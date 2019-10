„Oana Bogdan, membru în Biroul Naţional PLUS, şi-a dat demisia din partid. După cum chiar ea a explicat într-o scrisoare adresată membrilor Consiliului Naţional, demisia ţine de nevoia de a fi mult mai prezenţa la Bruxelles, unde Oana conduce un birou de arhitectură de succes. Ultimii trei ani, dedicaţi României, au ţinut-o departe de conducerea firmei pe care a înfiinţat-o. Faptul că, astăzi, Oana a ales să se implice mai mult în proiecte care ţin de arhitectură nu înseamnă că ea a abandonat sau a întors spatele PLUS. Dimpotrivă. Oana şi PLUS se vor regăsi cât de curând in proiectul de reînnoire a Europei", arată un comunicat emis, miercuri, de PLUS.

În presă a apărut, în luna martie, o afirmaţie a Oanei Bogdan referitoare la renunţarea benevolă la proprietate şi la viaţa de cuplu în favoarea traiului în grup.

Ulterior, formaţiunea condusă de fostul premier Dacian Cioloş a transmis că ”proprietatea privată este de neatins”.