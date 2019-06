„Violeta Alexandru este un om foarte valoros, este un om care vine din societatea civilă ceea ce este un plus, este un om care a condus instituţii prestigioase, Pro Democraţia, IPP şi este doar că i-am spus şi în şedinţă, eu fiind într-o relaţie foarte bună cu ea şi lucrând mult în campanie, a fost unul dintre oamenii foarte buni în campania electorală pentru europarlamentare că ea este un om foarte elegant, distins, i-am spus că la Bucureşti să ştie că sunt şi crocodili, sunt şi şobolani mari, sunt şi persoane care trebuie să fie când e cazul puse la punct, să nu se lase încălecată şi să ştie să folosească, să aibă aşa un ciocan chiar dacă e învelit într-o catifea”, a afirmat Rareş Bogdan, întrebat dacă Violeta Alexandru este suficient de capabilă să ocupe o astfel de funcţie.

Chestionat dacă a încercat să îi convingă pe colegi, pe ultima sută de metri, să îl susţină pentru şefia PNL Bucureşti, Rareş Bogdan a spus că doar le-a mulţumit pentru scrisoarea de susţinere.

„Nu, eu le-am mulţumit cu asta am început, am mulţumit şi le mulţumesc şi acum celor 622 de membrii care au semnat acea scrisoare, pentru mine este onorant, mai ales că sunt abia de 4 luni în partid, mai puţin de 4 luni şi faptul că am reuşit din 1000 de oameni să primesc încrederea a 622 alţii spun că nu au ştiut ce acea scrisoare că ar fi votat-o şi ei şi sunt şi alţi zeci, probabil dacă era anunţată public erau peste 700, e important. Eu am să îi asigur că nu plec nici din Bucureşti, nici din ţară dacă 2-3-4 zile sunt la Bruxelles, dar mă bucur de asemenea că în sondajele de opinie pe Bucureşti cota mea de încredere a crescut de la 26%, la începutul campaniei electorale când practic veneam din mass-media, era o încredere câştigată strict ca jurnalist şi am reuşit să ajung între cel mai prost sondaj la 34, cel mai bun 37-39%, e încântător pentru un om care asta înseamnă încrederea cetăţeanului, sper să pot să duc o parte din încrederea asta spre PNL, pentru că PNL are mai puţin în Bucureşti, are doar 17% deci jumătate din scorul de încredere pe care îl am eu, dar sunt convins că cu muncă vom reuşi să ajungem acolo şi cu munca celor 622 de oameni care au avut încredere în mine”, a conchis Bogdan.

Violeta Alexandru, consiliera lui Ludovic Orban, a fost validată, marţi, în şedinţa Biroului Executiv la partidului, în funcţia de preşedinte interimar al PNL Bucureşti.

Votul de marţi în BEX pentru Violeta Alexandru a fost unul pozitiv, chiar dacă peste 600 de liberali au semnat, luni, o scrisoare adresată lui Rareş Bogdan, prin care îi cer acestuia să preia şefia PNL Bucureşti.

Violeta Alexandru a fost ministru delegat pentru dialog social în perioada 17 noiembrie 2015 - 4 ianuarie 2017, în guvernarea Cioloş.