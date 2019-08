„În ultimele zile am văzut o grămadă de atacuri între susţinătorii lui Klaus Iohannis şi cei ai lui Dan Barna. Implicit, între simpatizanţii/membrii PLUS, USR şi PNL. Ok, e clar că nu suntem de acord cu privire la cine ar fi cel mai bun preşedinte. Putem, totuşi, să fim de acord că în timp ce noi ne certăm între noi, PSD-ul face ce vrea? Şi o să facă la fel şi anul viitor, ba chiar şi după 2020, dacă noi tăiem toate punţile de colaborare? Hai să fim maturi. Să câştige cel care convinge cei mai mulţi votanţi, fără să îl atace inutil pe celălalt”, a scris, pe Facebook, Andrei Lupu, membru în Biroul Naţional al PLUS.

Liderul USR Dan Barna a declarat, miercuri, că existenţa USR-PLUS şi a unei alternative politice se datorează şi preşedintelui Klaus Iohannis. Barna a transmis că evaluarea mandatului lui Klaus Iohannis o va face în dezbaterile din campania electorală pentru prezidenţiale, pe care le aşteaptă cu mare interes.

„Faptul că eu sunt în această poziţie şi faptul că există USR-PLUS şi că există speranţa de care oamenii se pot agăţa nu e puţin lucru. Faptul că s-a putut creea această alternativă, nu ştiu dacă în sens pozitiv sau negativ, dar (Klaus Iohannis-n.red.) a fost unul dintre oamenii care a contribuit la acest lucru” a declarat, miercuri seară, la TVR1, liderul USR Dan Barna.

Întrebat ce a reprezentat pentru societate mandatul de cinci ani al preşedintelui Klaus Iohannis, Barna a afirmat: „Evaluarea aceasta sunt convins că o va face preşedintele Iohannis. Eu o voi face în campania electorală în dezbaterile pe care le aştept cu foarte mare interes”.