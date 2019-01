Camera Comunelor a respins la limită moţiunea de cenzură depusă de opoziţia laburistă la adresa Guvernului Theresa May, care rămâne să găsească soluţii pentru depăşirea impasului produs prin respingerea Acordului Brexit. În favoarea moţiunii au votat 306 deputaţi britanici, iar împotrivă 325.

Liderul Laburiştilor Jeremy Corbyn a deschis seria interpelărilor, solicitând guvernului să facă bine şi să demisioneze, după istorica înfrângere de marţi.

”De nenumărate ori, premierul a insistat că acordul pe care l-a negociat - cel care a fost definitiv respins ieri - este bun pentru muncitorii britanici şi pentru afaceri... Atunci nu are de ce să se teamă de alegeri,” a spus Corbyn, acuzând că acest ”guvern zombie” nu mai poate conduce ţara şi solicitând alegeri anticipate.

Premierul i-a replicat că alegerile nu ar corespunde ”interesului naţional”. Ea a insistat că, după ce Parlamentul a lăsat poporului să decidă ieşirea din UE, acum trebuie ”să termine treaba”. Theresa May a avertizat că amânarea aplicării Articolului 50 (care scoate Marea Britanie din UE) ar înseamna întârzierea Brexit-ului pentru cine ştie cât timp.

Deşi Acordul Brexit a fost respins cu 432 de voturi la 202, analiştii se aşteaptă ca moţiunea de neîncredere să nu aibă acelaşi succes, notează BBC. Cei peste 100 de parlamentari din Partidul Conservator şi membrii Partidului Democratic Unionist din Irlanda de Nord - care au votat împotriva acordului, marţi seara - vor sprijini de această dată guvernul.

Premierul Theresa May a promis din nou să ia notă de dorinţele pe care Opoziţia le va exprima în dezbaterile de miercuri, pentru a veni joi - dacă moţiunea va pica - cu o alternativă la acordul respins.

”Există doar două căi de a evita ieşirea din UE fără un acord,” a declarat Theresa May în deschiderea dezbaterilor de miercuri, ”Prima este să obţinem un nou acord. A doua este să revocăm activarea Articolului 50 şi să rămânem în UE. Dar aceasta înseamnă să nu respectăm rezultatul referendumului, iar aşa ceva, Guvernul meu nu are de gând să facă.”

Dacă moţiunea va fi aprobată, politicienii au la dispoziţie două săptămâni să propună un nou guvern care să obţină votul Parlamentului, altfel se va ajunge la alegeri anticipate.

Partidul Laburist susţine că anticipatele sunt singurele soluţii posibile în acest moment.

Last night’s Brexit defeat was the largest of any government in British history. The scale of the defeat is completely unprecedented. We need a General Election now to break the Brexit deadlock. #PMQs https://t.co/DwjYE2sqGn

Criza provocată de respingerea Acordului Brexit a provocat îngrijorare majoră în Parlamentul European, care a organizat miercuri, o dezbatere urgentă.

”Ceea ce am obţinut după 18 luni de negocieri este cel mai bun compromis posibil,” a declarat Michel Barnier, negociatorul şef al acordului din partea UE. ”Este rezultatul unei atitudini şi efortului constructive, pe care le vom păstra până la capăt: calm, unitate, dialog şi transparenţă. Acum este rândul Marii Britanii să clarifice cum doreşte să mergem mai departe.”

