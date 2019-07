„Stimaţi colegi din opoziţie, încetaţi să mai catalogaţi Legea pensiilor ca fiind o «pomană electorală»! Încetaţi să-i mai jigniţi pe pensionari! Încetaţi să-i mai consideraţi «asistaţi sociali» pe cei care au muncit o viaţă, iar acum îşi primesc binemeritata răsplată! Sunteţi prizonierii unei viziuni de conţopist. Speriaţi lumea că vor creşte cheltuielile cu pensiile, dar nu luaţi în calcul creşterea veniturilor la buget", a scris luni, pe Facebook, secretarul general al PSD, Mihai Fifor.

Acesta a mai transmis că deşi suma necesară pentru plata pensiilor va creşte până la 149 de miliarde lei în 2022, Produsul Intern Brut (PIB) va fi de peste 23% faţă de nivelul actual.

„Da, necesarul pentru plata pensiilor va creşte până la 149 miliarde lei în 2022 (faţă de 76 mld. în acest an). Dar uitaţi-vă şi la creşterea PIB, care va fi de peste 23% faţă de nivelul actual! La împlinirea calendarului de majorări din Legea pensiilor, PIB-ul României va depăşi 1.270 mld. Lei (faţă de 1.031 în acest an). Asta înseamnă că pensiile vor reprezenta 11,7% din PIB, încă sub media europeană de 12,9%! Asta însemnă normalitate! Să aducem treptat pensiile din România, la un nivel comparabil cu cel din Uniunea Europeană!", arată mesajul senatorului PSD.

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii, reexaminată ca urmare a decizie de neconstituţionalitate a CCR.

Legea prevede o creştere a punctului de pensie care va intra în vigoare treptat, începând cu 1 septembrie 2019 şi încheind cu 1 septembrie 2021.

Astfel, valorile punctului de pensie sunt următoarele:

a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;

b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;

c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.