„Stimată doamnă Marie Helene Brătianu, mă văd nevoită să vă transmit public scuze pentru comportamentul iresponsabil al celor care azi, sub stindardul decolorat al marelui partid istoric, întinează numele şi memoria familiei Brătianu şi a PNL.

O doamnă aterizata în fruntea organizaţiei de Bucureşti a PNL, pe post de Bau-Bau pentru cetăţeni si pentru mine, întrucât nu există niciun fel de merite profesionale sau/şi politice sau de altă natură care s-o legitimeze, şi a cărei unică ocupaţie este diseminarea de imprecaţii penibile la adresa mea pe reţelele de socializare, a avut tupeul fără margini să vă adreseze o scrisoare deschisă în care face o afirmaţie halucinantă, respectiv aceea că amplasarea monumentului dedicat lui I.C. Brătianu la Universitate este rodul eforturilor PNL”, a scris Gabruiela Firea, vineri, pe Facebook.

Primarul general afirmă că, de fapt, contribuţia PNL în ceea ce priveşte monumentul lui Brătianu s-ar opri în 2004.

„În realitate, distinsă doamnă Brătianu, eforturile şi contribuţia PNL se opresc în anul 2014, când un grup de consilieri liberali au iniţiat un proiect de Hotărâre a Consiliului General al Capitalei, referitor la refacerea şi amplasarea pe locul iniţial a monumentului dedicat marelui om politic.

Din acel moment, timp de 2 ani, în care PNL a avut şi majoritatea în Consiliul General şi un primar general interimar, nu s-a mai întâmplat nimic. Absolut nimic!

Abia în 2016, după ce am devenit eu Primar General, a fost organizat concursul de soluţii, au fost semnate contractele de execuţie şi amplasare a monumentului şi au fost alocate fondurile necesare”, afirmă Firea.

Edilul Capitalei mai scrie că cei de la PNL doar jignesc şi manipulează.

„Aceasta este marea diferenţă dintre mine, echipa mea si PNL Bucuresti. Ei doar jignesc, vorbesc fără un dram de informare, manipuleaza, răstălmăcesc, confiscă, demolează. Eu rezolv. Echipa mea construieşte. Şi acest monument este o dovadă grăitoare”, conchide Firea.

Reacţia Gabrielei Firea vine după ce Violeta Alexandru, şefa PNL Bucureşti, a postat pe Facebook, în urmă cu tei zile, o scrisoare tot către Marie Helene Brătianu, şi prin care o acuză pe Gabriela Firea de „şarada” creată prin amînarea dezvelirii monumentului lui I.C. Brătianu.

Redăm scrisoarea Violetei Alexandru:

„Doresc să încep această scrisoare deschisă prin a vă cere scuze, în numele actualei administaţii PSD ce se află în fruntea Capitalei astăzi, pentru dezamăgirea cauzată de ceea ce ar fi trebuit să fie dezvelirea statuii înaintaşului dumneavoastră şi marelui om politic român şi liberal, I.C. Brătianu.

Ceea ce trebuia să fie un moment istoric pentru Bucureşti şi pentru România s-a transformat, din nefericire, din cauza administraţiei PSD, într-o şaradă, inaugurarea fiind amânată pe ultima sută de metri deoarece camarila Gabriela Firea-PSD nu a putut accepta că istoria marelui om de stat I.C. Brătianu se confundă cu istoria Partidului Naţional Liberal.

Reîntoarcerea acestui monument simbol în locul din care comuniştii au încercat să ne smulgă istoria, reprezintă un efort al Partidului Naţional Liberal. Acest proiect, asumat şi promis de Gabriela Firea de Centenar, nu şi-a găsit loc printre priorităţile acestei administraţii, mult prea preocupată de spectacole groteşti, jocuri politice meschine şi jaf din banii publici.

Suntem bucuroşi că eforturile echipei PNL Bucureşti au dat roade şi un capitol important de istorie a fost restaurat şi redat bucureştenilor. În numele noii echipe PNL Bucureşti, vă invit anul viitor, pe data de 10.10.2020 la evenimentul de aniversare a primului an de istorie recuperată şi a primului an de la dezvelirea monumentului simbol, pentru a sărbători cum se cuvine, alături de bucureşteni, acest moment care are atât de multă însemnătate în devenirea noastră ca ţară”, se arată în scrisoarea şefei PNL.