„Eu sunt membru ALDE şi doresc să rămân membru al ALDE. De peste 15 ani am fost alături de domnul preşedinte Tăriceanu şi am contribuit la proiectul politic care se numeşte ALDE. Am stat alături de domnul Tăriceanu în momente dificile, de exemplu excluderea din PNL în perioada lui Crin Antonescu. Urmăresc consolidarea ALDE. La experienţa mea, funcţiile nu prezită pentru mine nicio atracţie. Dacă însă voi fi ales de către colegi mei senatori preşedinte al Senatului voi aduce experienţa mea, echilibrul şi continuarea proiectului ALDE împreună cu PSD. Eu am convingerea că România are nevoie de stabilitate şi continuitate pentru a atrage investitori străini şi creşterea nivelului de trai a românilor. De aceea doresc salvarea colaborării PSD şi ALDE pentru binele României”, a afirmat Teodor Meleşcanu, joi seara, la Antena 3.

Chestionat cum va mai putea salva proiectul reluării colaborării ALDE cu PSD, dacă va fi exclus din partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu, Meleşcanu a răspuns: „Am fost relativ surprins neplăcut de propunerile de a sancţiona prin excludere cei care ar participa la funcţiile de conducere în Parlament. Eu am crezut că funcţiile se obţin în Parlament prin alegeri, pentru că nu sunte iobagi pe moşia nimănui. Orgoliul unui politician nu are ce căuta în conduita unui politician integru. Sigur nu poţi satisface pe toată lumea”.

Fostul ministru de Externe a mai spus că există foarte multe soluţii pentru ALDE, nu neapărat reîntoarcerea într-o coaliţie cu PSD, însă susţinerea programului de guvernare în continuare.

„Deocamdată există ministru de la ALDE care şi-a asumat rămânerea în Guvern. Din punctul meu de vedere cred că există foarte multe soluţii. Avem nevoie de o colaborare între ALDE şi PSD pentru binele ALDE în primul rând şi pentru binele României în general. E nevoie de consultări. Dacă noi am fost oameni care am bătut palma pentru un program de guvernare, cu bune şi cu rele, e evident că trebuie să găsim o soluţie pentru ca această continuare a politicii să fie şi pe viitor. Ea nu trebuie să fie sub forma unei reîntoarceri la guvernare, ci poate fi o formă de sprijin a programului de guvernare. Obiectivul este ca să asigurăm stabilitatea şi funcţionarea Guvernului”, a conchis Meleşcanu.

Teodor Meleşcanu, susţinut de PSD pentru şefia Senat, a declarat că este dispus să fie suspendat din ALDE timp de şase luni pentru a rezolva problema legată de poziţia partidului, dar şi pentru menţinerea grupului de la Senat. Acesta a susţinut că a discutat acest subiect şi cu alţi colegi.

ALDE a stabilit, marţi, susţinerea lui Ion Popa pentru funcţia de preşedinte al Senatului. Totodată, partidul a decis că persoanele care acceptă funcţii, fără acordul formaţiunii, să fie excluse din ALDE, vizat fiind Teodor Meleşcanu.

Senatorii vor vota succesorul lui Călin Popescu Tăriceanu la şefia Senatului în plenul de marţi, 10 septembrie, potrivit unei decizii adoptate în Biroul Permanent. În cursă mai este şi Alina Gorghiu din partea PNL.