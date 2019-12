Ministrul de resort a reiterat de asemenea intenţia de a atrage investitori instituţionali majori în acţionariatul CEC Bank, o altă bancă deţinută de stat.

"Am fost întrebat de mai mulţi jurnalişti şi trebuie să fac această precizare. Tranzacţia a fost aprobată în februarie 2019 de Guvernul PSD. Eu şi Ministerul Finanţelor Publice încă nu am aprobat fuziunea EXIM cu Banca Românească. Deja am anunţat planurile pentru CEC Bank, atragerea BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - n.red.) şi IFC (International Finance Corporation - n.red.) în acţionariat", a scris Florin Cîţu, marţi, pe Facebook.

"În primele zile din 2020 voi anunţa ce urmează pentru EXIM Bank, EXIMAsig şi Fondurile de Garantare şi Contragarantare", a mai precizat ministrul de Finanţe.

Luni, Ziarul Financiar a scris că EximBank, bancă deţinută de stat prin Ministerul Finanţelor, a început oficial procesul de preluare al Băncii Româneşti după aprobarea dată de BNR la mijlocul lunii decembrie şi că îl numeşte pe Lucian Anghel director general al băncii în acest proces.

Anunţul a fost făcut prin convocarea adunării generale a acţionarilor Băncii Româneşti. Actualii administratori ai Băncii Româneşti, bancă deţinută de National Bank of Greece, îşi vor preda mandatele după ce noii membri vor fi aprobaţi de BNR.

Luni, 9 decembrie, ministrul Finanţelor Publice Florin Cîţu preciza, într-o conferinţă de presă, că tranzacţia Banca Românească-Exim Bank este sub evaluarea sa şi că ea ar putea fi finalizată după sărbători.

"Tranzacţia Banca Românească-Exim Bank este sub evaluarea mea în acest moment. Şi o să dau… Consiliul Concurenţei mi se pare că a dat aviz, BNR nu a dat încă aviz, dar este sub evaluarea mea", a precizat atunci Cîţu.

Florin Cîţu a fost un critic vehement al tranzacţiei EximBank-Banca Românească pe vremea când era în opoziţie şi ministru al Finanţelor era Eugen Teodorovici, cel dintâi exprimându-şi în mai multe rânduri îndoielile cu privire la motivaţia tranzacţiei.