„Ar fi bine ca toate ţările membre ale UE să combată corupţia aşa cum o face România, inclusiv în domeniul fondurilor europene. Altfel, ajungem la duble standarde în mecanismele de absorbţie”, a spus Cătălin Predoiu, în cadrul reuniunii informale a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), potrivit unui comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Ministrul Justiţiei a subliniat, în cadrul evenimentului, ideea unui mecanism de evaluare a justiţiei şi a statului de drept pentru toate ţările membre ale Ununii Europene.

„Deşi a fost un Consiliu JAI informal, am discutat teme substanţiale. În intervenţia din Consiliu, am evocat ideea unui mecanism de evaluare a justiţiei şi a statului de drept pentru toate ţările membre, fără a exista paralelisme în acest demers. Este nevoie, desigur, de un singur standard pentru toată lumea. Am arătat că susţinerea pentru operaţionalizarea Parchetului European va fi un test pentru angajamentul real al tuturor guvernelor statelor membre pentru aceleaşi standarde de integritate în toate ţările membre, pentru protejarea intereselor europene şi combatarea corupţiei cu fonduri europene”, transmite Predoiu.

Liberalul a precizat că în cadrul reuniunii nu a fost abordat subiectul MCV-ului.

„La reuniunea informală de la Zagreb, miniştrii Justiţiei din ţările membre ale UE au discutat despre progresul privind orientările strategice din domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, formarea judiciară, importanţa reţelei judiciare europene în domeniul civil şi comercial, precum şi a reţelelor naţionale”, se mai arată în comunicatul remis MEDIAFAX.

În perioada 23-24 ianuarie 2020, Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei, a participat la reuniunea informală a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), organizată la Zagreb, Croaţia.

În marja reuniunii informale, ministrul Justiţiei a avut o serie de întrevederi bilaterale cu unii dintre omologii săi din Suedia, Germania, Polonia, Finlanda Croaţia şi Austria, precum şi cu Didier Reynders, comisarul pentru justiţie. Reuniunea bilaterală cu Didier Reynders, comisarul pentru justiţie, a reliefat convergenţele în ce priveşte dosarele care figurează pe agenda europeană în domeniul justiţiei.