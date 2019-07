Un scurt răspuns lui Stefanescu: Nu, dle Stefanescu, nu am frustrări si nu sunt nici instrumentul cuiva. De ce le-as avea si as fi, cand situaţia in care ai adus dta partidul este clară pentru toată lumea, iar criticile sunt mai mult decat indreptatite?

In ce ma priveşte, lucrurile au evoluat, ma aflu intr-o noua postura, însă sunt mâhnit ca acest partid - la a cărui înfiinţare, spre deosebire de dta, eu am contribuit efectiv - a putut sa încape pe mâna unui traseist “înrăit” ca dta, exponent al unor interese exterioare, potrivnice partidului, pus exclusiv pe învârteli aducătoare de câştig personal', scrie Ioan Mircea Paşcu, pe Facebook..

"Câta diferenţa - in minus - fata de predecesorii dtale ...!? Însă, concret, legat de absenta “sprijinului” local care mi-o imputi, te întreb doua lucruri: cum era posibil sa il obţin, cand Sefa organizaţiei - in deplina înţelegere cu dta si cu Dragnea - ţi-a trimis la Bucuresti, fără consultarea Organizaţiei, o hârtie de susţinere a ... propriei candidaturi? Si, al doilea: de ce echipa actuala trimisa la Bruxelles este jumătate din echipa trimisa la alegerile anterioare si, in ciuda afirmaţiei dtale ca “trei doamne fac cât 10 Pascu”, nu a prins niciun post in conducerea Parlamentului?

In încheiere, îţi spun ca, in afara răspunsurilor la întrebările de mai sus (inclusiv la întrebarea concretă adresată in urma cu o luna pe adresa personală de W-up), continui sa aştept din partea dtale, ca toată lumea, o analiza autocritica a rezultatului atât de slab la alegerile de care te-ai ocupat nemijlocit ...", mai scrie fostul europarlamentar.

Codrin Ştefănescu, fost secretar general în PSD şi apropiat al lui Liviu Dragnea, a menţionat anterior că există o listă neagră în PSD.

În ultimele ore, Ştefănescu a scris pe Facebook: “Lasii nu se pot bucura de noroc”. (proverb german).