„Nu, la ora actuală singura poziţie pe care o am este aceea de senator în grupul senatorial ALDE. Sigur există şi alţi colegi care împărătşesc aceste preocupări, pentru că este vorba e un proiect comun pe care am bătut palma şi am fost de acord. Cred că la ora asta e cam greu să vă dau un răspuns foarte tranşant”, a afirmat Teodor Meleşcanu, joi seara la Antena 3, întrebat dacă ia în considerarea intrarea în Guvern, dacă nu este ales preşedinte al Senatului.

Fostul ministru de Externe a mai spus că sunt de înţeles jocurile politice în contextul apropierii alegerilor prezidenţiale, însă acestea nu trebuie să se răsfrângă asupra românilor.

„Sigur ne aflăm într-o perioadă în care suntem în pre-campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale. Sigur se fac jocuri politice, dar ele nu trebuie să aibă un efect negativ sau să fie în detrimentul românilor. Soluţia e să reluăm colaborarea pe baza programului de guvernare cu PSD şi în consecinţă să oferim sprijin în cadrul Parlamentului”, a conchis Meleşcanu.

Zilele trecute, Teodor Meleşcanu, susţinut de PSD pentru şefia Senat, a declarat că este dispus să fie suspendat din ALDE timp de şase luni pentru a rezolva problema legată de poziţia partidului, dar şi pentru menţinerea grupului de la Senat. Acesta a susţinut că a discutat acest subiect şi cu alţi colegi.

ALDE a stabilit, marţi, susţinerea lui Ion Popa pentru funcţia de preşedinte al Senatului. Totodată, partidul a decis că persoanele care acceptă funcţii, fără acordul formaţiunii, să fie excluse din ALDE, vizat fiind Teodor Meleşcanu.

Senatorii vor vota succesorul lui Călin Popescu Tăriceanu la şefia Senatului în plenul de marţi, 10 septembrie, potrivit unei decizii adoptate în Biroul Permanent. În cursă mai este şi Alina Gorghiu din partea PNL.