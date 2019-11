„Abia am încheiat şedinţa Biroului Permanent al partidului Forţa Naţională în care s-au luat măsuri foarte importante. A fost numit preşedinte interimar al partidului Forţa Naţională, domnul Teodor Meleşcanu. De asemenea, a fost aleasă doamna Graţiela Gavrilescu în funcţia de prim-vicepreşedinte al partidului şi a fost ales domnul deputat Alexandru Ştefan Băişanu în funcţia de şef al departamentului de comunicare şi purtător de cuvânt al partidului”, a anunţat, sâmbătă, secretarul general al partidului Forţa Naţională Mircea Găinuşe.

Preşedintele Teodor Meleşcanu a anunţat validarea poziţiilor de preşedinţi judeţeni ai Partidului Forţa Naţională şi a precizat că formaţiunea pe care o conduce este una de "centru".

„E un moment deosebit pentru noi. Vreau să mulţumesc tuturor celor care au creat această structură importantă, Forţa Naţională şi vreau, de asemenea, să mulţumesc tuturor celor care s-au alăturat acestui partid şi astăzi (sâmbătă - n.r.) au fost consfinţite şi participarea lor la organele de conducere în care au fost aduşi. Vreau să vă informez că, de asemenea, cu ocazia discuţiilor de astăzi au fost validate toate poziţiile de preşedinţi judeţeni şi avem deja o strucutră care se constituie dintr-un nucleu central dur, cu toţi liderii judeţeni şi mai ales foarte mulţi tineri care s-au alăturat partidului. Suntem un partid de centru, preocuparea pentru noi este revigorarea României”, a declarat Teodor Meleşcanu, sâmbătă, la Parlament.

Teodor Meleşcanu a fost exclus din ALDE, după ce a fost ales preşedinte al Senatului, la propunerea PSD. De asemenea, Graţiela Gavrilescu şi Alexandru Ştefan Băişanu au fost excluşi din ALDE din cauză că au acceptat să fie propuşi în funcţii de miniştri în fostul Executiv Dăncilă.

Teodor Meleşcanu: Am susţinut-o pe doamna Dăncilă în primul tur şi o voi susţine şi în turul doi

Teodor Meleşcanu a declarat, sâmbătă, că a susţinut-o pe Viorica Dăncilă, în primul tur al alegerilor prezidenţiale, şi o va sprijini şi în al doilea. El a precizat că meritul pentru buna organizare a scrutinului îl are Guvernul PSD, care a adoptat măsuri în acest sens.

„Am avut mai multe discuţii pe această temă. Există evident o tendinţă pe care colegii şi-au exprimat-o şi direct şi indirect. Din punctul meu de vedere nu am ascuns niciodată faptul că am susţinut-o pe doamna Dăncilă în primul tur şi o voi susţine şi în turul doi al alegerilor şi din ceea ce am văzut la colegii mei, probabil marea lor majoritate vor continua aceste idei”, a afirmat, sâmbătă la Parlament, Teodor Meleşcanu, întrebat pe cine va susţine în al doilea tur al prezidenţialelor.

Totodată, Meleşcanu s-a arătat mulţumit de felul în care au fost organizate alegerile şi a precizat că meritul pentru acest lucru se datorează guvernării PSD.

„În mare măsură sunt mulţumit. Ca urmare a necesităţii asigurării participării cât mai largi la alegerile prezidenţiale, Guvernul condus de doamna Viorica Dăncilă a avut o iniţiativă privind adoptarea votului prin corespondenţă pentru cei din Diaspora şi prin mărirea numărului de secţii de votare. Din păcate nu prea se vorbeşte de acest lucru. Din ce am văzut în presă nu au fost probleme mari dar în mare măsură se dovedeşte că legea pe care am adoptat-o a oferit cu adevărat oamenilor din Diaspora posibilitatea de a a-şi exprima preferinteţele electorale”, a conchis Meleşcanu.