Întrebat dacă grupul senatorial ALDE se va desfiinţa în cazul în care va pleca din partid, Teodor Meleşcanu a declarat: „Eu cred că poate foarte bine să continue dacă există înţelegere şi dorinţă de dialog. Souţia foarte simplă ar fi să mă suspende pentru şase luni, rămânând în cadrul ALDE şi a grupului parlamentar”.

Acesta a spus că este dispus să se suspende din calitatea de parlamentar ALDE şi să obţină continuitatea în grupul din care face parte.

Meleşcanu a mai transmis că nu a vorbit cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre această propunere dar că a discutat cu alţi colegi din grup.

„Sunt foarte interesaţi”, a afirmat senatorul.

Teodor Meleşcanu refuză ideea de a nu mai fi propunerea PSD pentru şefia Senatului şi nu crede că există o bază juridică pentru excluderea sa din partid.

„În niciun caz. Când iau o decizie, o duc până la capăt. E o decizie care după părerea mea nu are o bază juridică necesară. După părerea mea, nu există niciun argument pentru această excludere. Am discutat cu toată lumea. Speram să înţeleagă. Eu am o candidatură, am acceptat-o, sper să obţin numărul necesar de voturi”, a declarat Meleşcanu.

Senatorul consideră că poate obţine susţinerea colegilor din ALDE pentru alegera sa în fruntea Senatului.

„Nu e vorba de negociere, oamenii mă cunsoc foarte bine şi cei care doresc să mă susţină mă vor suţine. Rămâne ce s-a propus deja”, a mai spus acesta.

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat că PSD a luat în calcul ca prin propunerea senatorului ALDE Teodor Meleşcanu la şefia Senatului să adune susţinerea a 15 senatori şi deputaţi din ALDE. Tăriceanu crede că ar putea avea loc „vreo dezertare sau două” din partidul său.

ALDE a stabilit, marţi, susţinerea lui Ion Popa pentru funcţia de preşedinte al Senatului. Totodată, partidul a decis că persoanele care acceptă funcţii, fără acordul formaţiunii, să fie excluse din ALDE, vizat fiind Teodor Meleşcanu.

Senatorii vor vota succesorul lui Călin Popescu Tăriceanu la şefia Senatului în plenul de marţi, 10 septembrie, potrivit unei decizii adoptate în Biroul Permanent. În cursă mai este şi Alina Gorghiu din partea PNL.

Călin Popescu Tăriceanu şi-a anunţat, luni, în plen, demisia din funcţia de preşedinte al Senatului. Interimatul a fost preluat de senatorul PSD de Argeş, Şerban Valeca, după vacantarea funcţiei în plenul de luni.