public, şi a funcţionat ani de zile, funcţionează şi acum într-o oarecare măsură deşi acum pare că sunt şi jurnalişti acolo care savurează spectacolul, spectacolul viu şi activ.

Marius Tucă: Asta e o chestiune incredibilă în ceea ce-mi spuneţi, la PSD să fie linişte şi pace, cu toate că au pierdut jumătate din procentele pe care le-au avut în 2016, iar la dumneavoastră în partid să fie o tensiune incredibilă ca şi când nu aţi fi câştigat, aţi fi luat 5%.

Dan Barna: N-aş spune tensiune, e tumult mult şi e normal să fie aşa, această democraţie reală pe care o experimentezi, pe mine ca preşedinte nu mă ajută întotdeauna, adică mi-am luat o săpuneală bună şi acum la Brăila. Din punctul de vedere că aveam colegi care aveau o altă viziune despre ce ar trebuie să facem, cum ar trebuie să facem, ceea ce este firesc. Câştigă de fiecare dată înţelepciunea noastră colectivă prin vot şi dacă ai argumentele consistente şi credibile, deocamdată şi eu sunt optimist că va rămâne şi în viitor la fel, punctul acela de vedere care rezultă e cel care ne-a dus mai departe. Acelaşi tumult a fost imaginaţi-vă când a plecat preşedintele fondator, când a plecat Nicuşor Dan pe chestiunea familiei tradiţionale. Un alt subiect este că am fost unii care am considerat că nu poţi să fii al treilea partid într-un stat şi să nu ai o părere pe modificarea Constituţiei. Din punctul meu de vedere era ridicol să spui ”la subiectul acesta privind modificarea Constituţiei, noi nu avem nicio părere”.

Marius Tucă: L-aţi cam dat afară, forţându-l ca partidul să aibă o părere, practic s-a recuzat singur.

Dan Barna: Nu, a fost opţiunea pe care domnia sa şi-a asumat-o, în mod expres.

Marius Tucă: Nu e adevărat.

Dan Barna: Chiar şi în acel Birou naţional în care s-a luat decizia.

Marius Tucă: Cum vi se părea ca şef de partid Nicuşor Dan?

Dan Barna: Este un om care a reuşit să aducă un partid de la zero la 9% în Parlamentul României, e o performanţă pentru oricine.

Marius Tucă: Am înţeles, dar cum vi se părea ca şef de partid? Sunteţi al doilea preşedinte al acestui partid, a fost Nicuşor Dan şi dumneavoastră, Dan Barna, al doilea ca şef al partidului.

Dan Barna: A fost un preşedinte de partid care a încercat şi a reuşit până la momentul plecării să ţină un partid unit deşi partidul astfel cum îl crease, nu ştiu dacă intenţionat sau a fost rezultantă având iniţial doar acest obiectiv de anticorupţie, single (...) sau mă rog partidul cu un singur obiectiv a generat o diversitate de opinii sau o diversitate de susţinători foarte mare din punct de vedere ideologic să spunem. Ceea ce evident şi la familia tradiţională a fost aceeaşi cauză pe fond totuşi, a generat o diversitate de opinii, adică de la aproape stânga extremă până la aproape dreapta extremă, excluzând extremele desigur, aveam toată diversitatea, ori e greu să ţii împreună mult ulei cu multă apă.

Marius Tucă: Adică ceea ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat până la urmă.

Dan Barna: N-am ce să spun, a fost o decizie asumată, s-a reîntors în partid după cum ştiţi acum ceva vreme la chestiunea aceea cu (...)

Marius Tucă: Şi cum v-a venit ideea să candidaţi pentru funcţia de preşedinte al USR?

Dan Barna: Nici măcar nu mi-a venit o idee. În momentul în care Nicuşor Dan a plecat s-a pus problema cine ar fi cel mai cu potenţial uman să nu se risipească partidul şi să nu se rupă, pentru că erau foarte multe pariuri că indiferent de cine va prelua îi va lua la ciomăgi pe ceilalţi şi partidul se va risipi, vor fi trei-patru partide. Şi atunci în momentul acela ca organizaţie aveam nevoie de un profil suficient de incluziv şi de echilibrat pentru a ţine toată fractura aia emoţională pe care a generat-o plecarea preşedintelui fondator totuşi. Şi atunci am părut pentru majoritatea colegilor mei opţiunea cea mai echilibrată.

Marius Tucă: Şi aţi consimţit cum ar veni.

Dan Barna: Cam aşa, nu a fost o dorinţă, nu aveam pe prompterul meu de viziune, ca să spun aşa, ideea de a deveni preşedinte. Iertaţi-mă, am devenit preşedintele celui de-al treilea partid la un an aproximativ de la intrarea în politică, adică am intrat în octombrie 2016, cam după un an. Preşedinte de partid parlamentar era destul de, nu mi-a fost uşor să iau decizia respectivă, dar am înţeles că nu aveam opţiuni din punctul meu de vedere desigur, opţiune mai bună la momentul ăla.

Marius Tucă: Aproape că v-au forţat să deveniţi şeful USR.

Dan Barna: Nu mă victimizez că nu sunt genul.

Marius Tucă: Glumeam. Şi cu Nicuşor Dan ce faceţi? E bine, a fost la mine în emisiune.

Dan Barna: S-a reînscris în partid, după care şi-a dat din nou demisia acum, este candidat independent.

Marius Tucă: A fost la mine la emisiune şi a zis că aşteaptă ca PNL-ul şi USR-ul să-l susţină la Primăria Capitalei.

Dan Barna: Este, din punct de vedere al USR vorbesc acum, cumva şi al Alianţei USR-PLUS pentru că suntem în structura aceasta în momentul de faţă, poate să fie şi Nicuşor cum poate să fie oricine altcineva candidat, eu sunt în poziţia confortabilă de data aceasta spre deosebire de alte alegeri, în fotoliul la Primăria Capitalei spunem clar şi explicit şi asumat susţinem candidatul care are cele mai bune şanse. Că e Nicuşor Dan, că e Vlad Voiculescu că e Roxana Orincă, oricine are cea mai bună şansă.

Marius Tucă: Deci încă nu aţi luat o decizie.

S-ar putea să ajungem la un candidat comun cu PNL la Primăria Capitalei, eventual un premier cu toţi candidaţii de pe dreapta

Dan Barna: Nu am luat nicio decizie şi o să o luăm acum lucrăm la metodologie.

Marius Tucă: E o cercetare sociologică sau cum?

Dan Barna: Sociologică, ne gândim la nişte primari să vedem cum o să facem pentru a identifica cine dintre cei care îşi doresc să devină primari ai Bucureştiului.

Marius Tucă: Cine îşi doreşte în momentul ăsta Nicuşor Dan, Vlad Voiculescu?

Dan Barna: Roxana Orincă şi-a anunţat şi ea liderul consilierilor de la municipiu.

Marius Tucă: În niciun caz nu vă gândiţi să aveţi un candidat comun cu PNL-ul.

Dan Barna: S-ar putea să ajungem acolo, eventual un premier cu toţi candidaţii de pe dreapta ar maximiza şansele pentru că dacă vom face acelaşi joc de gleznă care s-a întâmplat data trecută, când colegii de la PNL nu fabricau nişte sondaje şi s-a văzut după aceea ce diferenţă a fost între candidatul, domnul Predoiu cred că, avusese un procentaj de 12% sau 13% şi în sondaje era dat cu 30 şi ceva, Nicuşor Dan a luat 30 şi ceva, dacă PNL-ul atunci ar fi înţeles sau ar fi admis, probabil Nicuşor Dan ar fi fost de atunci primarul Capitalei.

Marius Tucă: Dar hai să ne înţelegem mi-aţi zis mai devreme acum vreo 7-8 minute că veţi avea candidaţi proprii la toate alegerile şi aici veţi avea cu PNL-ul aceeaşi candidaţi? La Primăria Capitalei şi vorbeaţi şi de primarii de sector.

Dan Barna: La Primăria Capitalei ca să poţi să o baţi pe Gabriela Firea într-un singur tur e clar că opoziţia trebuie să aibă un candidat unic.

Marius Tucă: Păi asta nu ţine un pic de oportunism sau de calcule electorale?

Dan Barna: Ţine de maturitate, e foarte simplu să avem un candidat şi să ştim că vom pierde precis, PNL-ul are un candidat, noi avem un candidat propriu şi ştim precis că nu merge.

Marius Tucă: Păi şi de ce nu faceţi asta şi la prezidenţiale?

Dan Barna: Pentru că la prezidenţiale, o dată rezultatul electoral care...

Marius Tucă: E valabil şi la primării.

Dan Barna: E valabil şi la primării mai ales că am câştigat Bucureştiul, absolut, deci am câştigat toate sectoarele Alianţa USR-PLUS cu o marjă foarte mare.

Marius Tucă: Corect, cu atât mai mult v-ar îndreptăţi să candidaţi pe cont propriu.

Dan Barna: Sunt convins că candidatul va fi din partea noastră, dar accept un exerciţiu de negociere la nivelul Capitalei tocmai pentru a putea să obţinem asta.

Marius Tucă: Şi la prezidenţiale ar fi la fel.

Dan Barna: Da, e bună (...), admit asta.

Marius Tucă: Vorbim foarte deschis acum şi fără nimic altceva.

Dan Barna: Categoric şi foarte relaxat, aşa este.

Marius Tucă: Până la urmă este alegerea dumneavoastră, pe mine mă interesează Nicuşor Dan, că eu cred, şi e singurul loc în care îmi dau cu părerea, nu prea fac asta, că într-un fel sau altul partidul ăsta îi este dator moral fie şi numai pentru faptul că a făcut acest partid şi acum să fie abandonat nu mi se pare moral din partea Uniunii Salvaţi România să fie abandonat.

Dan Barna: Îmi reţin o replică apropo de abandonat.

Marius Tucă: Adică aveţi şi argumente.

Dan Barna: Dacă Nicuşor Dan este în cea mai bună poziţie în simpatia electoratului pentru a fi primarul Capitalei va avea sprijinul USR.

Marius Tucă: Domnul Barna s-ar putea să nu fie.

Dan Barna: Deci, dincolo de umorile noastre personale, şi asta o spun pornind cu mine, sau mă pun în capul listei, dincolo de umorile personale individuale entuziasm, încredere, simpatie, antipatie lucrurile acestea imund umane, dincolo de asta miza ca Bucureştiul să scape de această non-administrare a Gabrielei Firea este mult mai importantă, eu aşa cred. Se poate să greşesc, se poate să nu am viziunea corectă dar din perspectiva asta, dacă îl susţii pe omul care are cele mai mari şanse şi valorifici aceste şanse şi o să avem o altfel de viziune de primărie la Bucureşti, întregului oraş îi va fi ceva mai bine pentru mine e suficient.

Marius Tucă: Dar în ceea ce priveşte conştiinţa şi moralitatea în politică bănuiesc că vreţi să îl aduceţi, la modul ăsta vorbeam despre Nicuşor Dan, a rămas aici un semn de întrebare, pentru că oamenii o să vă întrebe din nou dacă o să aveţi candidaţi comuni pentru primăriile de sector şi pentru Primăria Capitalei.

Dan Barna: Eu văd întreaga poveste a Bucureştiului ca un pachet integrat.

Marius Tucă: Ok, atunci poate să existe o alianţă cu PNL în ceea ce priveşte candidaturile la primăriile de sector şi la Primăria Capitalei.

Dan Barna: Fără îndoială, după rezultatele electorale de duminică eu consider că Alianţa USR-PLUS e îndreptăţită să aibă candidat la Primăria Capitalei.

Marius Tucă: Chestiunea asta într-adevăr a fost de succes. Convenţia Democratică, vă aduceţi aminte, chiar dacă e de tristă amintire, a câştigat atunci din câte îmi aduc eu aminte, toate primăriile de sector, cred că aşa a fost. Cine vă place mai mult, Moromete, sau, pentru că tot vorbirăm de Poiana lui Iocan, Cocoşilă, care ar fi din perspectiva dumneavoastră ca limbaj, ca ideologie, fiecare abordare?

Dan Barna: E interesantă alternativa, probabil Moromete pentru că din când în când şi face câte ceva.

Marius Tucă: Sunteţi uşor moromeţian.

Dan Barna: Nu ştiu, la componenta poate de hâtru maliţios posibil.

Marius Tucă: Aveţi un personaj favorit în literatura universală, că tot veni vorba că altfel nu-mi permiteam să vă întreb? Criminalul Raskolnicov v-ar plăcea din ”Crimă şi pedeapsă”?

Dan Barna: Pardaillan din ciclul ”Fausta şi Pardaillan”, din copilărie (...)

Marius Tucă: Sunteţi revoluţionar până la cap văd.

Dan Barna: Nu foarte, adică nu rezonez a la Che Guevara sau la eterna luptă pentru nimic.

Marius Tucă: Aşa păreaţi. Aţi avut un consilier şi am înţeles că nu mai e.

Dan Barna: Consilierul nostru Andrei Caramitru, bănuiesc că la el vă referiţi.

Marius Tucă: Da, aţi renunţat la dânsul?

Dan Barna: Nu am renunţat, este în continuare un membru USR la sectorul 1.

Marius Tucă: Nu, dar a fost consilierul dumneavoastră, aţi renunţat?

Dan Barna: Pentru programul de guvernare pe partea economică a făcut o treabă grozavă, am lansat acea bucată de program după care mergem mai departe.

Marius Tucă: Dar nu mai e consilierul dumneavoastră.

Dan Barna: Da, asta spuneam, şi-a îndeplinit mandatul.

Marius Tucă: De ce aţi renunţat la el?

Dan Barna: Păi asta spuneam că şi-a îndeplinit mandatul, era strict pe componenta economică care a fost furnizată, a fost livrată, s-a încheiat bucata aceea, foarte bine de altfel.

Marius Tucă: Da, dar ştiţi toate postările domniei sale pe Facebook nu aveau nicio legătură cu programul economic.

Dan Barna: În primul rând că este un over statement, sunt o exagerare toate. Au fost 4-5 poate, mă rog 10 postări.

Marius Tucă: Cele mai multe dintre ele şi postările care au stârnit interesul.

Dan Barna: Marea majoritate sunt fix pe componenta economică, dar fiind pe componenta economică nu au fost atât de populare.

Marius Tucă: Aia cu Holocaustul, nu avea nicio legătură.

Dan Barna: Aia cu Holocaustul a fost o folosire greşită a unui termen pe care sociologic noi, umanitatea, am decis să nu-l mai folosim pe bună dreptate. L-a folosit greşit, şi-a dat seama, şi-a cerut scuze, şi-a cerut scuze şi Ambasadei Israelului, lucrurile sunt foarte în regulă, s-a depăşit momentul.

Marius Tucă: Ultima controversă cu Neamţu.

Dan Barna: Ei acolo a răspuns, consider eu elegant faţă de ceea ce afirma domnul Neamţu, adică să fim realişti. Genul ăsta, de nu ştiu, îmbrânceli lingvistice sunt imposibil de evitat şi până la urmă fac şi savoarea unei societăţi care totuşi e vie şi activă.

Marius Tucă: Pe mine m-a bucurat foarte tare şi faptul că vă asumaţi ce se întâmplă în USR şi cu bune şi cu rele şi aţi spus că reprezintă societatea românească, asta înseamnă că este un partid foarte viu, că până la urmă acolo poate să fie Jihadul, folosind o expresie extremă, dar importante sunt deciziile care se iau în urma acestuia.