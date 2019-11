„Felicitări, Klaus Iohannis pentru realegerea dumneavoastră ca preşedinte. Susţinerea puternică a poporului român pentru opţiunile dumneavoastră fără echivoc pentru o ţară pro-europeană vine într-un moment important pentru Europa. Ştiu că pot conta pe rolul activ al României pentru a duce mai departe proiectul european”, a scris Jean-Claude Juncker, luni, pe Twitter.

Oficialul european a ataşat postării şi scrisoarea prin care îl felicită pe Klaus Iohannis.

Redăm mai jos textul integral al scrisorii:

„Dragă domnule preşedinte,

În numele Comisiei Europene, dar şi personal, vreau să vă transmit cele mai călduroase felicitări pentru realegerea dumneavoastră ca Preşedinte al României. Susţinerea puternică a poporului român pentru opţiunile dumneavoastră fără echivoc pentru o ţară pro-europeană vine într-un moment important pentru Europa.

Ştiu că pot conta pe rolul activ al României pentru a duce mai departe proiectul european şi am încredere că veţi plasa contribuţia României pentru o Uniune mai puternică.

Fie ca Declaraţia de la Sibiu şi angajamentele asumate prin aceasta să ne ghideze acţiunile pentru ca Uniunea Europeană să continue să aibă un viitor al unităţii”, conform documentului ataşat pe Twitter de Jean-Claude Juncker.

Biroul Electoral Central (BEC) anunţă, luni, că a centralizat până acum 99,67% dintre voturile pentru turul II al alegerilor prezidenţiale, Klaus Iohannis obţinând 65,88% dintre voturi, iar Viorica Dăncilă - 34,12%.

🇪🇺🇷🇴 Congratulations, @KlausIohannis on your re-election as President. The strong support of the 🇷🇴 people for your unequivocally pro-European choices for the country comes at an important time in Europe. I know I can count on #Romania's active role in furthering the 🇪🇺 project. pic.twitter.com/zc5j706kqt