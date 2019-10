„Nu este prima discuţie (cu Felix Bănilă, n.r.), în ultimele luni am avut foarte multe discuţii. Confirm că mi-am exprimat nemulţumirea faţă de câteva aspecte, în primul rând că de mai mult de 2 luni de zile, am solicitat măsuri ferme pentru combaterea criminalităţii şi a formelor asociate, fie că vorbim de trafic de persoane, exploatarea minorelor, criminalitate informatică. (...) Am solicitat măsuri inclusiv pentru a combate clanurile. Nu vă ascund că i-am exprimat profunda nemulţumire şi confirm că a fost o discuţie vineri şi am reluat şi ieri (marţi, n r.) că nu consider deloc acceptabil modul în care s-a acţionat vineri la domiciliul familiei Melencu”, a declarat ministrul Ana Birchall.

Întrebată dacă va demara procedura de revocare a lui Felix Bănilă, dacă acesta nu demisionează, Birchall a spus că va anunţa atunci când va fi luată decizia.

„Haideţi să nu speculăm. Nu e un moment deloc simplu, vorbind la nivel uman. Sunt convinsă că nu e un moment deloc uşor pentru domnul procuror-şef Bănilă, dar orice instituţie este dincolo de persoană. Asta este credinţa mea şi nu e de azi, de ieri. E dintotdeauna”, a spus ministrul Justiţiei.

Felix Bănilă a precizat, marţi, că va trata cu seriozitate solicitarea de demisie a preşedintelui şi se va consulta cu colegii şi cu şeful ierarhic, însă a subliniat că activitatea DIICOT nu se rezumă la cazul Caracal.