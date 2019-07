Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, luni, că nu i s-a cerut până în acest moment demisia, însă că dacă acest lucru se va decide în urma CEX-ului, se va supune. „De ce am apărut pe liste, eu nu am văzut până acum să fie până la momentul zilei de astăzi când are loc CEX-ul, să spună cineva că îmi dau demisia până în acest moment. Dacă se va întâmpla la CEX, asta este, ne supunem CEX-ului, eu niciodată nu mă voi bloca şi nu mă voi crampona de o funcţie. Important e ce faci când eşti în acea funcţie”, spune ministrul.

Acesta a precizat în contextul gestului ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, respectiv, acela de a demisiona înainte ca CEX-ul să înceapă, că nu cunoaşte foarte bine situaţia întrucât era la spital la acel moment, după ce în această dimineaţă a fost implicat într-un accident rutier. El e de părere însă că, ministrul MAI nu a fost forţat să facă acest lucru.„Îmi pare rău, eram la spital când s-au întâmplat toate lucrurile astea, pe la ora 10 am ajuns la spital. (...) Nu ştiu a fost decizia dânsei probabil să facă acest gest, nu cred că a forţat-o nimeni. Ştiţi că şi eu mi-am dat demisia în 2017 din Guvernul Tudose”, a spus Răzvan Cuc.

El a refuzat să comenteze declaraţiile potrivit cărora asupra ministrului MAI s-ar fi făcut presiuni din interior în acest sens. „Nu stiu, sunt declaraţiile dânsei, întebaţi-o pe dânsa, nu pot eu să vorbesc în locul dânsei, întrebaţi-o când iese de la CEX ce a vrut să spună. Dacă dânsa şi-a dat demisia aşa a crezut de cuviinţă să o facă”, a menţionat ministrul.

El a concluzionat spunând că nu îşi poate da cu părerea în ceea ce priveşte activitatea ministerială a lui Carmen Dan. „Nu ştiu, eu nu pot să spun că a existat vreo presiune vizavi de persoana mea, cel puţin. Fiecare îşi evaluează propriul lui minister, nu pot eu să evaluez”, conchide ministrul Transporturilor.