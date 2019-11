“Sunt şi eu, la fel ca foarte mulţi ani români, frustrat că avem o situaţie atât de gravă şi, din păcate, nu pot implementa în perioada imediat următoare foarte multe măsuri la care ţin şi pe care as vrea să le implementez. Nu am un orizont de timp, dar îmi susţin în continuare ideile, dar nu se întâmplă imediat pentru că aţi văzut ce situaţie am preluat. Întâi trebuie să facem bugetul pentru 2020 şi apoi orice măsuri fiscale pe care le voi lua, mă voi consulta cu mediul de afaceri, cu toţi consultanţii fiscali şi apoi le vom lua”, a explicat ministrul de resortl, a Antena 3.

Totodată, Florin Cîţu a dat asigurări că politica bugetară din România va fi una transparenta şi predictibilă, lipsită de surprize.

“Ce pot să vă spun sigur este că politica bugetară din România nu va mai avea parte de surprize peste noapte, va fi transparentă şi predictibilă. Îmi menţin în continuare ideea că taxarea, în special pe partea de contribuţie, este mare în ţara noastră. Am preluat acest minister într-un moment dificil şi, mai întâi, trebuie să reparăm direcţia în care mergea România. Am arătat întâi situaţia financiară reală a României, venim cu soluţii pe temen scurt şi apoi pe termen mediu şi lung”, a spus ministrul Finanţelor.

În ceea ce priveşte gratuitatea la transporturile publice pentru elevi şi studenţi, Cîţu a spus că va efectua o evaluare pentru a vedea dacă impactul acestui proiect a fost unul pozitiv pentru societate în general, după care ministerul va lua o decizie în acest sens.