Redăm principalele declaraţii ale analistului Ion Cristoiu la emisiunea Marius Tucă Show:

“Condamnarea lui Liviu Dragnea care este o decizie politică, o iau ca un fapt. După părerea mea, doamna Viorica Dăncilă fusese instruită de ofiţerul de caz de acum 2-3 săptămâni că va prelua ea. Ea când a preluat e ca şi când o furnică a preluat un elefant. Deci ea s-a trezit peste noapte cu un PSD greu, imposibil de administrat, cu o guvernare şi mai greu de administrat şi în consecinţă doamna Viorica Dăncilă, până la sfârşitul săptămânii, va hotărî ca PSD să intre într-un guvern de uniune naţională”

„PSD va intra într-o lungă iarnă cum ar spune în Games of Thrones, va veni o iarnă lungă pentru PSD, necesară, vă atrag atenţia că ei sunt la guvernare din 2012, degeaba spun că nu a fost, tot ei erau”.

“Fac o dezvăluire, că acum e în închisoare. Deci domnul Dragnea mi-a spus următorul lucru. El, personal, că era pe vremea când era în Opoziţie şi mai stătea de vorbă şi cu muritori ca mine. În ziua când urma să se pronunţe în dosarul Referendumul, s-a dus la Klaus Iohannis. Klaus Iohannis are un gest, ca şi cu <dragii mei>, îţi pune mâna pe genunchi. I-a pus mâna pe genunchi şi i-a zis <Liviu, nicio problemă>. S-a aranjat, da?”

“Este clar că aici Liviu Dragnea şi PSD nu a avut pe nimeni în spate. Toate poveştile alea că au americanii, că au CIA, e falsă. În momentul în care porneşti un război cu multinaţionalele te bazezi pe cineva, pe alte multinaţionale. El nu s-a bazat pe nimic. Acum ne dăm seama că nu era pe nimic. Că dacă era pe ceva, azi noapte veneau nişte tipi de la CIA la toţi trei judecătorii şi le spunea Staţi cuminţi”

“Revoltând pe cei care se uită la dvs, le voi spune că noi nu avem servicii secrete, ale noastre. Ele toate sunt filiale ale unor servicii secrete străine. E o acuzaţie pe care o pot justifica oricând, ştiu despre ce e vorba (...) Securitatea noastră, la dispoziţia lui Ceauşescu a zis <bă nu daţi chiar tot la KGB, 10% acolo rămâne, că dacă ne certăm cu ei> Dincoace nu cred că mai este. Ei sunt bucuroşi că... aţi văzut că în toate declaraţile şefilor SRI e cum ajută ei NATO”.

“Au fost dezvăluiri ale presei despre procurorul general, dar nu au mers până la Klaus Iohannis. Când era vorba despre Klaus Iohannis vedeam aşa, un fel de frână pusă pe sub masă. Eh, era o convenţie, nu ştiţi cum e...băi faceţi ce vreţi, înjuraţi pe toţi, dar nu pe ăla. S-a făcut o astfel de convenţie pentru că şi ăia de acolo depind de nişte servicii”.

Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o nouă emisiune, Marius Tucă Show la Smart TV, de data asta suntem live, invitatul meu într-o zi istorică pentru România, domnul Ion Cristoiu, bine aţi venit.

Ion Cristoiu: E atât de importantă încât am plecat de la bibliotecă în partea a doua a zilei.

Marius Tucă: E un caz unic în ultimii 30 de ani. Se întâmplă o revoluţie în România, orice am spune, iar punctul culminant să spunem este condamnarea la trei ani şi şase luni cu închisoare pentru Liviu Dragnea.

Ion Cristoiu: Cred că atunci când aţi folosit cuvântul revoluţie, v-aţi referit la lovitură de stat din decembrie 1989, pentru că eu nu cred că e revoluţie, ca şi la lovitura de stat din 1989 sunt nişte dedesubturi aşa că evit să folosesc termenul revoluţie pentru întâmplările din România.

Marius Tucă: A, deci totul era pus la cale în ceea ce priveşte...

Ion Cristoiu: Da, nu am nici o îndoială.

Marius Tucă: Păi, explicaţi-le celor care se află acasă.

Ion Cristoiu: Păi, hai să vedem marele plan: în primul rând punerea acestei sentinţe, deci plec de la o premisă care sigur o să enerveze pe dumneavoastră pentru că sunteţi un adept al justiţiei independente, eu nu cred în justiţia din România, nici când am câştigat procese, nici când le-am pierdut. Magistraţii sunt ca şi cei din presă, unii independenţi, marea majoritate dependenţi. Deci magistraţii aceştia ai ÎCCJ, sunt nişte tipi cu peruci ca în filmele cu britanici au pus azi, de ce azi? Pentru ca duminică maşinăria PSD-istă să fie clătinată, că a fost clătinată spune o cifră care nu a fost amintită şi anume au ieşit, faţă de decembrie 2016, cu 1.200.000 mai puţin la vot, deci atenţie PSD nu a pierdut prin...

Marius Tucă: Votanţi ai PSD-ului.

Ion Cristoiu: Da, deci foarte important, s-a tot trăncănit peste tot că PSD a pierdut deoarece au ieşit mulţi la vot şi cei care au ieşit i-a sub clasat, nu. PSD nu are acelaşi număr de votanţi din decembrie, să spui că au venit aceeaşi tipi şi nu au avut ce face. Asta înseamnă că 1.200.000 de votanţi care erau la îndemâna structurilor nu au ieşit.

Marius Tucă: Bazinul...

Ion Cristoiu: Bazinul, deci care era la maşinăria... în plus altă ciudăţenie de regulă când vin alegătorii, 10% au fost în plus faţă de 2016, teoretic măcar 3%, sunteţi de acord, vin şi de partea aialaltă, că nu cred că vin numai ăia, nu au venit. Deci una din cauzele acestei restabilizări, pe lângă trădarea baronilor, pe lângă sigur discutăm enormele greşeli făcute de PSD...

Condamnarea lui Liviu Dragnea este o decizie politică

Marius Tucă: O să discutăm despre asta, dar vorbeam de maşinăria care s-a pus în mişcare şi de care ziceaţi, planul...

Ion Cristoiu: Păi nu, punerea astăzi a făcut ca maşinăria PSD-istă să se clatine, baronii au spus „bă dacă îl condamnă?” şi mai mult ca sigur că îl condamnă. Activistul, primarul a zis „bă mai degrabă ce să mă mai ostenesc că oricum bătălia e pierdută”, deci nu întâmplător a fost pusă azi şi putea fi amânată, hai să fim serioşi da? De ce a fost pusă azi, pentru ca votul să fie o prăbuşire a PSD, prima lovitură şi a doua lovitură şi să îmi iertaţi comparaţia, nu e firească, în momentul în care majestatea sa Carol al – II-lea a zis „domne, ce dracu facem cu legionarii ăştia?” un domn numit Nicolae Iorga, cu barbă, care era... despre caracterul lui Iorga nu discutăm, era caracterul care era i-a zis: „Majestate, vrei să omori haita? Omori lupul”. Şi l-a omorât pe cutare, sigur comparaţia strică, Liviu Dragnea nu este Corneliu Zelea Codreanu cel puţin în imaginea mea, dar a doua lovitură a venit astăzi, condamnarea lui Liviu Dragnea care este o decizie politică, nici nu discut, da o decizie pe care o iau ca un fapt, este cum spun eu mereu bătălia de la Waterloo, deci a pierdut ăla, a pierdut până la urmă. Deci acest fapt este a doua lovitură dată PSD încât să se clatine, după părerea mea doamna Viorica Dăncilă fusese instruită de K-officer, ofiţerul de caz, mai multe nu pot să spun de acum două trei săptămâni că va prelua ea. Ea când a preluat e ca şi cum o furnică ar fi preluat un elefant, furnică e un termen duios pentru mine, am o părere foarte proastă despre ea. Deci ea s-a trezit de o dată peste noapte cu un PSD greu, imposibil de administrat, cu o guvernare şi mai greu de administrat şi în consecinţă doamna Viorica Dăncilă până la sfârşitul săptămânii va hotărî ca PSD să intre într-un guvern de uniune naţională, guvernul, varianta guvernul meu nu are cum să se facă pentru că domnul Klaus Iohannis nu are nici un interes să aibă un guvern de care să răspundă, da?

Marius Tucă: Cu toate că aseară în prima declaraţie când am fost ...

Ion Cristoiu: Nu ştia că va fi condamnat.

Marius Tucă: Exact, la ora 9 a avut o reacţie destul de, să spunem ofensivă, în sensul că a zis că guvernul trebuie să plece şi aşa mai departe.

Ion Cristoiu: Păi, pleacă guvernul.

Marius Tucă: Nu, nu şi spunea că trebuie să facă, atunci, să facă acest guvern, să îl facă PNL, USR şi PLUS.

Ion Cristoiu: Da, din care va fi inclus şi PSD-ul, eu nu am spus că va fi guvernul PSD...

Marius Tucă: Nu, nu am spus asta, aseară era mult mai direct că trebuie să plece PSD-ul.

Ion Cristoiu: Deci PSD va pleca, dacă va veni un guvern de uniune naţională şi el PSD va avea pe această clătinare cumplită. Hai să fim serioşi.

Marius Tucă: Nu vrea să erodeze PNL un an jumate să...

Ion Cristoiu: Această clătinare care o constituie lovitura de stat, cu Dragnea, la care nimeni nu se aştepta, planul este acesta: PSD-ului i se pune, Vioricăi Dăncilă că PSD ... ea conduce acum, are două posibilităţi, ori vă dăm noi afară de la guvernare şi muriţi de foame, ba chiar vă şi arestăm că e atât de uşor, atâtea procese pot fi inventate pe planeta asta, pe lumea asta, ori dacă nu acceptaţi participarea la un guvern de uniune naţională condus de Rareş Bogdan, nici nu îl văd pe Ludovic Orban, că el era aseară purtătorul de cuvânt al lui Rareş Bogdan, deci eu asta cred că va fi şi atunci Klaus Iohannis nu are nici o responsabilitate, sunteţi de acord, sunteţi moderator.

Marius Tucă: Absolut.

Ion Cristoiu: Adică zice, domne e guvernul de uniune naţională, nu are opoziţie, şi dacă USR îşi respectă, mă rog eu nu cred că îşi respectă că nici ei nu sunt de capul lor, promisiunea de aseară că nu vor participa la un asemenea guvern...

Marius Tucă: Ar trebui să spunem că aseară într-o emisiune în care aţi fost invitat la TVR, Cioloş a declarat că nu vor intra la guvernare, în nici un caz, poate să sprijine un guvern dacă există elemente de program care să fie de acord cu el, dar nu vor intra la guvernare.

Ion Cristoiu: Foarte important de precizat pentru telespectatori următorul lucru: ca să evit vorba aruncată în vânt, că eu eram prin studio şi el era pe unde nu ştiu, i-am precizat ştiţi că eu fac ca ăia, stimate domnule preşedinte, ştirea este în felul următor, deci dacă se va face un guvern al opoziţiei dumneavoastră nu numai că nu participaţi, dar şi c u sprijinul condiţionat şi el a repetat cu subiect şi predicat ştirea asta.

Marius Tucă: Că nu va participa şi nu va intra la guvernare.

Ion Cristoiu: Deci în aceste condiţii, admiţând că ei nu participă, nu ies la ... vom avea un guvern unde vor face parte şi ei pentru că hai să inventăm noi argumentele, ia spune-mi nişte cuvinte frumoase, de ce este nevoie de un guvern naţional, dacă aţi fi dumneavoastră în locul lui Klaus Iohannis?

Marius Tucă: Nu mă pricep, nu sunt de aici, abia am sosit în localitate.

Ion Cristoiu: E nevoie de guvernare naţională că vremurile sunt tulburi, că... sigur, vă spun eu dar nu sunt laudă, e nevoie ca să mai împartă şi ei friptura aia, să le-o da şi ălora că după doi ani ...

Marius Tucă: Doi ani şi jumătate aproape, da.

Ion Cristoiu: Cred că PSD nu va fi de acord.

Marius Tucă: PSD adică Viorica Dăncilă.

Lovitura adevărată nu constituie rezultatul alegerilor de ieri, ci lovitura de astăzi. Condamnarea lui Liviu Dragnea

Ion Cristoiu: Adică doar nu o să îi ia toată friptura, are de ales între jumătate din friptură sau un sfert.

Marius Tucă: Domnule Cristoiu vă întreb, credeţi că este cineva capabil să preia cu adevărat conducerea PSD?

Ion Cristoiu: Nu, lovitura adevărată nu constituie rezultatul alegerilor de ieri, ci lovitura de astăzi, deoarece Liviu Dragnea... din mai multe motive, 1. Partidul PSD din nenorocire s-a format ca partid condus cu mână de fier, ca partidul comunist al lui Ceauşescu, da? Foarte important. Sigur, normal era ca acest partid, baronii nu puciştii, să constituie o masă democrată, adică la şedinţele acelea ale CEX răspunzând nevoii mele de democraţie să fie 70 la 29, dar aţi văzut la ei a fost în unanimitate, deci este clar că este un partid care a depins de lider. În cazul de faţă am avut de a face cu un lider care a ţinut6 totul în mână, ba chiar foarte multe lucruri pe care numai el le ştie, adică nu cred că a scris vreo zece pagini către viorica Dăncilă.

Marius Tucă: Şi modul în care a fost decapitat, foarte greu să găseşti pe cineva să îl înlocuiască, să vină un...

Ion Cristoiu: Nu aţi fost atent la nuanţa mea, deci el pleacă şi cu anumite secrete pe care nu le transmite normal ar spune „Viorica Dăncilă fi atentă că ăla care e la TVR acolo e omul nostru”, el nu, a plecat şi atunci acest partid rămâne 1 fără liant, rămâne la mâna baronilor care fiecare dintre ei se visează şef şi mai ales de mâna Vioricăi Dăncilă care e de ajuns să îi zici hau şi o ia la fugă.

Marius Tucă: Asta e clar dar, totuşi se vorbeşte de un congres în iunie, credeţi că va fi ales atunci un şef?

Ion Cristoiu: Nu, nu va fi nici un congres, nu va fi interimar condus de Viorica Dăncilă până când la prezidenţiale când Klaus Iohannis le va câştiga din primul tur, pentru că dacă în cazul lui Dragnea ca şi în cazul lui Ceauşescu, sigur o comparaţie, era un monstru de care te temeai, pe care îl urai, doamna Viorica Dăncilă a reuşit performanţa să fie hazlie, deci vom avea un PSD ridicol, adică vom avea într-adevăr un mastodont de care va râde toată lumea, pentru că cine crede, dacă ea se iluzionează, asta e o iluzie PSD-istă, în perioada următoare terfeliţii, strada, Digi, toată presa securităţii va spune „vai Viorica Dăncilă” nu, o iau pe ea la tocat că au nevoie să încarneze, până acum au lucrat, că au lucrat că nu eşa Dragnea chiar monstru, un teleormănean, mă rog.

Marius Tucă: Deci monstrul a dispărut, trebuie înlocuit cu altcineva.

Ion Cristoiu: Nu, trebuie înlocuit cu proasta cu P mare în sensul bun, adică ca imagine, adică monstrul nu mai e şi o să vedeţi ...

Marius Tucă: Monstrul cu M mare nu mai e şi vine proasta cu P mare.

Ion Cristoiu: Garantez, o să vedeţi ce începe, s-a dus acolo şi era umedă...

Marius Tucă: Oricum şi până acum a avut parte de asta şi a mai şi alimentat.

Ion Cristoiu: Dar acum nu mai poate pentru că partea aialaltă nu poate trăi pe chestii pozitive, ea trăieşte pe făurire de imagine. La Dragnea au lucrat un an şi ceva, au lucrat mult la imagine, păi să faci pe Dragnea monstru, dar acum au lucrat aţi văzut, Dragnea e de vină în toate cutare şi acum... dar la Dăncilă au mare noroc că deja s-a lucrat la imaginea de ce e, ca să nu mai folosesc, eu am zis proastă în ghilimele ca imagine. Şi se va lucra pe imaginea asta şi toată lumea când va auzi PSD va râde. Dacă nu intră guvernul uniunii naţionale, dacă intră atunci va fi chiar o pată largă.

Marius Tucă: Excludeţi total varianta unei moţiuni de cenzură şi intrarea PNL la guvernare?

Ion Cristoiu: Păi dar nu are cum să fie din punct de vedere al aritmeticii, cum?

Marius Tucă: Simplu, la români trădarea... păi în primul rând UDMR deja a anunţat, sigur că a fost şi o chestiune electorală, cu încă câţiva parlamentari şi ... deci excludeţi varianta?

Ion Cristoiu: Exclud varianta, păi staţi să vă spun de ce. Pentru că, sigur, că poţi să faci unu, dar acel guvern e al tău şi tot ce fac ei îţi vine în piept ţie Klaus Iohannis şi doi, oricât ar pleca din PSD rămâne în Parlament, o majoritate compactă, foarte primejdioasă pentru că una e să ai o majoritate alcătuită din mai mulţi şi una e compactă şi atunci intră, cuvinte mari dacă vreţi vi le dau de pe acum, orice guvern al uniunii naţionale e frumos nu-i aşa? E nevoie de asta.

Marius Tucă: Pentru salvarea României, guvernarea dezastruoasă...

Ion Cristoiu: Dar nu cu premier Viorica Dăncilă.

Marius Tucă: Deci premier va fi Rareş Bogdan, păi nu se mai duce în…?

Ion Cristoiu: Dumneavoastră, spuneţi-mi, sunteţi de acord că este cel mai bun plan?

Marius Tucă: Cel mai bun plan pentru cine? Cel mai bun plan pentru Iohannis, care în felul ăsta şi va câştiga, apropo de prezidenţiale pentru că ajungem şi acolo, spuneaţi că va câştiga din primul tur. Păi Cioloş nu mai are nici un cuvânt de spus? Pentru că ei au declarat că au candidatul lor la prezidenţiale, nici vorbă să îl susţină pe Klaus Iohannis, cum ieşim de la această situaţie?

Ion Cristoiu: Foarte simplu, dar cine e Cioloş? Dacă au reuşit să facă un monstru din Dragnea şi de ce este foarte important, pentru că cu tot ce a fost încărcat Dragnea, că a fost o lucrătură de imagine senzaţională, nu prea a mers la electoratul PSD, adică bine mă şi bun şi e monstru şi în cazul lui Cioloş avem de a face cu el este virgin din punct de vedere al electoratului, el are un electorat fluid, acest electorat care i-a dat acum votul, nu i l-a dat lui, a fost un vot anti- PSD şi atunci pentru că încă între PNL şi USR era la modă mai degrabă să votezi USR, oamenii s-au dus să voteze USR, bun atenţie acest electorat este foarte exigent, e de ajuns să pui pe rochiţa numită domnul Cioloş o pătică (pată) şi începe povestea aia că el a fost la intersecţie devine peste noapte tema numărul unu da? păi cum adică şi vor mai veni nişte dezvăluiri, mai scoate şi CNSAS-ul că de aia se ocupă CNSAS.

Marius Tucă: Da, dar a spus în campanie şi nu a spus-o o dată, a spus-o de multe ori faptul că acest referendum a fost organizat de către Iohannis ca să închidă gura celor din USR şi mă rog, al fanilor USR, al celor #rezist. Cum se împacă asta...

Ion Cristoiu: Cu faptul că ei nu se tem ...

Marius Tucă: Pentru că ei o să îl atace pe Cioloş.

Ion Cristoiu: Păi, deocamdată ei nu au ajuns la ananghie, în sensul că Cioloş chiar să vrea, deci nu. Satisfacerea electoratului lui Cioloş nu depindea de Cioloş, depindea, dacă el nu făcea acest referendum electoratul, voia el, dar am spus că acest electorat este volatil, că acest electorat este uşor de manipulat pentru o pată. Ce rost avea să îi pun pata lui Cioloş că mai e încă bun, deocamdată, da? aveau nevoie...

Marius Tucă: Şi un electorat anti, asta spuneţi, că a fost un electorat anti-PSD?

Ion Cristoiu: Da cel mai primejdios electorat pentru partidele care au beneficiat, pentru că a fost un electorat care a fost un vot al urii, un referendum al urii, o să discutăm din ce motive. Dacă aţi observat acest electorat nu s-a dus la partide, ce înseamnă la partide? Adică eu mă duc şi am ALDE şi votez şi dacă plouă şi dacă ninge. Nici la PMP nici la Pro România, ci acest electorat s-a împărţit între cele două formaţiuni anti- ...

Marius Tucă: Adică USR cu PLUS şi PNL.

Timp de doi an PSD a reuşit rara performanţă, nu să se erodeze, ci să se prăbuşească

Ion Cristoiu: Da. De ce este foarte important domnu Marius Tucă, noi am mai discutat, că după asemenea evenimente e bine ca oamenii lucizi să analizeze, nu eu, dumneavoastră, adică să interpretăm. Îi lăsăm pe ăia care zbiară, care plâng, care sunt în perioada...

Marius Tucă: Care sunt în faza orgasm pe lung.

Ion Cristoiu: Dacă analizăm tot ce s-a întâmplat, vom descoperi acest lucru: timp de doi an PSD a reuşit rara performanţă, nu să se erodeze, ci să se prăbuşească, deci am spus a pierdut un milion şi ceva. Şi dacă vrem să vedem pe viitor trebuie să facem o analiză a ce s-a întâmplat, ieri s-a întâmplat următorul lucru: anume a fost un vot anti-PSD, de ce a fost votul anti-PSD, am să vă dau un exemplu. PNL nu avea nici o şansă să fie pe primul loc dacă nu venea Rareş Bogdan, ce a adus Rareş Bogdan, care a fost pregătit de vreo lună. A adus isteria anti -PSD, deci PNL că ştiu mai multe lucruri, v-am mai spus, PNL în perioada până la Rareş Bogdan se confrunta cu următorul lucru, nu erau crezuţi că sunt aşa de revoltaţi pe PSD, era USR care întruchipa, aţi văzut USR era din ăla, dădea cu baioneta. Şi atunci pentru că Ludovic Orban este hazliu, nu cred că îl luaţi în serios şi atunci au avut nevoie, atunci a venit Rareş Bogdan spre stupoarea mea şi am dovedit că nu mă pricep, păi da Rareş Bogdan trebuia să vină cu un program cât de cât pozitiv, nu el a venit cu o şi mai mare isterie, mai ţineţi minte de la emisiune.

Marius Tucă: Partidele care au câştigat nu au avut un program pentru europarlamentare au avut un program ani-PSD.

Ion Cristoiu: Nu au avut nici un fel de program, eu am spus de ce a fost al urii, pentru că PNL dacă nu avea isteriile lui Rareş Bogdan, nu câştiga.

Marius Tucă: Da, programul lor a fost Muie PSD.

Ion Cristoiu: Păi da, faptul că s-a ajuns până aici arată ura şi atunci ăsta este un semnal pentru PSD că trebuie să plece. Normal era ca aseară Liviu Dragnea, dacă era un mare bărbat, anunţa plecarea PSD de la guvernare, îi omora.

Marius Tucă: Absolut, eu cred că şi acum poate să facă asta.

Ion Cristoiu: Acum din închisoare nu mai poate.

Marius Tucă: Nu el, ei poate să facă asta.

Ion Cristoiu: Dacă aseară, cea mai importantă...

Marius Tucă: Domnu’ Cristoiu, putea să intervină de aseară, dar ce a vrut să spună, am înţeles votul, mai ales că alegerile, adică rezultatele BEC-ului arată o situaţie şi mai dezastruoasă, probabil că vor fi pe locul 3 da şi inclusiv după USR în momentul ăsta, o să vedem unde sunt voturile. Şi puteau să spună: „am înţeles votul populaţiei, noi am luat cu un milion de voturi mai puţin, au fost votate PNL şi USR care poate să facă majoritatea, mulţumesc la revedere”, demisia, am înţeles mesajul populaţiei, e clar că nu ştiu ce. Păi uitaţi ce face Dăncilă şi cei de la PSD, ştiţi cum sunt ei? Sunt exact cum erau Ceauşeasca şi cu Ceauşescu în balcon când mai dădeau 120 de lei la (...) vă aduceţi aminte?

Ion Cristoiu: Da, aia era clar...

Marius Tucă: Dar nu au înţeles şi în continuare merg pe asta, că am dat, că am dat, că a mărit salarii, nu a contat. O dată nu a contat pentru votanţii lor, au venit cu un milion mai puţin, nu au avut nici o treabă cu măriri, nu a contat faptul că e creşterea economică cea mai mare şi aşa mai departe şi nu a contat cu atât mai mult la cei care au avut sloganul despre care vorbeam mai devreme, da? şi-au luat un vot mare în bot. Păi ce face Dăncilă, în loc să spună luaţi, vă lăsăm cheile, maşinile totul la scară. Păi uite ce credeţi că fac? Păi fac aşa: Dăncilă a zis că nu comentează decizia de condamnare a lui Dragnea şi a decis mâine să convoace BPN şi CEX-ul PSD, se face o analiză a rezultatului alegerilor, a zis că nu îşi dă demisia indiferent de ce cer unii şi alţii şi acum e la declaraţii la PSD continuăm programul de guvernare, trebuie să recâştigăm electoratul. Păi cum să recâştigi electoratul cu programul de guvernare că tocmai ai arătat că l-ai pierdut?

Ion Cristoiu: Nu numai atâta domnule Tucă, în momentul în care guvernul...

Marius Tucă: Şi Liviu Dragnea a ajuns la Rahova, să staţi liniştit.

Ion Cristoiu: O chestie sălbatică, o urmăresc cum ajunge el.

Marius Tucă: E România de astăzi...

Ion Cristoiu: Acum dacă vreţi să vă spun, nu mă miră pentru că în timpul terorii franceze ăia îşi închiriau, deci pe unde trecea careta cu vedetele, cu regele cu regina, de la ora cinci dimineaţa...

Marius Tucă: Locul cel mai bun.

Ion Cristoiu: Să vadă şi să aplaude şi jubilau şi după o săptămână au început să bocească „aoleu l-am pierdut pe Danton”. Deci, în momentul acesta Viorica Dăncilă merge exact potrivit planului, de ce este foarte important să le iei...

Marius Tucă: Planul cui?

Ion Cristoiu: Am discutat la un moment dat despre ... nu că ajung la... dacă aseară se anunţa demisia, toţi rămâneau cu planurile pe masă, dumneavoastră ştiţi că în noiembrie 1989 şi Occidentul şi Moscova avea o nelinişte ca nu cumva Ceauşescu să îşi dea demisia?

Marius Tucă: S-a discutat atunci.

Ion Cristoiu: Strica tot planul, pentru că planul lor era nu demisionează, deci planul lor a fost aşa: Dragnea vine duminică seara şi el o să zică nu demisionează, pentru că l-au studiat şi pe el bine. Şi atunci au continuat cu acest cric de astăzi şi ...

Marius Tucă: Şi probabil că o să continue şi mâine, să poată ajunge la guvernul de uniune naţională despre care aţi vorbit dumneavoastră.

Ion Cristoiu: Cerut şi de stradă

Marius Tucă: Cerut şi de stradă, păi automat o cere şi strada, cine e arhitectul?

Ion Cristoiu: Nu e din interior...

Liviu Dragnea şi PSD nu a avut pe nimeni în spate, toate poveştile alea că au americanii, că au CIA e fals

Marius Tucă: Dar e pus în aplicare cu forţele din interior. Cine vrea ca o ţară, până la urmă a arătat că s-a votat democratic, au ieşit 50% din oameni la vot, cine? E o chestie care vine din Europa sau din America v-aş întreba?

Ion Cristoiu: Nu, vine din Europa pentru că, hai să vă spun judecata istorică, ca istoric, cazul lui Dragnea: multă vreme până la decizia de astăzi că între noi e vorba şi nu ne aud telespectatorii, dacă tu eşti cel mai tare om din România, desfiinţezi Înalta Curte, cel mai tare om din România, deci ăla e cel mai forţos, strada, Dragnea cutare, omul cel mai forţos se duce acum urmărit de o haită de jurnalişti la puşcărie, asta înseamnă că nu e deloc tare, dacă e politică eu fac în aşa fel încât, repet, nu ştiu desfiinţez înalta curte, bun. Deci din punctul acesta de vedere este clar că aici nu a existat, că Liviu Dragnea şi PSD nu a avut pe nimeni în spate, toate poveştile alea că au americanii, că au CIA e fals, deci în momentul în care porneşti un război cu multinaţionalele te bazezi pe ceva, pe alte multinaţionale, sau te bazezi...

Marius Tucă: Nu s-a bazat pe nimic practic.

Ion Cristoiu: El nu s-a bazat pe nimic, acum ne dăm seama că nu era pe nimic, că dacă era pe ceva azi -noapte veneau nişte tipi de la CIA la Judecători, la toţi trei şi le spunea băi staţi cuminţi. Nu, probabil că a venit de la BND, nu de la... după părerea mea ca să vă fac o dezvăluire, vinerea înaintea celui de al doilea tur m-a sunat preşedintele Traian Băsescu şi mi-a zis că gata, rezultatul e că vine Iohannis şi i-am zis „americanii unde sunt?”, „păi americanii au pierdut”, deci eu cred că în cazul de faţă a fost o legendă cu sprijinirea lui de către (...) nu l-a sprijinit nimeni, el era acolo tobă că altfel nu ajungea la închisoare, hai să fim serioşi.

Marius Tucă: Mai mult decât atât, aţi spus nu o dată, ci de nenumărate rânduri că ei cumva şi în frunte cu Dragnea, nu au făcut nimic pentru electoratul PSD în ideea, de toate cerinţele astea legate de justiţie, legate de ordonanţe de urgenţă, doar s-a vorbit despre ele, că nu s-au dat şi în permanenţă nu au făcut altceva decât să încerce să fie pe placul adversarilor.

Ion Cristoiu: Cel mai bun exemplu îl avem cu studenţii, în primul rând că ideea, măsura ca studenţii am toată stima şi studentele, oameni în toată firea, chiar unii din ei fac copii da? să meargă pe gratis cu trenul, mie mi s-a părut o prostie, o prostie chiar din punct de vedere capitalistă, bă vrei să mergi cu trenul... a dacă erau anumite trasee, adică dacă te duceai la cules de cireşe ...

Marius Tucă: Dacă toate aceste cadouri...

Ion Cristoiu: Ba, mai mult voia acuma să dea şi pe avion. De ce? Întotdeauna FSN-ul de pe vremea lui Ionescu au avut un complex faţă de ăialalţi, din punct de vedere al intelectualilor, există foarte mult în bătălia cu intelectualii de dreapta există istorie scrisă, nici unul din ei când au ajuns ăştia la putere nu... aşa se face, oamenii care i-au sprijinit nu au beneficiat, la ICR o modistă, la TVR nu vreau să mai spun cine e şi atunci la un moment dat ei de fapt nu au făcut nimic pentru electoratul lor, da? pentru că a fost o acuzaţie aberantă că ei au PSD-izat, a PSD-iza înseamnă în felul următor, un partid când vine la putere îşi aduce în, vezi Traian Băsescu, în toate structurile oamenii săi de partid, aduc la TVR un jurnalist care mănâncă...

Marius Tucă: La SRI pe cineva, păi ei nu au avut nimic din toate astea.

Ion Cristoiu: Păi nu, ei au adus clientelă, adică domnul Dragnea şi-a adus nepoatele, nu...

Marius Tucă: Nu au avut vârful de lance în nici o instituţie, au adus clientela, nepoate, rude, cumetrii.

Ion Cristoiu: Dar atenţie, aceste cumetre, aceste nepoţele nu sunt feroce. Mai ţineţi minte când a venit Traian Băsescu, ce a făcut la TVR? Ce a făcut la ICR, mai ţineţi minte în 2005 când ne hăituiau, da?

Marius Tucă: Şi-a pus oamenii...

Ion Cristoiu: Da, dar nu era nevoie să pui pe cineva să îi spui, pui pe unu care şti că...

Marius Tucă: Da, domnule Cristoiu, lucrurile aici stau un pic altfel, acolo îl aveau preşedintele, era preşedintele care pune, făcea, desfăcea, ei nu au avut preşedinte, au avut ...

Ion Cristoiu: Şi la TVR şi la ICR nu au preşedinte... hai să fim seroşi.

Marius Tucă: Cei din opoziţie au fost tocaţi de Iohannis cum nu s-a întâmplat în nici o guvernare, niciodată.

Ion Cristoiu: Da, dar nu au pus la guvernare o modistă, au pus o modistă... dacă vreţi să mă enervez, pentru că el a fost profesoara de croitorie a nevestei lui Tăriceanu, ce dracu.

Marius Tucă: îşi merită soarta atunci, avem şi un număr de telefon la care puteţi suna pentru că emisiunea e Live de data asta, puteţi trimite mesaje, nu sunat, puteţi trimite mesaje, scuze, 0758 487 777, aşadar şi sms-uri puteţi trimite la 0758 487 777, sms şi mesaje de asemenea pe WhatsApp.

Ion Cristoiu: Mă caută cineva de la o televiziune că nu m-au anunţat înainte să intru, dumneavoastră aşa faceţi?

Marius Tucă: Cine vă caută?

Ion Cristoiu: Nu ştiu, aşa m-am enervat. Mi se pare politicos...

Marius Tucă: Eu chiar sunt un profesionist chiar dacă nu par.

Ion Cristoiu: Un profesionist spune aşa : „Domnu Cristoiu, de dimineaţă, la prânz s-ar putea să fie contactat, vreţi să intraţi?” Eu sunt un fel de prostituată, vine unu şi zice, eu sunt la televizor, la TVR, hai să mă enervez.

Marius Tucă: Uitaţi-vă şi la conferinţa de presă de aseară la Dragnea, fiecare întreba ce voia, strigau, nu exista o ordine. L-au întrebat dacă şi-au făcut bagajele?

Ion Cristoiu: La Biblioteca Academiei, da? Ghinionul meu că nu închid telefonul, sună telefonul, eu credeam că vine unu cu pachetul că de aia l-am deschis şi aud o fătucă, „domnule Cristoiu nu vreţi să intraţi?”, la ce? „la televiziunea X” şi pe ce temă? „vedeţi acum”... băi oameni buni sunt în bibliotecă nu pot zbiera, aşa şi dincoace, m-am enervat suficient.

Noi nu avem servicii secrete, ale noastre, ele toate sunt filiale ale unor servicii secrete străine

Marius Tucă: Sunt 30 de ani de când ne cunoaştem, păi hai să închidem cercul, deci cineva din UE este arhitectul al întâmplărilor cu ajutorul serviciilor secrete.

Ion Cristoiu: Revoltăm pe cei care se uită la dumeavoastră şi vă spunem că noi nu avem servicii secrete, ale noastre, ele toate sunt filiale ale unor servicii secrete străine...

Marius Tucă: Asta este o acuzaţie foarte gravă.

Ion Cristoiu: E o acuzaţie pe care o pot justifica oricând, ştiu despre ce este vorba.

Marius Tucă: Deci practic mai marii Europei încearcă să controleze ţara aşa cum e.

Ion Cristoiu: Controlează ţara. În relaţiile de parteneriat din istoria României, românii au avut parteneriate de la turci, au avut şi cu romanii că tot ne-au cucerit, de fapt nu romanii ci ne-au cucerit sirienii că ştiţi că nu au fost legiuni romane, erau siriene. Am avut parteneriat hai să vă dau un exemplu cu Germania a lui Hitler în timpul mareşalului, serviciul secret românesc a colaborat foarte mult cu serviciul secret nemţesc, dar şi-a păstrat acolo 10 cm, orice servicii suntem... cu KGB-ul la fel, dar foarte important ce spun, dar securitatea noastră la dispoziţia lui Ceauşescu a spus, bă nu daţi chiar tot, 10% acolo rămâne, că dacă ne certăm cu ei? Dincoace nu cred că mai este, adică nu cred că mai există...

Marius Tucă: Ne mai păstrăm vreun pic de independenţă în ceea ce priveşte serviciile secrete? Acel 10% nu le dau că nu ştiu, nu ai de unde să ştii... şi ei sunt bucuroşi că aţi văzut că toate declaraţiile şefilor SRI sunt cum ajută ei NATO, aţi auzit pe vreunul zicând cum ajută ei România? Cum contribuie ei, rezultă că suntem un fel de prestatori de serviciu, mi-am revenit ziceţi. Răspunsul acum e foarte clar din punctul acesta de vedere că totul e... păi e foarte trist pentru România, atunci noi ce mai căutăm aici şi discutăm şi analizăm pentru că trebuie să facem asta până la capăt, dar condiţiile în care totul se face de acolo e foarte trist pentru România.

Ion Cristoiu: Da, deci eu nu cred că este o chestiune internă din punctul ăsta de vedere, dacă vedeţi dumneavoastră noi nu am văzut rezultatul de ieri din perspectivă europeană şi eşecul lui Dragnea de ieri este eşecul pâş-pâşismului, deci să îl luăm pe Viktor Orban, cel mai mare succes, Viktor Orban nu a spus niciodată că Ungaria vrea să iasă din UE, nici Marie Le Pen, au făcut o...

Marius Tucă: Dar nici Dragnea nu a zis?

Ion Cristoiu: Nu a zis nici invers dar nici nu a zis că vrea să rămână, deci atacurile ălorlalţi trebuie să iasă să spună: băi oameni buni, băi români, noi vrem să rămânem cutare, vreo juma de oră şi apoi, dar cum spunea Orban, dar noi am vrea ca românii care lucrează în străinătate să ia de la statul respectiv un euro, ceva pentru ei da? nu, el a zis cu legume fructe şi o tocau, aţi văzut ce zicea Barna, o ne întoarcem în Europa. Deci, el nu a ţinut cont de asta, 2 nu aţinut cont, că ajungem pentru că sunt ca de obicei împrăştiat, de un lucru care s-a văzut, mai ţineţi minte că a fost o emisiune care a zis aşa: „atenţie, prin aducerea lui Rareş, PNL a schimbat strategia, a transformat europarlamentarele...”

Marius Tucă: În parlamentare, ceea ce s-a şi întâmplat.

Ion Cristoiu: Mai ţineţi minte şi am zis: PSD veniţi şi voi şi spuneţi electoratului PSD „băi electorat PSD ăştia vor să ne dea afară de la guvernare, băi electorat PSD ăştia când vin vă iau pensiile”, nu şi atunci care a fost... dumeavoastră dacă eraţi PSD-ist da, ce motiv aveaţi să ieşiţi la vot? Europarlamentarele, adică...

Marius Tucă: Nu se întâmplă nimic, cam asta a fost.

Ion Cristoiu: Păi da pentru că ei nu au reuşit să mobilizeze electoratul PSD să iasă, prin Bucureşti, care este roşu, de la primăria lui Gabi Firea până la primăriile de sector numai cei care lucrează în administraţie făceau un electorat.

Marius Tucă: Asta am spus, campania lor trebuia să fie „nu v-am dat, v-am dat, v-am dat, dacă nu ieşiţi să votaţi o să vi se ia ce v-am dat”, asta era. Dar cum vi se pare că un partid atât de mare şi care a trecut prin multe bătălii de-a lungul timpului, domnule Cristoiu nu a sesizat asta...

Ion Cristoiu: Mă uit, dacă mă arestează şi trebuie să mă duc...

Marius Tucă: Staţi liniştit că sunt eu aici, cât sunt eu aici nu vă arestează nimeni. Cum se face că a trecut prin atât de multe bătălii nu a sesizat tocmai asta, că bătălia europarlamentarelor era de fapt o bătălie ca pentru nişte bătălii parlamentare pentru că rezultatul va duce la schimbări radicale, totale de fapt pe scena politică românească, cum un partid ca ăsta, nu mi-i avea şi pe ăia, pe consultanţii ăia din Israel...

Ion Cristoiu: Pe cine o fi avut el oameni din altă parte? Mă întorc la Viorica Dăncilă, mă întorc la un lucru pe care vi l-am spus şi dumneavoastră, în seara primului tur la prezidenţiale, eu, Ion Cristoiu, eram într-o emisiune, mai ţineţi minte? În care eu care eram acolo se vedea în direct că Rareş Bogdan şi băieţii puneau la cale Diaspora. Păi dacă tu dacă erai Victor Ponta venea unu şi... Anca Alexandrescu „domne vedeţi că unul la Cristoiu făcea crize” dar de ce făcea? Păi pentru că e ceva în neregulă. Dar în jurul lui erau nişte tipi infiltraţi, e foarte important, care până atunci au zis lucruri corecte şi în momentul acela i-au zis lu Dragnea: „faceţi politica, noi ca şi în 2016”, eu cred că erau. Dar de exemplu unul din lucrurile care au adus atenţia, acel milion spune ceva foarte important, nu e adevărat că ei au fost debordaţi de prezenţă. Ei nu au mai reuşit să mobilizeze electoratul PSD, e foarte important pentru ei, de ce? 1. Că nu le-a dat motivul, cum aţi spus dumneavoastră, când am fost acasă acum 2 săptămâni fratele meu care e pensionar militar, mi-a zis următorul lucru, domne ce am auzit, că liberalii propun să ne taie pensiile, militare, „hai mă” zic eu, om serios, dar dacă fakenews-ul ăla îl rostogoleai îi mânca, am dat un exemplu da, am dat un exemplu, deci frate-meu era în stare să meargă la vot ca să nu îi taie pensia, am dat un exemplu din viaţa de familie. Deci ăsta a fost un motiv, al doilea motiv a fost în felul următor, electoratul PSD atât cât este el are şi el mândria lui, dacă ce a văzut el în ultimul an. Au văzut nişte tipi care îi urmăreau pe ăştia da?

Marius Tucă: îi hărţuiau, îi urmăreau, îi hărţuiau şi aşa mai departe.

Ion Cristoiu: În momentul în care vine unu şi te aşteaptă la B1 şi zice, se leagă de tine ca boala de omul sănătos, pe partea aialaltă putea să fie 5 de la PSD? Fani, care îi spuneau lu ăia huo.

Marius Tucă: Strategia pâş pâş, lasă-mă să te las...

Ion Cristoiu: Păi da s-a ivit o temă pe care au cultivat-o foarte mult Antena 3, plângăcioasă asta e şi şmecheria, războiul româno- român, noi nu vrem...

Marius Tucă: Astea sunt chestii filozofice, pe partea cealaltă sloganul era foarte clar MUIE PSD, dincoace era războiul româno- român...

Ion Cristoiu: Da, noi nu vrem ură, domnule Tucă, ăia fac război civil şi tu spui că nu vrei să faci?

Marius Tucă: Mai aveau un pic şi puteau să... în faţa...

Ion Cristoiu: Şti care e prostia? Eu spuneau vai de mine noi nu vrem război, dar ăia vor război, zic muie PSD şi voi nu ziceţi muie PNL?

Marius Tucă: Şi se mai vede încă o dată că votul totuşi asta a prins foarte tare, oamenii tineri au votat USR în primul rând, şi cu PNL, dar în primul rând cu USR.

Ion Cristoiu: Cu muie. Probabil că şi PSD dacă vota era...

Marius Tucă: Era cool, era o chestie mişto.

Ion Cristoiu: Vă atrag atenţia ca o chestie că atacurile la adresa lui Iohannis au fost foarte târzii. Tot bolbboroseam eu, băi, pentru că dacă vrei Ioannis schimbă puterea şi sunteţi PNL, îl votezi pe Iohannis da? foarte multe lucruri în legătură cu Iohannis au fost trecut sub tăcere, turneele cu cartea, mai ţineţi minte că eu mi-am răcit gura zicând că preşedinţia nu îmi dă un comunicat, plăteşte editura sau ea? O serie întreagă de lucruri au fost pâş-pâşiste. Pâş-pâşism a fost şi cu UE, adică nu pot să spun că el a fost pro sau contra da?

Marius Tucă: Da. Nu, dar nu a avut niciodată să spună, nu vrem să plecăm din UE, dar ce spuneaţi ce face Orban care se luptă cu ei, e în faza în care este să fie sancţionată Ungaria din punctul ăsta, a luat cât a luat 57% Orban.

Ion Cristoiu: Păi şi Marie Le Pen.

Marius Tucă: Şi Salvini şi aşa mai departe.

La referendum, votul împotriva lui Iohannis este uimitor

Ion Cristoiu: Să vă mai dau un exemplu pâş-pâşism, eu am fost la vot, la vot eu am considerat şi consider că cei 10% este o catastrofă pentru Iohannis, pentru că 10% la referendum nu s-au dus oamenii la referendum şi au votat şi la europarlamentare, normal era să fim la referendum. La referendum votul împotriva lui Iohannis este uimitor, deoarece când te duceai acolo venea o tanti şi zicea amândouă? Care era incorect. Dacă eram tanti Sfătica de la bucătărie mă intimidam pentru că nu ştiam.

Marius Tucă: Referendumul trebuia organizat în altă secţie.

Ion Cristoiu: Pâş-pâşismul... lui Dragnea, nu a zis bă votaţi împotrivă, asta e. Făcea o şedinţă şi spunea, având în vedere că la lala... deci dacă ăia...

Marius Tucă: Puteau să se mute să voteze în altă parte pentru referendum şi aşa mai departe.

Ion Cristoiu: Dacă ăia 10% dintre care unii dintre ei au refuzat.

Marius Tucă: Domnul Ion Cristoiu îmi pare rău că trebuie să vă spun, primul moment al unui partid care împreună cu ALDE au luat 60% şi aveau redistribuiri, aveau 70% cât aveau, au dat OUG 13 şi ăla a fost începutul sfârşitului, trebuie să fiţi de acord cu mine. Datul înapoi, începutul sfârşitului, de acolo din momentul ăla, toate acţiunile, toate deciziile pe care le-au luat, le-au luat exact cum au luat acea decizie, au luat-o cu frică, au dat-o noaptea ca hoţii şi a doua zi, a treia zi au retras-o, tot ce au făcut au avut teama asta, au fost temători în absolut tot ce au făcut politic, ceea ce nu se întâmpla cu PSD.

Ion Cristoiu: Dar ştiţi de ce? Pentru că... hai să fac o comparaţie, dumneavoastră sunteţi mai tânăr, este ca o iubită, puterea e ca o iubită, dacă îi spui, dacă te simte că o iubeşti şi nu poţi trăi fără ea te mănâncă, fac o comparaţie mai idioată, desigur de scriitor.

Marius Tucă: Aţi trecut prin asta, văd, urmele se văd.

Ion Cristoiu: Dacă văd, ei de la PSD spuneau, da mă nu plecăm de la putere şi nu renunţăm, dar adevărata lovitură a fost cu Shhaideh, cum adică, câştigi alegerile.

Marius Tucă: E adevărat, te duci şi nu te lasă. Ăla a fost momentul 0 să spunem, a fost începutul sfârşitului.

Ion Cristoiu: Au pipăit şi au vrut să vadă, bă ăştia sunt de mămăligă şi...

Marius Tucă: Domnu Cristoiu un partid care câştigă cu 60% şi se poartă ca şi când avea un guvern minoritar şi depindea de votul opoziţiei, că ăsta a fost comportamentul lor, nu există s-a desfiinţat e la început şi toate acţiunile lor au fost la fel şi vreţi să vă mai spun ceva? Ştiţi de ce s-a putut? Şi cu strada şi cu toate, pentru că a fost precedentul USL; ăia aveau 80% şi ce au făcut cu 80% ? ce s-a ales cu 80%? Acelaşi comportament, păi cine era de vină?

Ion Cristoiu: Crin...

Marius Tucă: Domn’e era Crin era Ponta, au luat 70%, caz unic în istoria României da?

Ion Cristoiu: Şi nu au schimbat nici măcar România, nu au mutat -o la Polul Nord.

Marius Tucă: Ce au făcut, ei au pus-o tot pe Kovesi? Că vorbiseră până atunci să o dea jos pe Kovesi, dar de fapt ei au numit-o, păi şi atunci având acest precedent şi dacă ne întoarcem în timp şi declararea alegerilor, mandatul de 5 ani pe care îl făcuse, îl pregătise Adrian Năstase pentru Adrian Năstase, există în istoria asta, dar spuneţi-mi şi mie...

Ion Cristoiu: Şi a mai fost ceva domnu... deci în momentul în care tu l-ai pus pe Grindeanu, dacă imaginaţi-vă că rămânea Grindeanu, doi ani ei se consolidau, ei nu au avut să se consolideze.

Marius Tucă: Schimbarea a trei prim-miniştri...

Ion Cristoiu: Da, câţi miniştri a schimbat.

Marius Tucă: Tudose, Grindeanu... dar s-au schimbat domn’e, erau la al treilea prim-ministru, iertaţi-mă, cu Shhaideh 4, că pe ea nu au acceptat-o.

Ion Cristoiu: Un ministru în momentul... în momentul în care vine la putere un ministru, băieţii ăia maşinăria zice „a, cât stă mă ăsta?” , păi stă puţin că Dragnea schimbă...

Marius Tucă: Faţă de miniştrii din guvernul lui Năstase ştiam că stau 4 ani. Şi prim-ministru la fel şi aşa mai departe. Nu, dar aici a fost şi handicapul, pleca tot de la Dragnea, că preşedintele de partid nu a putut să fie prim ministru.

Ion Cristoiu: Păi şi el nu putea să modifice legea?

Marius Tucă: Păi nu, ce lege? Putea să fie pur şi simplu numai că îl refuza Iohannis.

Ion Cristoiu: Păi nu el... s-a invocat o lege, aia pe care o descoperise DC news. Bun domnule Tucă, dacă are majoritatea făcea ... şi care era problema?

Marius Tucă: Dumneavoastră aţi spus domnule Cristoiu; cele două întrebări pentru referendum erau formulate pe nişte presupuneri, asta aţi spus de nenumărate ori, că urma probabil ca să dea să fie amnistia să fie graţierea...

Ion Cristoiu: Potrivit unor zvonuri.

Marius Tucă: Potrivit unor zvonuri, adică nu exista nici o sursă credibilă, o sursă adevărată de verificare.

Ion Cristoiu: Dar nu era oficială... adică PSD venea şi spunea: domne facem OUG cutare.

Marius Tucă: Păi nu au dat nici ordonanţa nici cu amnistia, nici cu graţierea, nici cu nimic, nici scoaterea abuzului. Păi şi cum s-a ajuns aici că dacă mă întrebaţi pe mine e o chestiune fără precedent, cum s-a ajuns aici?

Ion Cristoiu: Din cauza lui Dragnea, omul e pâş-pâşist, hai să fim serioşi. Eşti în avion da? şi te numeşti călătorul Dragnea şi vine unu şi se roagă de tine, păi eu chemam stuardeza şi coboram avionul. Stai puţin că potrivit legii, stuardeza răspunde de ordinea în avion. Pentru că era ideea de la Antena3, vai războiul româno-român, vai noi nu vrem război civil, noi nu vrem... când aud că noi nu vrem ură, adică este ură, ăia te mănâncă, ăia te fac muie, ăia te aleargă prin oraş că tu te duci la închisoare şi spui vai de mine dar noi suntem de treabă, dar noi...

Marius Tucă: Dar aici s-a întâmplat ceva şi la nivelul presei pentru că suntem amândoi în meseria asta de 30 de ani, dumneavoastră sunteţi de 50. O apropriere foarte mare a instituţiilor de presă, o apropriere foarte mare a presei fie de o parte, fie de alta de un partid sau altul, adică eu nu îmi aduc aminte până acum câţiva ani, de la Băsescu încoace să fi existat asta. Să fie televiziuni care să susţină foarte tare, cu argumente fără argumente, contează mai puţin, fie pe unii fie pe ceilalţi, adică o dependenţă cumva, o dependenţă, o interdependenţă legată de partide şi presă.

Ion Cristoiu: Dar nu cred că a fost un partid sau altul. Deci hai să ne lămurim, eu sunt analist da? despre PSD din presa lor, presa aialaltă, aflam ce? Că Dragnea are nu ştiu ce apartament, că Dăncilă şi-a schimbat pantofii, în orice moment, am vrut să văd citind presa aialaltă nişte date. Dumneavoastră ştiţi că nu e nimic? Pentru că ei nu sunt meseriaşi.

Marius Tucă: Ştiţi de ce se întâmplă asta pentru că e exact motivul pentru care oamenii au votat USR şi PLUS, era ura despre care vorbeam, pentru că îi urau şi au reuşit să îl demonizeze pe Dragnea şi PSD.

Ion Cristoiu: La o emisiune la Antena 3 al cărui nume istoric nu vreau să îl dau, eu Ion Cristoiu am spus o chestiune de bun simţ: băi oameni buni, ăla care îşi lansează cărţile costa 60 de lei, aia în engleză e 80, e o afacere. Afacerea aia, lansarea aia de carte de 4-5 turnee, cine a plătit, era o întrebare. Dacă ei făceau în fiecare seară prostia aia pe care am zis-o eu şi spuneam domnu preşedinte cine plăteşte, dumneavoastră sau editura?

Marius Tucă: Dar nu a pus nimeni întrebarea asta.

Ion Cristoiu: S-a dus în vânt, deci dacă te uiţi încoace, ştiu să se bată şi dincolo, de ce dincolo sunt de mămăligă? Adică de ce dincolo nu, corect noi între 1990-1992 cu Evenimentul şi în 1996 ne-am bătut cu Iliescu. În mod corect cum era ceva, pac, cum era ceva...

Marius Tucă: Şi în 1996 – 2000 cu convenţia duceţi-vă aminte ce bătălie era.

Ion Cristoiu: V-am dat un exemplu, dar de ce dincolo din punct de vedere democratic...

Marius Tucă: da dar trebuie să fie mai puţini partizani în presă să se detaşeze un pic, să fie un punct 0 în care să se înceapă...

Ion Cristoiu: M-a contrazis că dincolo nu era partizan domn’e, era proastă, că dacă era partizan aveam confruntare între două...

Când era vorba de Klaus Iohannis se vorbea aşa cu un fel de frână pusă pe sub masă, era o convenţie: bă faceţi ce vreţi înjuraţi, dar nu pe ăla.

Marius Tucă: Dincolo au fost lucruri legate de Procurorul General, au fost acolo lucruri aduceţi-vă aminte.

Ion Cristoiu: Au fost, dar nu au mers până la Klaus Iohannis, adică când domne...

Marius Tucă: A, deci ţinta ar fi trebuit să fie Klaus Iohannis.

Ion Cristoiu: Când era vorba de Klaus Iohannis se vorbea aşa cu un fel de frână pusă pe sub masă, era o convenţie nu ştiţi cum e? bă faceţi ce vreţi înjuraţi dar nu pe ăla.

Marius Tucă: Noi nu am făcut niciodată o convenţie, dumneavoastră aţi făcut?

Ion Cristoiu: Nu că...

Marius Tucă: Nici eu nu am făcut şi nu o să fac niciodată. Şi de ce să fi fost convenţia asta făcută?

Ion Cristoiu: Pentru că şi ăia de acolo depind de nişte servicii şi au zis domne...

Marius Tucă: Dar nu se poate ca în România să depindă de la un capăt la celălalt de nişte servicii.

Ion Cristoiu: În primul rând că au foarte mulţi bani, sunt mulţi şi sunt odihniţi. În timp ce eu a trebuit să vin la dumneavoastră de la bibliotecă, ei gândiţi-vă aşa... hai să o luăm aşa că sunt prietenii noştri de la SRI. Deci la IT sunt vreo 10.000, ăştia care zic ei cu surse, la IT, el vine dimineaţa şi ce să facă că terorişti nu are, spioni nu are şi zice ce să fac şi atunci ş atunci îmi trimite mie o postare în care spune că Cristoiule eşti un bou şi îşi pune codul din Noua Zeelandă, nu înţelegeţi că ei nu au ce face?

Marius Tucă: Bun şi când se întâmplă să nu mai existe asta?

Ion Cristoiu: Păi, când le tai din buget, dar i-a apărat domnul Ponta şi a zis ca nu cumva să le tăiem din bugetele lor, sunt mulţi. O regulă a istoriei care se petrece la ora actuală şi în Europa e în felul următor: orice birocraţie naşte nevoia de lege, adică în momentul în care cineva a ocupat vine dimineaţa şi spune „ bă da eu ce fac, hai să fac” şi atunci îşi creează rost. Şi şi-au creat, surse deschise, toate alea, puţină lume ştie apropo de (...) ei ţin sub control şi ştiu toate mişcările astea #rezist, vă imaginaţi. Deci din punctul acesta de vedere, iar dincolo Dragnea nu şti încerca să negocieze cu ei, ceea ce e o prostie.

Marius Tucă: Domnul Cristoiu, dacă aţi primit un mesaj ceva pentru ţară?

Ion Cristoiu: Nu, nu am primit, dumneavoastră poate.

Marius Tucă: Eu am primit dar nu-mi permit să le citesc.

Ion Cristoiu: Gata, au terminat cu Dragnea?

Marius Tucă: Dragnea e deja închis.

Ion Cristoiu: Şi doamna Dăncilă ce-a mai zis?

Marius Tucă: Doamna Dăncilă nu se dă dusă şi probabil că în urma presiunilor şi aşa mai departe se va ajunge la un guvern de uniune naţională.

Ion Cristoiu: În urma instructajului.

Marius Tucă: Da, instructajului, dar până atunci nu sunt şi oameni în partid care să spună că trebuie să ieşim, că s-a terminat totul, trebuie să-i lăsăm, e un nou început.

Ion Cristoiu: Păi dacă ar fi pesedişti autentici ar vrea să plece.

Marius Tucă: Păi nici acolo nu există pesedişti autentici?

Ion Cristoiu: Sunt şi ei fripturişti, au şi ei cu friptura.

