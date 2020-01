„Despre audierile din Parlament. Ministrul Finanţelor Publice este evaluat de Comisia de Buget, Finanţe. Acesta este regulamentul Parlamentului şi noi toţi trebuie să respectăm regulamentul Parlamentului. Senatorii şi deputaţii au modalităţi prin care să afle informaţii fără să facă un circ politic. Sunt interpelări, întrebări şi dacă se doreşte audierea unui ministru, se poate face la ora Guvernului. Sunt foarte mulţi oameni care petrec timp în Parlament şi încă nu au citit niciodată regulamentul”, a afirmat, la Parlament, Florin Cîţu.

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a spus că dacă Daniel Zamfir, preşedintele Comisiei Economice din Senat, nu are activitate, "pesediştii îl aşteaptă în teritoriu".

„Colegii din grupul parlamentar al PNL îi recomandă domnului senator proaspăt trecut de la un partid la altul (Daniel Zamfir - n.r.) să citească regulamentul şi să folosească instrumentele parlamentare pe care le are la îndemână, şi anume întrebarea sau interpelarea. Dacă are o lipsă de activitate, probabil că apropiindu-se campania electorală la PSD, pesediştii îl aşteaptă în teritoriu. Cred că ar fi mai util în teritoriu, decât aici”, a precizat acesta.

Ulterior, Daniel Zamfir a afirmat că audierea ministrului Cîţu va avea loc în Comisiile reunite Economică şi de Buget, Finanţe din Senat, precizând că săptămâna viitoare ar putea avea loc o şedinţă „extrem de interesantă” în acest sens.

„Eu vă asigur că dl Cîţu va veni în faţa Comisiei. Aşa a făcut şi Mugur Isărescu. Vreo trei luni de zile a tot încercat să justifice că nu are ce căuta în faţa acestei comisii. A venit. La fel va veni şi dl Cîţu. Deja am luat legătura cu preşedintele Comisiei de Buget - Finanţe, dl senator Arcaş şi am convenit împreună marţi, de la ora 11.00, cele două comisii reunite, de Buget, Finanţe şi Economică vor purcede la audierea domnului Cîţu. Dacă amânăm cu o săptămână, asta este. Cele două comisii vor trimite solicitare împreună ca dl Cîţu să se prezinte marţi. Va avea o surpriză. S-au mai adăugat lucruri. Va fi o audiere extrem de interesantă săptămâna viitoare”, a spus Zamfir.

Senatorul îl acuză pe ministrul Finanţelor că a împrumutat de pe pieţele externe trei miliarde de euro la o dobândă mai mare decât a Bulgariei, Poloniei şi Greciei.

Ministerul Finanţelor a împrumutat, marţi, 3 miliarde de euro de pe pieţele externe, în prima emisiune de obligaţiuni denominate în euro din 2020. Emisiunea a fost structurată pe două tranşe, una cu scadenţa pe 12 ani, iar cealaltă pe 30 de ani. Investitorii au plasat ordine de 12 miliarde de euro, de peste patru ori cât au programat Finanţele să se împrumute.

Sursă FOTO: Florin Cîţu / Facebook