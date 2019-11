"După ce a încasat-o de la Ponta, Iohannis n-a mai intrat niciodată în ring cu cineva de la PSD. A căpătat o fobie faţă de PSD, o stare patologică de frică obsedantă faţă de acest partid. De aceea atacă PSD. Ca să îşi facă curaj. Dar are curaj să se bată cu PSD doar când PSD nu e de faţă. Are curaj doar când nu e nimeni care să îi dea o "palma" usturatoare sau să îi pună întrebări. Nu vine la dezbatere pentru că ştie că nu are cum să câştige. Nu are ce să prezinte oamenilor. Raportul său de activitate este doar o pagină goală, pentru ca asa este si mandatul sau", scrie, marţi, pe Facebook, Mihai Fifor.

Secretarul general al PSD susţine că şeful statului nu are răspunsuri la întrebările despre casele sale şi nu are cum să explice de ce l-a protejat pe "complicele torţionarilor comunişti".

"Nu poate spune de ce nu a renunţat la imunitate aşa cum a promis! Nu are nimic bun de arătat, dar are multe lucruri rele de ascuns. De aceea fuge ca un laş, nu doar de o dezbatere cu PSD, ci de orice răspundere publică", conchide Mihai Fifor.

Şeful de campanie al PNL Dan Motreanu a afirmat, marţi, că Viorica Dăncilă a refuzat să discute cu preşedintele în momente importante, precum cel al desemnării comisarului european, astfel că o dezbatere între Iohannis şi Dăncilă nu îşi are rostul, fiind „un tertip ieftin de campanie” al PSD.

Lia Olguţa Vasilescu, şeful de campanie al PSD, a transmis, luni, o scrisoare către Dan Motreanu, şeful de campanie al PNL, în care Viorica Dăncilă îl invită la cel puţin două dezbateri pe Klaus Iohannis.