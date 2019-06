Redăm principalele declaraţii ale premierului Viorica Dăncilă la Marius Tucă Show:

Redăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o nouă emisiune Marius Tucă Show la Smart TV, avem invitată în studioul nostru pe doamna prim ministru Viorica Dăncilă, bună ziua, bine aţi venit

Viorica Dăncilă: Mulţumesc pentru invitaţie.

Marius Tucă: Mă bucur că aţi acceptat invitaţia noastră, sunt foarte multe întrebări la care nu s-a răspuns şi mă gândeam înainte de a începe interviul cu dumneavoastră, dialogul cu dumneavoastră, că eraţi la un moment dat pe o mare destul de liniştită, chiar dacă mai erau mici valuri, vălurele, şi dintr-o dată sunteţi în mijlocul oceanului, în mijlocul unei furtuni cum nu s-a mai văzut. Cum e viaţa de politician astăzi în România anului 2019 pentru Viorica Dăncilă?

Acum nu poţi discuta aproape cu nimeni pentru că ura, dezbinarea, lucrurile urâte sunt mult mai importante decât proiectele

Viorica Dăncilă: Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, ca în mijlocul oceanului, un ocean care nu este liniştit, cu multe furtuni, trebuie să ştii să te orientezi, să te orientezi în funcţie de ceea ce vor ceilalţi, în funcţie de ceea ce vor cetăţenii, o viaţă în care în fiecare zi îţi poate aduce un lucru nou, iar tu trebuie să ştii să răspunzi acestei provocări. Nu este uşor pentru că dacă cu mai mult timp în urmă, pentru că sunt în politică de 23 de ani...

Marius Tucă: Asta voiam să spun, aţi fost parlamentar european, e altă viaţă acolo şi aţi venit aici într-o nebunie curată.

Viorica Dăncilă: Era o altă abordare în care principala armă era negocierea, puteai să discuţi cu colegi din alte grupuri politice atunci când voiai ca un amendament, o lege să devină o realitate. Din păcate acum nu poţi discuta aproape cu nimeni pentru că ura, dezbinarea, lucrurile urâte sunt mult mai importante decât proiectele şi acest lucru cred că trebuie să schimbe România, să înţeleagă toţi că această abordare nu este benefică.

Marius Tucă: V-aţi gândit mult până să acceptaţi funcţia de prim ministru? Cu cine v-aţi sfătuit? Cu familia, aţi hotărât singură, aveaţi prieteni foarte buni de ai dumneavoastră din totdeauna, nu neapărat politicieni? Cum aţi luat hotărârea asta?

Prima dată am spus NU ofertei de premier. Soţul meu a aflat după ce am acceptat

Viorica Dăncilă: Nu am avut timp să mă sfătuiesc cu prea mulţi pentru că în ziua respectivă trebuia să merg la Strasbourg, eram pregătită de drum, ştiam că va fi desemnarea noului prim ministru, dorinţa mea a fost să discut cu conducerea partidului pentru a promova mai multe femei pentru că eram preşedinta organizaţiei naţionale de femei, după ce m-au ascultat colegii au spus că ei au altă abordare şi că ar fi bine să mă gândesc să preiau funcţia de prim ministru. Primul meu răspuns a fost nu, mă gândeam că e o mare schimbare, ştiam că nu este un lucru uşor, ştiam că este o perioadă foarte grea, ştiam că la Bruxelles aveam foarte multe cunoştinţe, aveam notorietate, am generat un val de încredere şi că îmi este totuşi greu să vin de la Bruxelles la politica din România.

Marius Tucă: Deci primul răspuns a fost nu.

Viorica Dăncilă: Primul răspuns a fost nu.

Marius Tucă: Şi ce v-a determinat să spuneţi da, să vă schimbaţi?

Viorica Dăncilă: Am vorbit cu preşedintele partidului, cu colegii mei şi mi-au spus că trebuie să accept pentru că în România e nevoie de un prim ministru care să fie echilibrat, să caute consensul după modelul de la Bruxelles şi că în acel moment toţi colegii s-au gândit că aş fi omul potrivit.

Marius Tucă: V-aţi consultat cu familia?

Viorica Dăncilă: Soţului meu i-am spus după, din păcate i-am spus după, nu am mai avut timp, era Comitet Executiv Naţional, am intrat direct în CEX.

Marius Tucă: Acum înţeleg cine conduce în familia Dăncilă, îmi pare rău pentru toate...

Viorica Dăncilă: Nu, fiecare... nu există un conducător.

Marius Tucă: Cum să îi ziceţi după faptul că aţi acceptat...

Viorica Dăncilă: Nu am mai avut când.

Marius Tucă: Şi ce v-a zis?

Viorica Dăncilă: M-a susţinut, cum şi eu l-am susţinut şi el m-a susţinut şi cred că chiar dacă i-aş fi spus înainte ar fi lăsat opţiunea la mine, nu mi-ar fi spus nici da nici nu, mi-ar fi spus „ai grijă ce îţi asumi şi ai grijă ceea ce faci”.

Marius Tucă: Exact. Şi ceilalţi membrii ai familie au fost alături de dumneavoastră, v-au susţinut?

Viorica Dăncilă: Da, întotdeauna v-am spus că sunt în politică de 23 de ani, am trecut împreună prin aproape toate funcţiile politice, mai puţin ministru, am pornit de la lipit afişe şi nu îmi este ruşine să recunosc acest lucru, am fost preşedinta organizaţiei de femei într-un mic oraş, pe urmă am fost preşedinta organizaţiei de acolo, am fost consilier local, consilier judeţean, deci am...

Marius Tucă: Şi v-aţi gândit vreodată că veţi ajunge în postura de prim-ministru?

Viorica Dăncilă: Nu, nu m-am gândit la acest lucru pentru că nu am luat în calcul această oportunitate pentru că fiecare are o ţintă, dar era o ţintă înaltă şi cred eu că trebuia să ai nu ştiu, probabil să ai această ţintă de mult timp ca să lupţi pentru ea. La mine a venit această propunere m-a bucurat mult încrederea colegilor şi colegelor mele şi a doua zi...

Marius Tucă: V-a fost teamă?

Viorica Dăncilă: Da, mi-a fost teamă şi încă îmi este teamă, îmi e teamă nu de faptul că nu aş putea să fac faţă acestei funcţii, îmi e teamă să nu dezamăgesc, să nu îi dezamăgesc pe cei care cred în mine, să nu îi dezamăgesc pe cei care şi-au pus speranţele în schimbare, pe cei care cred că pot face altfel lucrurile în politică decât până acum, aceasta este teama mea, nu o teamă legată de persoană.

Nu vreau să arunc vina pe cineva, să spun o persoană este vinovată, eu cred că toţi am greşit

Marius Tucă: Am înţeles. De ce aţi pierdut alegerile atât de dramatic, PSD? Sunteţi preşedinte executiv al PSD.

Viorica Dăncilă: Au fost câteva greşeli din care trebuie să învăţăm, nu vreau să arunc vina pe cineva, să spun o persoană este vinovată, eu cred că toţi am greşit într-un fel, am greşit că nu am identificat de fapt temele pe care le voia populaţia, ne-am axat foarte mult pe teme legate de justiţie, nu spun că unele dintre ele nu erau pliate pe realitatea existentă, mai ales cele legate de drepturile omului, cele legate de abuzuri, dar în acelaşi timp cred că aceasta a devenit tema principală.

Marius Tucă: Doamna prim-ministru, dar cred că aţi vorbit foarte mult despre asta, că până la urmă ce aţi făcut? Au fost nişte modificări în Parlament, sigur şi OUG 13 că nu putem uita.

Viorica Dăncilă: S-a vorbit foarte mult şi s-a creat o percepţie greşită atât la nivel intern, cât şi la nivel extern. Vreau să vă dau un exemplu, Guvernul României, guvernul pe care îl conduc din ianuarie 2018, a dat patru ordonanţe referitoare la justiţie, guvernul Cioloş a modificat 150 de articole într-o noapte la Codul Penal şi Codul de Procedură Penală...

Marius Tucă: Iar atunci nu s-a discutat niciodată.

Viorica Dăncilă: Atunci nu s-a discutat nimic, a fost o percepţie şi au legat lucrurile care foarte multe lucruri erau corecte de anumite persoane şi cred că acest lucru ne-a dăunat foarte mult, mai mult de atât nu am discutat foarte mult despre lucrurile pe care le-am făcut şi s-au făcut foarte multe lucruri bune.

Marius Tucă: Da, asta cu realizări nu îmi place mie aşa într-o emisiune, în televiziune. Spuneţi-mi care va fi de acum înainte...

Nu am ştiut să comunicăm şi pe alte teme, nu era necesar să comunicăm numai pe creşterea de pensii şi salarii

Viorica Dăncilă: Da, dar ele sunt evidente, plac sau nu plac, ele sunt reale şi cred că trebuie să vorbim şi de lucrurile bune, nu numai de lucruri rele.

Marius Tucă: Aţi mărit salarii, aţi mărit pensii şi aşa mai departe şi nu v-au votat cei cărora le-aţi ...

Viorica Dăncilă: Probabil nu am ştiut să comunicăm destul de bine.

Marius Tucă: Păi cum să comunicaţi că le-au intrat banii în portofel?

Viorica Dăncilă: Bun, nu am ştiut să comunicăm şi pe alte teme, nu era necesar să comunicăm numai pe creşterea de pensii şi salarii, oameni au văzut, au văzut pe fluturaşul lor că le-a crescut pensiile şi salariile, dar erau şi alte lucruri. Eu mai cred un lucru, că s-a pierdut legătura cu cetăţenii, că nu am mai mers în teritoriu, că nu s-a mai discutat cu oamenii, că nu am mai stat în mijlocul oamenilor, au fost mai multe lucruri. Acestea le spun acum din percepţia mea, dar eu sunt convinsă că în urma analizei pe care o vom face vom vedea cu exactitate unde am greşit, trebuie să învăţăm unde am greşit, să nu mai repetăm greşelile şi să mergem mai departe.

Sunt puncte în MCV care le putem implementa, le putem discuta, sunt şi puncte care încalcă Constituţia României şi nu le putem implementa

Marius Tucă: E adevărat, spuneţi-mi care va fi de aici înainte în situaţia în care guvernul condus de dumneavoastră va exista până în 2020, care va fi politica în materie de justiţie, pentru că aţi făcut nişte declaraţii imediat după arestarea, condamnarea lui Liviu Dragnea, că nu ar trebui să mai vorbiţi despre justiţie în partid. Care va fi politica guvernului Dăncilă, pentru că ăsta e numele, în materie de justiţie?

Viorica Dăncilă: În primul rând, aşa cum aţi menţionat şi dumneavoastră, nu mai vreau să fie subiectul principal de discuţie, nu mai vreau să abordăm acest subiect, decât atunci când sunt anumite lucruri care sunt evidente şi care trebuie să le semnalăm. În acelaşi timp vreau să ... am fost la Bruxelles, am vorbit cu liderii europeni, vreau să luăm în calcul fiecare punct din mecanismul de cooperare şi verificare(MCV) pentru a ridica acest mecanism în România. Sunt puncte în MCV care le putem implementa, le putem discuta, sunt şi puncte care încalcă Constituţia României şi nu le putem implementa, dar trebuie să discutăm pentru ca România să nu aibă un alt regim faţă de celelalte state.

Marius Tucă: Deci nu aveţi în momentul ăsta pe ordinea de zi ceva în legătură cu legislaţia juridică, în nici un caz?

Viorica Dăncilă: Nu.

Marius Tucă: Spuneţi-mi ce se va întâmpla dacă preşedintele Iohannis va trimite înapoi la Parlament legea despre care vorbeam, cu modificări la legile justiţiei, ce veţi face?

Viorica Dăncilă: Este o întrebare foarte grea, trebuie să vorbesc şi cu deputaţii şi senatorii pentru că ştiţi foarte bine că legislativul este Parlamentul, executivul este guvernul, dar vom discuta foarte aplicat legat de acest aspect. Nu trebuie să vedem că dreptatea este numai de o singură parte, trebuie să vedem de partea cui este dreptatea şi cât de corecte sunt deciziile pe care le luăm. Nu am discutat încă despre acest aspect.

Marius Tucă: Dar se va discuta atunci şi bineînţeles că veţi vota într-un fel sau altul, adică veţi retrimite legea aşa cum e în cazul în care e constituţională sau să o modificaţi?

Viorica Dăncilă: Vom discuta atunci. Legat de deputaţi şi senatori, mi-aţi spus dacă văd o schimbare, o schimbare de a lucra, eu văd această schimbare şi cred că nu mai trebuie să fie liderul care vede în permanenţă să dea direcţia, trebuie să mai lăsăm o anumită flexibilitate şi pentru deputaţi şi senatori pentru că ei oricum vor răspunde în faţa electoratului care i-au ales. În acelaşi timp asta nu înseamnă că liderul nu este un om puternic şi că nu poate să ţină lucrurile...

Marius Tucă: Bun, se schimbă cumva strategia partidului şi a liderului că sunteţi lider. Liviu Dragnea a fost un lider foarte puternic şi practic ce spunea Liviu Dragnea cam asta se întâmpla.

Viorica Dăncilă: Da, dar puterea poţi să o ai şi în alt mod.

Marius Tucă: Păi asta zic, astăzi în conferinţa de presă trebuie să recunosc că mi-a plăcut tonul dumneavoastră în care spuneaţi că trebuie să îi ascultaţi pe toţi ceilalţi, că nu veţi impune dumneavoastră tot ceea ce trebuie să se întâmple în PSD. Practic, PSD este un alt partid acum, din punctul acesta de vedere, pentru că liderul impune o altă strategie, o altă viziune, e adevărat?

Viorica Dăncilă: Exact, lucrurile, toate lucrurile importante trebuiesc discutate în forurile statutare şi decizia trebuie să o luăm toţi, că este o decizie bună, toţi ne vom bucura de succesul acelei decizii.

Marius Tucă: Da, dar trebuie să vă spun că şi pe vremea lui Liviu Dragnea toate deciziile au fost luate în forurile statuare.

Cred că voi candida la preşedinţia PSD. Sper să fie şi alţi candidaţi

Viorica Dăncilă: Da, dar trebuie fiecare coleg să spună punctul de vedere, trebuie să avem răbdarea să îi ascultăm pe toţi şi votul să stabilească care este direcţia pe care o vom urma.

Marius Tucă: Am înţeles. Spuneţi-mi vă rog, veţi candida la şefia PSD?

Viorica Dăncilă: Cred că voi candida, cred că voi candida, deocamdată sunt foarte preocupată de organizare, de modul în care ...

Marius Tucă: Da, dar noi ne pricepem la asta, adică facem de vreo 30 de ani meseria asta şi ştim bine care sunt semnalele, veţi fi candidatul la preşedinţia PSD la congres.

Viorica Dăncilă: Da, dar sper eu să mai fie şi alţi candidaţi, mie mi se pare corect...

Eu cred că nu mai trebuie să avem această opinie ca şeful partidului trebuie să fie candidatul la prezidenţiale

Marius Tucă: Şi ei speră, toată lumea speră să fie mai mulţi candidaţi. Deci veţi fi un candidat, spuneţi-mi vă gândiţi în funcţie de asta dacă veţi aleasă, probabil, că aveţi şansele cele mai mari, să candidaţi şi la preşedinţia României?

Viorica Dăncilă: Nu. Eu cred că nu mai trebuie să avem această opinie ca şeful partidului trebuie să fie candidatul la prezidenţiale, cred că pot ajut mult mai mult pe candidaţi sau candidată la prezidenţiale, pot să îi fiu alături, pot să organizez partidul, pot să vin prin... sunt şeful executivului, pot prin măsurile pe care le iau să îl ajut pe candidatul nostru. Eu cred că nu trebuie să mai mergem în aceeaşi logică şi că cel sau cea care va candida trebuie să bucure în primul rând de notorietate, trebuie să bucure de un anumit procent al încrederii populaţiei, iar toţi ceilalţi trebuie să fim în spatele candidatului să îl susţinem, de aceea am şi vrut acest congres mai devreme pentru ca toate eforturile noastre să fie centrate pe candidatul la prezidenţiale.

Marius Tucă: Astăzi, într-o declaraţie primarul general al capitalei, Gabriela Vrânceanu Firea, spunea despre o cercetare aflată în lucru în momentul ăsta comandată de PSD în legătură cu cel mai bine poziţionat candidat pentru preşedinţia României. Dacă va fi Gabriela Vrânceanu Firea veţi susţine bănuiesc o astfel de...?

Viorica Dăncilă: Categoric, orice coleg care este bine plasat, sau colegă cum este Gabi, care sunt bine plasaţi în sondaje, mergem să câştigăm, nu mergem să facem experienţe.

Marius Tucă: Există două tabere? În momentul ăsta, una adunată în jurul dumneavoastră şi cealaltă în jurul Gabrielei Vrânceanu Firea?

Viorica Dăncilă: Nu, eu refuz să cred că sunt tabere, bineînţeles că există susţinere pentru mai mulţi colegi, nu numai pentru mine sau pentru Gabi Firea, mai sunt şi alţi colegi care se bucură de susţinere în partid şi aceasta este normalitatea, aşa este în democraţie, asta nu înseamnă că suntem rivali sau că ne certăm sau că nu avem cu toţii aceeaşi ţintă, aceea de a creşte PSD.

Marius Tucă: Da, dar ştiţi că în PSD au fost multe nopţi ale cuţitelor lungi, ştiţi bine că au fost sacrificaţi lideri mari ai acestui partid, începând cu Ion Iliescu, Adrian Năstase, Mircea Geoană şi Victor Ponta. Adică toţi cei care au fost şefi ai PSD cumva într-un fel sau altul au fost maziliţi.

Viorica Dăncilă: Da, eu ştiu că în acest partid este un partid mare. Este un partid în care avem oameni valoroşi, sunt oameni care fiecare îşi susţine punctul de vedere, sunt opinii diferite, dar eu ştiu un lucru, că acest partid ori de câte ori a fost în momente de cumpănă, în momente în care a trecut prin momente grele, s-a unit.

Marius Tucă: Nu numai că a supravieţuit, dar în pasul următor a şi câştigat alegerile, mai puţin...

Viorica Dăncilă: Şi eu sper ca să facem acelaşi lucru, dincolo de oameni, dincolo de candidaţi este important ce se întâmplă cu partidul, este important să întărim stânga românească şi acest lucru...

Marius Tucă: Ce se poate întâmpla mai rău, a ajuns la 23%, mai jos de aici nu cred că se poate?

Viorica Dăncilă: Eu sper să nu ne menţinem la acest procent.

Marius Tucă: Dar aţi reuşit totuşi în 2 ani să înjumătăţiţi la alegeri, e adevărat europarlamentare, procentele. V-ar bucura o astfel de candidatură? Dumneavoastră să deveniţi preşedinte PSD şi Gabi Firea să fie candidatul PSD la prezidenţiale?

Viorica Dăncilă: Sigur că m-ar bucura, mi-ar place ca cineva care are şanse, care e apreciat, este cunoscut să candideze la prezidenţiale, oricum vreau să mai spun un lucru...

Marius Tucă: După 30 de ani în care puterea a fost la bărbaţi în PSD.

Viorica Dăncilă: Fie că este o femeie, fie că este un coleg candidat la prezidenţiale eu voi fi alături de candidatul nostru şi am să solicit ca întreg partidul să fie alături de candidatul nostru.

Marius Tucă: Se schimbă în vreun fel strategia partidului dacă această moţiune de cenzură va duce la căderea guvernului?

Dacă moţiunea de cenzură trece, trecem în opoziţie. Am spus că o să candidez, o să candidez şi într-o variantă şi în cealaltă, dar eu cred, eu cred, că această moţiune nu va trece şi am să îmi justific această afirmaţie

Viorica Dăncilă: Categoric că trebuie să avem schimbări, dar...

Marius Tucă: Cum, în ce sens?

Viorica Dăncilă: Vă daţi seama că trecem în opoziţie, dacă această moţiune trece.

Marius Tucă: E adevărat, dar în ceea ce vă priveşte credeţi că o să... colegii dumneavoastră ca să folosesc un termen diplomatic, o să vă ia gâtul?

Viorica Dăncilă: Nu am făcut scenarii, încercaţi să sugeraţi faptul că în momentul în care moţiunea va trece imediat premierul chiar dacă este candidat va pierde la congres sau nu se va mai bucura de susţinerea colegilor de partid. Dacă am spus că o să candidez, o să candidez şi într-o variantă şi în cealaltă, dar eu cred, eu cred, că această moţiune nu va trece şi am să îmi justific această afirmaţie.

Marius Tucă: Când va fi moţiunea de cenzură? Când va fi depusă?

Viorica Dăncilă: Am înţeles că mâine va fi depusă şi sper ca săptămâna viitoare, la începutul săptămânii viitoare să avem şi votul pentru că este important să închidem acest subiect.

Marius Tucă: De ce nu o să treacă această moţiune?

Viorica Dăncilă: Pentru că în momentul în care depui o moţiune trebuie să vii cu un proiect politic, trebuie să fi cu o variantă de premier, cu o variantă de guvern, nu depun, vreau să dărâm un guvern, dar nu vin cu nimic în schimb şi acest lucru mă face să cred că nu este tratată cu foarte multă seriozitate această alternativă. Că vii şi acuzi, vii şi jigneşti nu este loc de o certitudine pentru cetăţenii acestei ţări, de un proiect politic de ceea ce vor pe viitor cetăţenii. Mai mult decât atât am văzut afirmaţiile liderului PNL, cei care depun moţiunea, am văzut că programul lor este să taie salariile IT, că de fapt merge pe aceeaşi politică de austeritate care a fost un eşec nu numai pentru România, ci şi la nivel european, deci de aceea cred că această moţiune nu va trece, mai mult decât atât, avem nevoie de stabilitate, vedem ce se întâmplă în jurul nostru, noi trebuie să generăm credibilitate în Europa şi nu numai. În momentul în care venim cu o nouă schimbare de guvern într-o perioadă relativ scurtă, nu cred că acest lucru creşte credibilitatea în România sau va vedea în România un pilon de stabilitate în zonă şi cred că toate acestea luate la un loc va face ca moţiunea să nu treacă.

Marius Tucă: Îi rog pe colegii mei să pună pe ecran telefoane la care telespectatorii noştri pot suna şi de asemenea pot trimite mesaje atât prin sms cât şi prin WhatsApp. Spuneţi-mi în această cercetare pe care o face în momentul acesta PSD sunt trecute şi persoane independente, din afara partidului sau pur şi simplu în tabelul la care trebuie să răspundă cei care ... ?

Viorica Dăncilă: Deocamdată prima parte a acestei cercetări se referă la lucrurile care efectiv au generat acest vot negativ al populaţiei, lipsa prezenţei la vot.

Marius Tucă: Lipsa prezenţei la vot, a celor care votau PSD pentru că...

Viorica Dăncilă: La vot pentru PSD sau a celor care au votat în 2016 şi pe urmă nu ne-au votat sau au votat împotriva noastră, în primul rând vrem să vedem ce s-a întâmplat pentru a învăţa din greşelile pe care le-am făcut că numai aşa putem să mergem mai departe, deci vrem o analiză a ceea ce s-a întâmplat, dincolo de ce presupunem noi, de ceea ce v-am spus ca teme principale, poate sunt şi alte lucruri pe care trebuie să le avem în vedere.

Pentru candidaţii PSD la prezidenţiale vom face mai multe sondaje. Luăm în calcul şi candidaţi din afara partidului

Marius Tucă: E adevărat, dar şi candidaţii ai PSD pentru prezidenţiale.

Viorica Dăncilă: Candidaţii PSD pentru prezidenţiale, vom face mai multe sondaje, nu vom face doar unul singur, luăm în calcul şi candidaţi din afara partidului, vedem cum putem avea un procent cât mai mare astfel încât să mergem cu această încredere în noi că putem câştiga alegerile prezidenţiale. Este important să vedem care este profilul candidatului pe care îl vor alegătorii, ca să putem pe urmă să venim cu un alt...

Marius Tucă: Vă dau profilul meu, înalt, tandru şi mişto. Nu credeţi că o să aibă PSD niciodată aşa ceva. Spuneţi-mi vă rog, profilul ăsta cum trebuie să fie pentru că nu aţi mai câştigat alegeri de pe vremea lui Iliescu. E adevărat Băsescu era de o frumuseţe desăvârşită, înalt.

Viorica Dăncilă: Poate o să le câştigăm, probabil o să le câştigăm. Nu mă refer la aspectul fizic, dar eu sunt convinsă...

Marius Tucă: Nu contează?

Viorica Dăncilă: Un om cu carismă dar cred că trebuie altceva...

Marius Tucă: Dar Băsescu a fost de două ori primar al Capitalei şi de două ori preşedinte şi arată superb.

Viorica Dăncilă: Nu vreau să discut despre modul cum arată un fost preşedinte şi nimeni altcineva. Eu vreau să subliniez altceva, cred că românii îşi doresc un om echilibrat, un om care să fie preşedintele tuturor românilor, un om care să nu împartă românii sau partidele în partidul meu şi partidele altora, cred că îşi doresc un preşedinte care să fie foarte implicat, un preşedinte mediator, un preşedinte care să aibă relaţii externe foarte bune.

Marius Tucă: Dar nu un preşedinte jucător.

Viorica Dăncilă: Nu, cred că preşedinte jucători am avut şi cred că românii nu îşi mai doresc un preşedinte jucător.

Marius Tucă: Sigur?

Viorica Dăncilă: Sper, vom vedea la alegeri.

Continuă în pagina a 2-a>>>